Nghịch lý trên mẫu tai nghe mới nhất của Apple

Mặc dù được cải thiện thời lượng pin trên mỗi chiếc tai nghe, AirPods Pro 3 lại gây bất ngờ khi tổng thời gian sử dụng, bao gồm cả hộp sạc, bị giảm đáng kể.

AirPods Pro 3 thiết bị không quá thay đổi so với các phiên bản trước. Ảnh: Mashable.

Trong sự kiện của Apple diễn ra vào 0h ngày 10/9, AirPods Pro 3 là thiết bị đầu tiên được giới thiệu. Vẻ ngoài của thiết bị không quá khác biệt so với bản tiền nhiệm, điểm nhấn chủ yếu đến từ nâng cấp phần cứng bên trong.

Theo đó, cấu trúc bên trong tai nghe đã được Apple tùy chỉnh, giúp tăng cảm nhận âm bass và giọng hát rõ nét hơn. Apple nhấn mạnh AirPods Pro 3 sở hữu chống ồn chủ động (ANC) tốt nhất thế giới, xét riêng tai nghe in-ear không dây.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý khác là thời lượng pin trên mỗi chiếc tai nghe. Theo công bố, tai nghe mới có thể hoạt động liên tục lâu hơn tới 2 giờ so với phiên bản tiền nhiệm AirPods Pro 2, giúp người dùng có trải nghiệm nghe nhạc hoặc đàm thoại kéo dài hơn mà không cần sạc lại.

Tuy nhiên, một nghịch lý lại xảy ra khi xét đến tổng thời gian sử dụng bao gồm cả hộp sạc. Trong khi AirPods Pro 2 có thể cung cấp tới 30 giờ nghe nhạc, AirPods Pro 3 chỉ đạt 24 giờ. Điều này đồng nghĩa với việc tổng thời gian sử dụng bị giảm tới 25%, một con số gây bất ngờ lớn.

AirPods Pro 3 có tổng thời gian sử dụng "cải lùi" so với phiên bản tiền nghiệm. Ảnh: Mashable.

Nếu ưu điểm của AirPods Pro 3 là thời gian sử dụng liên tục trong một phiên nghe, thì nhược điểm lớn lại là việc hộp sạc của thiết bị này sẽ cạn pin nhanh hơn đáng kể khi người dùng di chuyển xa khỏi nguồn điện.

Theo phỏng đoán, Apple có thể đã trang bị một viên pin dung lượng nhỏ hơn cho hộp sạc của AirPods Pro 3. Bằng chứng là dù kích thước gần như không thay đổi (thậm chí lớn hơn vài milimet), trọng lượng của hộp sạc đã giảm từ 50,8 gram xuống còn 44 gram.

Một giả thuyết khác liên quan đến việc Apple tích hợp chip U2 thay cho chip U1 trên hộp sạc để hỗ trợ tính năng Find My. Có khả năng chip U2 tiêu thụ năng lượng cao hơn, hoặc có kích thước lớn hơn, khiến Apple phải thu nhỏ dung lượng pin để đảm bảo không gian.

Dù nguyên nhân là gì, dựa trên số liệu của Apple, người dùng AirPods Pro 3 sẽ cần sạc hộp đựng thường xuyên hơn. Nếu hộp sạc của AirPods Pro 2 có thể sạc đầy tai nghe tới 4 lần, thì phiên bản mới chỉ có thể sạc lại khoảng 2 lần trước khi cạn năng lượng.

Mặc dù vậy, AirPods Pro 3 vẫn giữ vị thế dẫn đầu ở một số khía cạnh: thời gian sử dụng liên tục khi bật chống ồn chủ động vẫn tăng thêm 2 giờ, thời gian dùng cảm biến nhịp tim tăng thêm nửa giờ, và chế độ Hearing Aid Transparency (Nghe xuyên âm) có thể hoạt động tới 10 giờ liên tục.

Ngoài ra, AirPods Pro 3 con được bổ sung tính năng dịch thuật trực tiếp với Apple Intelligence. Người dùng có thể kích hoạt chế độ bằng cử chỉ vuốt, tai nghe sẽ tự điều chỉnh âm lượng để phát ngôn ngữ đã dịch theo thời gian thực. Nội dung câu dịch được hiển thị trên màn hình iPhone, và truyền sang tai nghe khác nếu đối phương cũng đeo AirPods Pro.

Tuy nhiên, việc tổng thời lượng pin bị giảm vẫn là một điểm đáng cân nhắc đối với những người dùng có nhu cầu di chuyển dài ngày.