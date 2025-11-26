Đối thủ của iPad mini

Các hãng công nghệ thi nhau mở rộng màn hình, đem thêm chức năng cho máy tính bảng. Nhưng thực tế, nhiều người dùng lại cần tablet nhỏ gọn.

Gần đây, tôi chuyển sang sử dụng một chiếc máy tính bảng Android có kích thước dưới 10 inch. Mẫu REDMAGIC Astra vốn được tạo ra cho nhu cầu chơi game. Tuy nhiên, ngay cả khi loại bỏ chức năng chính, nó vẫn là một thiết bị tiện dụng cho giải trí và tiêu thụ nội dung.

Dựa trên nhu cầu cá nhân, kích thước dưới 10 inch như Astra là lựa chọn “vàng” khi tôi mua máy tính bảng. Việc mở rộng lên những lựa chọn lớn hơn luôn yêu cầu phụ kiện đi kèm, trở nên kém di động và không làm được nhiều việc hơn. iPad Mini của Apple đã độc chiếm phân khúc quá lâu, trong khi các hãng Android lại thiếu đầu tư cho mảng này.

Máy tính bảng có cần lớn

Máy tính bảng là sản phẩm công nghệ dễ khiến người dùng dễ “vỡ mộng” nhất sau khi sở hữu. Thực tế sẽ không giống như trong các video quảng cáo hay viễn cảnh mang sản phẩm ra quán cà phê, vừa giải trí vẫn làm việc được. Các nhà sản xuất vài năm qua tìm cách mở rộng kích thước, phóng to chiếc máy đến cỡ 11-14 inch, không thua gì laptop. Từ đây, các chế độ “PC Mode” được ra đời, mô phỏng khả năng làm việc chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, trải nghiệm của tôi với phần lớn sản phẩm là không đủ tốt. Máy tính bảng lớn không thể dùng như điện thoại, luôn cần phụ kiện như bàn phím, chân đế để hỗ trợ. Một combo như vậy nặng khoảng 1-2 kg, không nhẹ hơn laptop. Tính tiện lợi của nó cũng thua máy tính xách tay, khi thiếu vắng phần mềm, công cụ chuyên dụng.

Chiếc Astra rộng 9 inch, lớn hơn để xem nội dung như đủ nhỏ để cầm trên tay.

Khi chuyển qua dùng mẫu tablet Astra, tôi nhận ra đây là kiểu thiết bị cần được phổ biến hơn. Trên thị trường hiện chỉ có iPad Mini nổi bật trong phân khúc này, và Xiaomi vừa tham gia với Pad Mini. Nhưng tổng thể so với tablet cỡ lớn, người dùng có ít lựa chọn nhỏ gọn.

Mẫu REDMAGIC Astra được sinh ra cho mục đích chơi game, nhưng đủ ổn để đáp ứng phần lớn nhu cầu. Thay vì cố gắng biến máy tính bảng thành sản phẩm nửa vời cho làm việc, nó phù hợp khi làm những thứ điện thoại còn thiếu.

Với màn hình 9 inch, tỷ lệ 16:10, mẫu máy có thể cầm được trong lòng bàn tay. Nó dài nhưng hẹp hơn iPad Mini, đáp ứng tốt cho các nội dung video trên Internet đang được tạo ra theo chiều dọc. Chiếc Astra không quá nặng, các góc được bo cong và dễ cầm ở các tư thế sử dụng. Ngay với cả khi nằm và cầm bằng một tay cũng không quá khó khăn.

Sản phẩm có tỉ lệ tốt, dễ dùng cho đa tác vụ.

Về công năng, nó lớn hơn để xem nội dung. Không quá to để khiến các video bị vỡ khi xem quá gần, thiết bị như một bản phóng lớn vừa phải của các app di động. Do vậy, vấn đề tương thích, tối ưu ứng dụng tablet kém của Android cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm.

Diện tích cũng hoàn hảo cho việc xem tài liệu. Nhiều tập PDF hay file trình bày quá nhỏ để theo dõi trên điện thoại, trở nên dễ chịu hơn với màn hình máy tính bảng. Tấm nền OLED, màu đen sâu với 165 Hz cũng biến sản phẩm này đặc biệt phù hợp khi tôi đọc sách vào ban đêm. Nó nhẹ, tiện lợi và tương thích tốt với các định dạng ebook.

Khả năng chơi game

Ngoài tiêu thụ nội dung, máy tính bảng kích thước gọn gàng cũng tốt cho việc chơi game. Với tác vụ này, máy tính bảng to không phù hợp vì khó cầm lâu, quá nặng. Điện thoại nhẹ, nhưng diện tích thao tác giới hạn, gặp khó khăn với những trò chơi cần thao tác tay nhiều.

Do vậy, mẫu máy tính bảng như REDMAGIC Astra trở nên phù hợp. Sản phẩm cũng được nhà sản xuất bổ sung các công cụ hỗ trợ như tản nhiệt kim loại lỏng và quạt rời để đẩy hơi nóng ra ngoài, duy trì hiệu suất khi làm việc nặng. Trong bài kiểm tra Antutu, sản phẩm đạt gần 3 triệu điểm ở môi trường thực tế, cao nhất trong nhóm thiết bị dùng chip Snapdragon 8 Elite.

Máy tính bảng cỡ nhỏ không đa dụng, nhưng tốt hơn cho giải trí, chơi game.

Trong sử dụng thực tế, máy đáp ứng đến 119,9 FPS khi chơi Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến và 60 FPS ổn định với thiết lập cao nhất trong Wuthering Waves. Đây đều là những chỉ số ít thiết bị trên thị trường đạt được.

REDMAGIC bổ sung các công cụ hỗ trợ chuyên nghiệp như chỉnh tỉ lệ, ghép phụ kiện ngoài hay cắm nguồn trực tiếp khi sử dụng. Đây đều là chức năng giúp chủ máy có lợi thế hơn khi sử dụng cho mục đích thi đấu.

Tuy nhiên, kích thước không quá lớn của sản phẩm cũng đặt giới hạn về pin. Mẫu Astra có thời lượng tốt hơn một chiếc điện thoại thông thường, chưa đạt đến mức 2-3 ngày sử dụng như iPad Pro. Do kích thước bị giới hạn, máy cũng có ít không gian để bố trí linh kiện. Sản phẩm chỉ có loa đôi, không quá chi tiết dù âm lượng lớn. Thân máy cũng không có phím trigger hỗ trợ như điện thoại REDMAGIC.

Với giá 14,5 triệu đồng tại Việt Nam, sản phẩm là lựa chọn khách hàng hiểu rõ nhu cầu của mình. Đây không phải thiết bị cho mục đích làm việc, mô phỏng laptop. Nó đơn giản là giải pháp tiêu thụ nội dung, giải trí tốt hơn điện thoại, đặc biệt là chơi game.

Ở tầm tiền này, người dùng sẽ phải cân nhắc với iPad Mini, vốn quen thuộc và an toàn hơn. Nhưng sản phẩm của Apple không tối ưu cho chơi game vì dùng chip cũ và hạn chế tản nhiệt. Xiaomi Pad Mini cũng là một lựa chọn màn hình nhỏ khác trên thị trường. Tuy nhiên, Xiaomi có cấu hình, màn hình thấp hơn một bậc.