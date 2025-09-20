Bí mật đằng sau thành công của AirPods

Apple xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm âm thanh bí mật tại Cupertino, nơi mọi sản phẩm như AirPods, iPhone hay Mac đều được tinh chỉnh đến từng chi tiết.

Phòng thí nghiệm Fantasia bên trong cơ sở thử nghiệm âm thanh của Apple. Ảnh: Engadget.

Bước qua quầy lễ tân của tòa nhà đặt phòng thí nghiệm âm thanh Apple, khách tham quan lập tức bị thu hút bởi một dàn stereo cổ điển cỡ lớn. Bộ dàn cùng loa đi kèm là món quà Steve Jobs tặng các kỹ sư tại đây. Với nhóm nghiên cứu, thiết bị này vừa là nguồn cảm hứng, vừa là lời nhắc về niềm đam mê bất tận của cố CEO Apple dành cho âm nhạc.

Không chỉ mang giá trị tinh thần, bộ stereo còn nhấn mạnh tầm quan trọng của âm thanh trong mọi sản phẩm Táo khuyết, từ iPhone, iPad cho đến AirPods.

Những căn phòng “khám tai” cho AirPods

Theo chân 3 kỹ sư Apple, phóng viên của Engadget được dẫn qua mê cung hành lang bình thường đến mức khó nhận ra đây là trung tâm nghiên cứu. Bên trong, hàng loạt buồng đo âm thanh được dùng để kiểm tra độ vừa vặn và hiệu quả thính giác của AirPods.

Các buồng này có kích thước nhỏ, không cửa sổ, tường phủ vật liệu cách âm. Trên bàn làm việc đặt một chiếc Mac cùng nhiều thiết bị phân tích. Đặc biệt, các kỹ sư còn sử dụng máy đo thính lực, vốn thường chỉ thấy trong phòng khám, nhằm xác thực tính năng “kiểm tra thính lực cấp độ lâm sàng” mà Apple từng công bố.

Hàng nghìn bài kiểm tra đã được tiến hành để đảm bảo tính năng này hoạt động chính xác, cho phép người dùng tự tạo hồ sơ thính lực, thậm chí thiết lập trợ thính cá nhân ngay tại nhà. Đây cũng là bước đệm để Apple tinh chỉnh trải nghiệm nghe nhạc, đáp ứng sở thích và nhu cầu sức khỏe của từng cá nhân.

Đội ngũ kỹ sư của Apple có nhiệm vụ kiểm tra khả năng tái tạo âm thanh của thiết bị. Ảnh: Engadget.

Một phần công việc quan trọng của nhóm nghiên cứu là tinh chỉnh âm thanh cho toàn bộ sản phẩm phát ra tiếng, bao gồm Mac, iPad hay iPhone.

Đội ngũ kỹ sư của nhà sản xuất iPhone làm việc tại đây có xuất thân từ nhiều lĩnh vực, gồm âm thanh hòa nhạc, kỹ thuật phòng thu truyền thống và nhạc kịch. Các phòng tinh chỉnh của họ được thiết kế như studio thu âm thu nhỏ, đầy đủ nhạc cụ, dàn loa và một vị trí ngồi tối ưu để nghe thử.

Tại đây, các kỹ sư tham chiếu lại bản thu gốc để hiểu rõ ý đồ nghệ sĩ, từ đó áp dụng cho sản phẩm tiêu dùng. Kết quả là AirPods Pro 3 có khả năng tái tạo âm thanh chân thực hơn nhờ sự kết hợp giữa thiết kế nút tai và công nghệ xử lý tín hiệu.

Buồng tuyệt đối im lặng

Trong quá trình phát triển, đội ngũ đã nghe hàng nghìn giờ nhạc, phim, podcast và cả YouTube ở nhiều định dạng như mono, stereo và Dolby Atmos. Việc thu âm cũng được thử nghiệm khắt khe, nhằm mang trải nghiệm phòng thu đến gần hơn với các sản phẩm phổ thông.

Một trong những không gian đặc biệt nhất là buồng không tiếng vang. Đây là dạng phòng cách ly hoàn toàn khỏi rung động bên ngoài. Tường, sàn và trần đều phủ xốp hấp thụ âm thanh, tạo nên môi trường không có tiếng vọng.

Căn phòng được cách âm tuyệt đối với các lớp xốp dày. Ảnh: Engadget.

Người bước vào buộc phải đi trên tấm lưới thép treo vì “sàn thật” chính là lớp xốp dày phía dưới. Trải nghiệm này vừa kỳ lạ vừa khó chịu, giống như bước vào phim khoa học viễn tưởng.

Điểm nhấn cuối cùng là Fantasia Lab, đặt tên theo bộ phim đầu tiên ứng dụng âm thanh vòm. Phòng được bao quanh bởi hệ thống loa hình cầu, có thể tái tạo mọi môi trường âm thanh.

Tại đây, các kỹ sư đánh giá tính năng chế độ trong suốt, khử ồn chủ động (ANC) và âm thanh vòm trên AirPods Pro 3. Người tham gia thử nghiệm được yêu cầu xác định hướng âm thanh, trong khi nhiều loại tiếng ồn khác nhau được phát ra để kiểm chứng độ hiệu quả của ANC. Với âm thanh vòm, nhóm thử tái tạo trải nghiệm như đang ở rạp hát hoặc buổi hòa nhạc trực tiếp.