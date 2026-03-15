DRX chỉ bán được 15 vé sự kiện ở Việt Nam

Sau một tuần mở bán gói sớm cho 2 ngày thi đấu tại Việt Nam, DRX hiện chỉ thanh lý được 15 vé trên khoảng 2.000 ghế.

Ngày 9/3, DRX chính thức mở cổng bán vé sự kiện Homefront tại Việt Nam. Đây vốn là hình thức mang vòng đấu LCK ra sân khấu lớn, do các đội tự chủ động tổ chức để phục vụ người hâm mộ. Những chương trình như vậy đã xuất hiện ở Hàn Quốc năm 2025 và gặt hái được nhiều thành công.

Trong lần đầu tiên mang sự kiện đến Việt Nam, DRX, đội vô địch thế giới năm 2022, đối mặt với phản ứng trái chiều. Gói mua sớm cho 2 ngày thi đấu có giá 6,5 triệu đồng. Sau một tuần mở bán, chỉ có 15 vé được bán ra. Tổng số lượng được phát hành vào khoảng 2.000 chỗ. Như vậy, sự kiện đang đối mặt với tình trạng ế vé nghiêm trọng.

Chương trình dự kiến sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5 tới, với giá vé dao động 1,5-4,5 triệu đồng cho một buổi xem, tùy vị trí. Khán giả có thể chọn các gói “combo” eSports để xem đủ 2 ngày thi đấu 8 và 10/5. Trong khi đó, chương trình nghệ thuật xen giữa với sự tham gia của các nghệ sĩ Hàn Quốc diễn ra vào 9/5.

Mức này bị người hâm mộ đánh giá cao hơn mặt bằng chung. Đồng thời, so sánh với các chương trình biểu diễn của nghệ sĩ KPop, vé cặp trận DRX gặp GenG hay HLE đang đắt hơn trong khi quyền lợi khán giả nhận được không tương xứng.

Daily Esports cho rằng sau một thập kỷ tập trung vào thị trường Trung Quốc, LCK (giải vô địch Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc) đang chuyển dịch trọng tâm sang Việt Nam. Với lượng khán giả đông đảo và sự tăng trưởng vượt bậc, người hâm mộ trong nước trở thành "mỏ vàng" mới của thể thao điện tử xứ kim chi.

Theo số liệu từ Riot Games, chỉ số người xem LCK tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 62% ở năm 2025. Kênh YouTube LCK Tiếng Việt hiện cán mốc 1,03 triệu lượt đăng ký. So với năm 2022, lượng người xem đồng thời (PCU) đã tăng vọt 180% chỉ sau 3 năm.

Các đội tuyển hàng đầu đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội này. Hanwha Life Esports (HLE) là đơn vị tiên phong khi tổ chức Global Fanfest tại TP.HCM vào năm 2024 và 2025. Tháng 5/2025, 2.500 vé trả phí cho sự kiện của HLE đã "cháy hàng" chỉ sau 4 phút mở bán.

Tuy nhiên, trong giai đoạn xâm nhập thị trường, các tổ chức Hàn Quốc chưa có đủ dữ liệu để đưa ra kế hoạch tổ chức hợp lý. DRX đối mặt với việc ế vé sự kiện đầu tiên của họ tại Việt Nam. Trước đó, những chương trình của T1, GenG, HLE đều nhận về phản hồi tích cực của người hâm mộ trong nước.