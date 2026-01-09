Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công nghệ Gadget

Phiên bản AirPods đặc biệt dành cho năm con ngựa

  • Thứ sáu, 9/1/2026 16:32 (GMT+7)
  • 10 phút trước

Sản phẩm hướng đến Tết Nguyên Đán của một số quốc gia ở khu vực Đông Á với số lượng giới hạn.

Để chào mừng Tết Nguyên Đán sắp đến, Apple giới thiệu phiên bản giới hạn của dòng tai nghe AirPods Pro 3 với biểu tượng con ngựa. Khách hàng tại một số khu vực nhất định có thể mua sản phẩm đặc biệt này từ ngày 5/1.

Theo Âm lịch, năm mới bắt đầu từ ngày 17/2 (Dương lịch) là năm Bính Ngọ, với linh vật là con ngựa.

Phiên bản này có biểu tượng hình con ngựa ở mặt trước của hộp sạc. Hình ảnh chú ngựa được sơn màu bạc, không quá nổi bật nhưng vẫn làm cho phiên bản đặc biệt AirPods Pro 3 độc đáo hơn. Bao quanh biểu tượng là những ngôi sao và các chi tiết nhỏ khác.

Phiên bản AirPods Pro 3 dành cho năm con ngựa hiện bán tại một số nơi như Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Malaysia và Singapore. Sản phẩm hướng đến mùa lễ hội Tết Nguyên Đán có số lượng hạn chế, sẽ được bán cho đến khi hết hàng. Hiện tại, chưa có thông tin về phiên bản đặc biệt trên cửa hàng trực tuyến tại Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên Apple giới thiệu các phiên bản đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên Đán, lấy biểu tượng linh vật theo từng năm Âm lịch. Hãng từng bán AirPods dành cho năm rắn (2025), rồng (2024), thỏ (2023), hổ (2022) và trâu (2021).

Phiên bản đặc biệt AirPods Pro 3 hoàn toàn giống với AirPods Pro 3 tiêu chuẩn và giá cả cũng không thay đổi. Song song đó, Apple cũng bán một loạt phụ kiện theo chủ đề năm con ngựa, như ốp lưng iPhone, sạc dự phòng, vỏ bảo vệ AirTag, hộp đựng đồ và bộ sạc du lịch.

Nguyễn Hiếu

Theo MacRumors

AirPods năm con ngựa iPhone AirPods AirPods Pro 3 phiên bản đặc biệt

