Điều tôi nhận ra khi bỏ gần 7 triệu mua AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 có nhiều cải tiến dù vẫn giữ mức giá cũ. Đây vẫn là tai nghe nhỏ gọn phù hợp nhất với những thiết bị Apple.

Nếu đang gắn bó với hệ sinh thái Apple, AirPods Pro 3 vẫn là tai nghe đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 10 triệu.

Khi Apple giới thiệu dải sản phẩm vào tháng 9, tôi nhận thấy có một sự đối lập khá lạ. Trong khi iPhone 17 Pro Max tăng giá đáng kể so với đời trước nhưng lại “cháy hàng” khá lâu, thì các sản phẩm như AirPods mới giữ nguyên giá, thêm nhiều cải tiến nhưng lại ít được quan tâm hơn.

Khác với iPhone, thời gian giữa những lần cập nhật AirPods lên đến hàng năm trời. Do vậy khi một thế hệ mới ra đời, người dùng thường kỳ vọng những nâng cấp vượt trội. Với mức giá giữ nguyên so với đời cũ và hứa hẹn nhiều cải tiến đáng kể, tôi không khỏi thắc mắc liệu có đáng để “lên đời” AirPods Pro 3.

Khác biệt ngay từ khi đeo lên tai

Ngay khi đeo lên tai, tôi đã cảm nhận được khác biệt về cảm giác đeo AirPods Pro 3 so với đời trước. Với đời Pro 2, phần đuôi tai nghe ôm sát vào khuôn mặt. Tai nghe mới khi đeo lên sẽ hướng song song với phần gò má, tạo cảm giác “vểnh” ra ngoài hơn. Tuy nhiên vị trí này không gây ảnh hưởng tới trải nghiệm khi đeo tai nghe để đạp xe hoặc ngồi xe máy. Độ ù vì gió gần như giữ nguyên, không tăng thêm như tôi lo ngại ban đầu.

AirPods Pro 3 cũng nằm sâu hơn một chút vào trong tai khi so với đời cũ. Khi cho vài người bạn đeo thử, nhiều người cũng nhận định tai nghe mới cho cảm giác đeo khít hơn, khó rơi hơn tai cũ.

AirPods Pro 3 (bên phải) có phần đuôi tai nghe dài hơn một chút so với đời trước, hộp cũng lớn hơn.

Apple cung cấp 5 bộ nút tai, cùng với hướng dẫn để người dùng tìm được cỡ vừa vặn nhất với mình. Bên trong nút tai nghe đời mới có một lớp bọt biển mỏng, giúp cải thiện độ khít với tai người dùng, trong khi độ cứng vẫn giống lớp tai cũ bằng silicone.

Việc bổ sung bọt biển, theo Apple, giúp tăng độ vừa vặn với tai, cải thiện khả năng chống ồn, mà Apple khẳng định là AirPods Pro 3 có khả năng chống ồn chủ động “gấp đôi” AirPods Pro 2.

Để thử khả năng chống ồn, trong 2 tuần sở hữu tôi đã sử dụng AirPods Pro 3 trong nhiều môi trường quen thuộc, với những tiếng ồn khó chịu như ngồi trên máy bay, ngồi trong nhà gần một chiếc quạt, và ngồi làm việc với tiếng loa của người bên cạnh mở to.

AirPods Pro 3 (trước) đem lại cảm giác đeo khít hơn một chút so với thế hệ Pro 2.

Với tôi thì khả năng chống ồn của AirPods Pro 2 vốn đã rất tốt, chỉ cần bật nhạc hoặc podcast ở mức âm lượng tầm trung là có thể “quên” các tiếng ồn trên máy bay. Thế hệ mới nhất thậm chí còn lọc ồn tốt hơn hẳn so với đời cũ.

Nếu chưa bật âm thanh gì, tôi cảm nhận mức độ chống ồn của AirPods Pro 3 chỉ thua một chút mẫu chụp tai Sony WH-1000XM6, vốn có ưu thế hơn ngay từ thiết kế ôm tai. Khi chuyển từ chế độ xuyên âm sang chống ồn, các tiếng ồn nhỏ đi một cách rất tự nhiên.

Chế độ xuyên âm (transparency mode) của AirPods Pro 3 cũng tốt hơn đời trước. Âm thanh được phóng to nhưng tự nhiên hơn, thay vì giọng nói và tiếng ồn xung quanh được khuếch đại hẳn như Pro 2.

Âm thanh vui vẻ, tính năng dồi dào

Chất âm của AirPods Pro 3 được Apple điều chỉnh theo hướng “vui vẻ” hơn so với đời trước, nhấn mạnh cả 2 dải âm trầm và cao.

Dải âm dạng hình chữ V này giúp chiếc tai nghe đáp ứng tốt các thể loại nhạc phổ thông mà tôi hay nghe như pop, rock, vốn chiếm phần lớn thời gian sử dụng. Bù lại, với những loại nhạc cần độ chi tiết, tách bạch tốt hơn, tôi không có nhiều ấn tượng.

Dù có chút chênh lệch về kích thước, người dùng vẫn có thể tận dụng các loại vỏ của thế hệ AirPods Pro 2 cho tai nghe mới.

Ngoài âm thanh ở mức khá, điểm tôi vẫn yêu thích ở dòng AirPods là micro chất lượng tốt. Nhiều lần nghe điện thoại khi đang ngồi xe máy hoặc chạy bộ ngoài trời, người ở phía đối diện vẫn có thể nghe rõ tôi nói gì.

Một trong những điểm được Apple nhấn mạnh ở mẫu tai nghe mới là cảm biến nhịp tim, đo ở vị trí bên trong vành tai. Với chức năng này, tai nghe có thể tính toán nhịp tim, lượng calorie tiêu thụ tương tự đồng hồ, và dữ liệu được ghi lại trong app cũng sẽ chỉ rõ đâu là thông tin được thiết bị nào ghi lại.

Tôi vốn sử dụng cả chiếc Watch, nên nhu cầu có thêm một thiết bị đo nhịp tim khi chơi thể thao là không nhiều. Dù vậy, tính năng mới cũng có thể phát huy tác dụng trong những lúc “lỡ làng”, khi tôi quên đồng hồ ở nhà.

Ứng dụng dịch trực tiếp, hoạt động nhờ Apple Intelligence, cũng khá thú vị. Sau khi cài đặt, âm thanh được chuyển ngữ gần như kiểu “dịch cabin”, tức là máy sẽ ngắt từng đoạn mà người đối diện nói để dịch vào tai nghe. Kiểu dịch này có thể đem lại thông tin đầy đủ hơn, nhưng sẽ luôn có độ trễ.

Độ trễ này khiến chức năng dịch vẫn ở mức khá chứ chưa thực sự “trực tiếp” như Apple gọi. Ngoài ra, số ngôn ngữ hỗ trợ hiện tại cũng khá ít, bao gồm tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, và chưa có tiếng Việt.

Tính năng "dịch trực tiếp" hiện hỗ trợ một vài ngôn ngữ, trong đó chưa có tiếng Việt. Người dùng AirPods Pro 2, AirPods 4 (bản có chống ồn) cũng có thể dùng tính năng dịch này.

Với một thiết bị nhỏ như AirPods, việc Apple tuyên bố tăng thời gian dùng pin trên Pro 3 từ 6 giờ lên 8 giờ, tương đương tăng 33% so với thế hệ cũ, thực sự khiến tôi bất ngờ. Trong thời gian dài dùng mẫu Pro 2, tôi chỉ một vài lần nghe đến mức giới hạn tầm hơn 4 giờ và được nghe tiếng cảnh báo từ tai nghe. Mức tăng về pin có thể giúp tôi không bao giờ phải lo hết pin giữa chừng.

Đáng mua mới, nên cân nhắc kỹ nếu nâng cấp

Với người dùng hệ sinh thái Apple, AirPods vẫn là loại tai nghe “tiện” nhất, bởi chỉ cần một tai nghe là có thể kết nối với cả iPhone, iPad hay Mac. Khi đã có thể chi 6,8 triệu cho một chiếc tai nghe, AirPods Pro 3 vẫn là thiết bị toàn diện nhất cho người dùng Táo khuyết, với nhiều nâng cấp so với đời cũ từ khả năng chống ồn, chất âm và các tính năng.

Mức chênh lệch khoảng 1,2 triệu so với giá Pro 2 hiện tại, theo tôi là khá nhỏ xét đến việc Pro 2 đã ra mắt cách đây 3 năm, và bản nâng cấp gần nhất chỉ đổi cổng USB-C.

Tuy nhiên, là người đang sở hữu Pro 2, tôi cũng sẽ phải cân nhắc kỹ nếu so muốn nâng cấp lên đời mới. Ngoài chất âm không thua kém nhiều, AirPods Pro 2 vẫn được Apple cập nhật nhiều tính năng mới như trợ thính hay dịch thuật.

Ngoài Apple, các hãng khác cũng có nhiều mẫu tai nghe true wireless cùng tầm giá đáng cân nhắc. Sony WF-1000XM5, Bose QC Ultra Earbuds hay JBL Tour Pro 3 đều có thể đem chất âm tốt, và nhất là trải nghiệm tốt hơn khi dùng với thiết bị Android hoặc Windows. Nhưng nếu đã “dính” một chút đến hệ sinh thái Apple, AirPods Pro 3 vẫn có những lợi thế mà chỉ Táo khuyết mới đem lại được.