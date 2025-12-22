iPhone màn hình không viền hoàn toàn sắp thành hiện thực

Phiên bản đặc biệt kỉ niệm 20 năm iPhone sẽ có thiết kế màn hình không viền nhờ tấm nền OLED uốn cong 4 cạnh. LG Display được cho là đang nỗ lực hoàn thiện quy trình sản xuất.

Chiếc iPhone ra mắt năm 2027 sẽ có thiết kế màn hình không viền. Ảnh: AppleInsider.

Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng của DealSite, Apple đang làm việc với cả LG Display và Samsung Display để hoàn thiện quy trình sản xuất cho phiên bản đặc biệt kỉ niệm 20 năm iPhone với thiết kế màn hình không viền.

Cụ thể, nguồn tin cho biết màn hình này sẽ mang đến thiết kế màn hình không viền hoàn toàn cho mẫu iPhone ra mắt năm 2027. Được biết, thiết kế đột phá này sẽ sử dụng công nghệ uốn cong 4 cạnh, cho phép màn hình bao phủ toàn bộ góc cạnh của thiết bị.

Thực tế, đã từng có một phiên bản của công nghệ màn hình này được trình diễn trên Galaxy Note Edge vào năm 2014, với màn hình mở rộng sang cạnh bên.

Đối với cách triển khai của Apple, chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm có thể tạo ra hiệu ứng khiến người dùng cảm giác như hoàn toàn không có viền xung quanh màn hình.

Cũng theo nguồn tin, thách thức lớn nhất nằm ở khâu sản xuất. Công nghệ làm cong cả 4 cạnh đòi hỏi một quy trình uốn cong mạch panel, cũng như tạo ra một phiên bản mỏng hơn của màng bọc mỏng, thứ bảo vệ tấm nền OLED khỏi độ ẩm và oxy.

Bên cạnh đó, độ khó càng được tăng lên bởi nhà sản xuất iPhone còn yêu cầu phát triển camera dưới màn hình tiến triển đúng kế hoạch, có thể áp dụng vào năm 2027.

Theo báo cáo vào tháng 4/2024, LG Innotek, một trong những nhà cung cấp quan trọng của Apple, đã phát triển camera dưới màn hình, không để lại lỗ hổng khi không hoạt động.

Hệ thống này sử dụng một mảng ống kính đa lớp "quang học dạng tự do" được thiết kế để giảm thiểu hiện tượng méo hình và cải thiện độ sáng, bù đắp cho hiện tượng mất ánh sáng thường xảy ra khi camera nằm phía sau màn hình.

Cho đến nay, camera dưới màn hình thường có chất lượng kém hơn đáng kể so với camera thông thường được đặt trong phần khuyết trên đỉnh máy hoặc dạng lỗ đục nhỏ.

Ngoài ra, sự thay đổi về thiết kế màn hình cũng sẽ đòi hỏi Táo khuyết phải sử dụng một khung máy khác, có thể là thiết kế hoàn toàn bằng kính cho chiếc iPhone ra mắt năm 2027.