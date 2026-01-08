Vì sao 'cả mạng xã hội' để ảnh Max Verstappen?

Hình ảnh tay đua nhà Red Bull tràn ngập trên mạng xã hội bởi nhiều người mong gặp may trong năm mới.

Tấm ảnh của Max Verstappen bỗng nhiên lan truyền.

Ngày 8/1, hàng loạt fanpage tại Việt Nam đăng lại ảnh selfie của tay đua F1 Red Bull, kèm cảnh ghép phía sau. Ở phần bình luận, hàng trăm người cũng dùng ảnh đại diện tương tự. Hiện tượng lạ khiến nhiều người tò mò.

Thực tế, đây là một trào lưu vui vẻ dịp năm mới của giới trẻ. Cơn sốt xuất phát từ một trang mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng ẩn danh cho biết anh gặp nhiều may mắn hơn từ khi để ảnh đại diện là hình tay đua F1 cùng cảnh ghép từ tựa game Minecraft phía sau. Nội dung vô thưởng vô phạt bỗng nhiên được lan truyền mạnh mẽ, nhiều người làm theo.

Bài đăng cũng nhanh chóng được chia sẻ ở các trang mạng xã hội Việt Nam, nhiều người trẻ đón nhận. Hàng loạt trang Facebook nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực cũng tải lên ảnh ghép cùng công thức. Ở phần bình luận, hàng trăm người cùng dùng ảnh tay đua nhà Red Bull để lại ý kiến, tạo ra cảnh khác lạ trên mạng xã hội.

Nhiều người để ảnh đại diện Max Verstappen.

Không chỉ ở Việt Nam, trào lưu lan rộng ở nhiều nước. Các cộng đồng Reddit cũng tràn ngập bức ảnh nói trên. Nội dung hài hước, đi kèm với mong muốn gặp may trong năm mới khiến việc đổi ảnh đại diện được nhiều người làm theo.

Nhân vật chính trong hình là tay đua người Áo Max Verstappen, hiện thuộc biên chế đội F1 Red Bull. Vận động viên này có 4 lần vô địch thế giới bộ môn nói trên. Ngoài ra, anh cũng có 71 lần nâng cúp cùng hàng trăm lần lên bục podium. Mùa giải gần nhất, Max chỉ về thứ 2, sau Lando Norris của đội McLaren.

Tuy nhiên, anh vẫn được xem là tay đua hay nhất khi chiếc RB21 thua kém MCL31 về mọi mặt. Có thời điểm, tay lái Red Bull bị bỏ xa đến hơn 100 điểm trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên anh vẫn đưa cuộc cạnh tranh đến tận chặng cuối và chịu thua với 2 điểm ít hơn đối thủ người Anh.

Về tấm ảnh lan truyền, đây vốn là một “meme” phổ biến trong cộng đồng người yêu thích F1. Dù thể hiện phong cách tấn công mạo hiểm trên đường đua, Max Verstappen lại có nhiều khía cạnh hài hước ngoài đời. Anh luôn được bắt gặp chỉ mặc đồng phục đội mũ Red Bull và duy trì một biểu cảm duy nhất khi chụp ảnh.

Tuy nhiên, việc dùng ảnh đại diện là người nổi tiếng cũng tiềm ẩn nguy cơ bảo mật. Dùng hình không chính chủ có thể bị tố cáo (report) giả mạo, ảnh hưởng đến việc sử dụng các mạng xã hội.