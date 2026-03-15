MacBook Pro sắp thay rổi hoàn toàn

Dòng MacBook Pro với màn hình OLED dự kiến ra mắt đầu năm sau với nhiều thay đổi đáng chú ý.

MacBook Pro M5 Max. Ảnh: Macworld.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo từ TF International Securities, mẫu MacBook Pro được nhiều người chờ đợi với màn hình OLED dự kiến được Apple ra mắt vào đầu năm tới.

Dù không nêu chi tiết, nhà phân tích cho rằng thiết bị sẽ xuất hiện vào khoảng cuối năm 2026 đến đầu 2027.

Nếu trang bị màn hình OLED, MacRumors cho biết MacBook Pro sẽ có chất lượng hình ảnh tốt hơn những model hiện nay. Cụ thể, MacBook Pro và MacBook Air sử dụng tấm nền LCD với đèn nền LED hoặc Mini LED.

Những ưu điểm của màn hình OLED gồm màu sắc sống động, tỷ lệ tương phản cao và góc nhìn rộng hơn. Nhờ các điểm ảnh phát sáng độc lập, thiết bị có thể tiết kiệm năng lượng hơn tùy thuộc nội dung hiển thị.

Ngoài màn hình OLED, MacBook Pro thế hệ kế tiếp sẽ có nhiều nâng cấp như thiết kế mỏng hơn, hỗ trợ cảm ứng, lỗ khuyết Dynamic Island, chip M6 Pro và M6 Max sản xuất trên tiến trình 2 nm của TSMC.

Trong nhiều năm, Apple phản đối việc đưa màn hình cảm ứng lên máy Mac. Tại một sự kiện vào tháng 10/2010, cố CEO Steve Jobs khẳng định “bề mặt cảm ứng không phù hợp khi đặt theo chiều dọc” và trang bị cảm ứng cho Mac sẽ “gây tệ hại về mặt công thái học”.

Tuy nhiên, hiện nay Apple lại quảng bá iPad vừa là máy tính bảng cảm ứng, vừa là thiết bị có thể sử dụng với bàn phím. Năm 2023, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg từng đưa tin Táo khuyết đang cân nhắc phát triển các mẫu Mac màn hình cảm ứng, và có vẻ điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực.

Một số tin đồn cho biết Apple thậm chí có thể trang bị modem mạng C1X hoặc C2 trên MacBook Pro để hỗ trợ kết nối 5G.

Lần gần nhất MacBook Pro có thiết kế mới vào năm 2021. Đầu tháng 3, Apple nâng cấp sản phẩm với chip M5 Pro và M5 Max, ngoại hình không thay đổi.

Loạt nâng cấp trên đồng nghĩa giá bán thiết bị có thể cao hơn. Trong bản tin Power On gần đây, Gurman cho biết hãng có thể định vị sản phẩm thuộc phân khúc siêu cao cấp (Ultra), thậm chí cao hơn MacBook Pro hiện tại.

MacBook Air M4. Ảnh: Wired.

Bài viết của Kuo cũng cập nhật một số thông tin. Cụ thể, MacBook Neo được sản xuất hàng loạt từ tháng 12/2025. Do trễ hơn dự kiến, sản lượng thiết bị năm 2026 được dự báo khoảng 4,5-5 triệu chiếc. Theo Kuo, đây là "con số rất ấn tượng" với một dòng laptop đơn lẻ.

Với MacBook Neo thế hệ tiếp theo, một số tin đồn cho biết sản phẩm có thể trang bị màn hình cảm ứng để cạnh tranh với Chromebook. Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Kuo tiết lộ thiết bị sẽ không có tính năng này.

Nhà phân tích dự đoán MacBook Air cũng có thể trang bị màn hình cảm ứng, nhưng phải đến năm 2028 hoặc 2029.

Trong năm nay, doanh số dòng MacBook có thể đạt 25 triệu chiếc (tăng 20-25% so với năm ngoái), trở lại chu kỳ đỉnh trước dịch bệnh. MacBook cũng sẽ là dòng laptop hiếm hoi ghi nhận tăng trưởng dương so với những thương hiệu khác (dự kiến sụt giảm hơn 10%).