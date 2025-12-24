Apple làm điều chưa từng có tại châu Âu

iOS 26.3 đánh dấu bước thay đổi lớn của Apple tại châu Âu khi công ty lần đầu mở các tính năng tương tác cho phụ kiện của bên thứ ba, vốn độc quyền cho AirPods và Apple Watch.

Thay đổi của Apple nhằm phù hợp với Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số tại EU. Ảnh: Bloomberg.

Apple đang tiếp tục điều chỉnh hệ điều hành iOS để tuân thủ các yêu cầu của Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) tại Liên minh châu Âu (EU). Trong phiên bản iOS 26.3 sắp ra mắt, công ty sẽ mở rộng một số tính năng vốn trước đây chỉ dành riêng cho AirPods và Apple Watch, cho phép phụ kiện của bên thứ ba có khả năng tương tác sâu hơn với iPhone và iPad.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết họ hoan nghênh những thay đổi mới mà Apple đang triển khai trong iOS 26.3, đánh giá đây là minh chứng cho việc DMA đang tạo ra “những cơ hội mới” cho người dùng và nhà phát triển tại châu Âu. Theo cơ quan này, các biện pháp mới là một bước tiến quan trọng nhằm tăng khả năng tương tác giữa các thiết bị trong hệ sinh thái số.

DMA yêu cầu các “người gác cổng” như Apple phải mở quyền truy cập vào các tính năng cốt lõi của nền tảng cho bên thứ ba, nhằm đảm bảo cạnh tranh công bằng. Trong bối cảnh đó, Táo khuyết buộc phải cung cấp cho các nhà sản xuất phụ kiện quyền tiếp cận các khả năng trước đây chỉ có trên sản phẩm của chính hãng.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên iOS 26.3 là tính năng ghép nối theo khoảng cách (proximity pairing). Với tính năng này, các thiết bị như tai nghe không dây của bên thứ ba có thể ghép nối với iPhone hoặc iPad theo cách tương tự AirPods. Người dùng chỉ cần đưa phụ kiện lại gần thiết bị iOS để khởi động quá trình kết nối, sau đó hoàn tất bằng một lần chạm. Điều này giúp loại bỏ các bước ghép nối phức tạp vốn thường thấy khi sử dụng phụ kiện không phải của Apple.

Bên cạnh đó, nhà sản xuất iPhone cũng mở rộng khả năng xử lý thông báo cho các thiết bị đeo của bên thứ ba. Theo đó, các phụ kiện như đồng hồ thông minh có thể nhận thông báo từ iPhone, cho phép người dùng xem và phản hồi các thông báo đến.

Các thay đổi mới sẽ cập nhật trên phiên bản iOS 26.3. Ảnh: MacRumors.

Trước đây, tính năng này gần như chỉ giới hạn trên Apple Watch. Tuy nhiên, Apple cũng đặt ra một số giới hạn khi thông báo chỉ có thể được chuyển tiếp tới một thiết bị tại một thời điểm và khi bật thông báo cho thiết bị của bên thứ ba, Apple Watch sẽ không còn nhận thông báo.

Ủy ban châu Âu cho biết các nhà phát triển hiện có thể thử nghiệm các tính năng mới này trên nhiều loại thiết bị như TV, đồng hồ thông minh và tai nghe của bên thứ ba chạy iOS 26.3. Mục tiêu là các khả năng tương tác này sẽ được “triển khai đầy đủ tại châu Âu” trong năm 2026.

Theo đánh giá của EC, iOS 26.3 đánh dấu “một bước tiến nữa hướng tới hệ sinh thái kỹ thuật số kết nối chặt chẽ hơn, mang lại lợi ích cho tất cả công dân EU”. Dự kiến, phiên bản iOS 26.3 sẽ được Apple phát hành vào cuối tháng 1/2026. Tuy nhiên, các thay đổi liên quan đến ghép nối theo khoảng cách và thông báo hiện chỉ áp dụng cho người dùng iPhone, iPad và các nhà sản xuất thiết bị trong phạm vi Liên minh châu Âu.