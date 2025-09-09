Apple ra mắt iPhone siêu mỏng, AirPods 'chuyển ngữ'

Sự kiện của Apple diễn ra vào 0h ngày 10/9, khi hãng giới thiệu thế hệ iPhone 17 cùng Apple Watch và AirPods mới

Mở đầu sự kiện là đoạn video ngắn nơi Apple phô diễn những đặc trưng thiết kế hàng đầu của họ trong hàng chục năm qua. Không chỉ sản phẩm phần cứng, từng đường cong trên iOS hay kiến trúc Apple Store khắp thế giới cũng là thứ họ tự hào.

"Thiết kế không chỉ nằm ở vẻ ngoài hay sự cảm nhận, mà còn đến từ cách sản phẩm hoạt động... Từ trải nghiệm nghe nhạc của AirPods đến cách Apple Watch giúp bạn khỏe mạnh và kết nối, đến cách iPhone trợ giúp bạn rất nhiều việc trong ngày", CEO Tim Cook phát biểu mở đầu sự kiện. Đây cũng chính là 3 sản phẩm được hãng giới thiệu trong sự kiện.

Trong đó, 4 mẫu iPhone mới đều được mở đặt hàng từ 19h ngày 12/9 tại Việt Nam, và đến tay người dùng ngày 19/9. Thế hệ iPhone 17 có giá từ 25 triệu trên mẫu thường, 32 triệu trên mẫu Air, 35 triệu trên mẫu Pro và 38 triệu trên mẫu Pro Max.

iPhone Air chỉ dày 5,6 mm

Là mẫu iPhone được thiết kế thứ hai, nhưng iPhone Air chắc chắn là thiết bị được chờ đợi nhất trong sự kiện, với thiết kế hoàn toàn mới và đánh dấu nhiều thay đổi cho dòng iPhone.

Với iPhone Air, Tim Cook nhấn mạnh đây là mẫu máy có “thiết kế bền bỉ nhất từ trước tới nay”. Ông cho biết Apple đã tận dụng “từng khoảng trống nhỏ nhất còn lại” để dành cho pin, hứa hẹn mang lại thời lượng sử dụng ấn tượng. Với ngôn ngữ thiết kế siêu mỏng nhưng không đánh đổi độ bền, iPhone Air được kỳ vọng cân bằng giữa tính thẩm mỹ và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày.

iPhone Air có độ mỏng đến khó tin, nhờ việc trang bị pin có mật độ cao. Hãng không nêu rõ dung lượng hay có dùng Silicon-Carbon như các hãng Trung Quốc không. Với mức 5,6 mm, máy mỏng hơn 0,2 mm so với Galaxy S25 Egde. Apple tuyên bố đây là chiếc máy siêu mỏng với "tiêu chuẩn" Pro.

iPhone Air cũng được trang bị chip A19 Pro, mà Apple khẳng định là bộ xử lý mạnh mẽ nhất từng xuất hiện trên smartphone. Con chip này có CPU 6 nhân, mang lại tốc độ xử lý vượt trội, cùng với kiến trúc dynamic caching thế hệ thứ hai giúp tối ưu hiệu năng trong các tác vụ nặng.

Độ mỏng ấn tượng của iPhone Air.

Mỗi nhân GPU đều được tích hợp bộ tăng tốc Neural Engine, giúp thiết bị xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo nhanh chóng và hiệu quả hơn. Apple ví von sức mạnh này “tương đương một chiếc MacBook Pro nằm gọn trong chiếc iPhone”, cho thấy tham vọng biến điện thoại thành công cụ đủ mạnh để xử lý từ đồ họa phức tạp đến các ứng dụng AI thế hệ mới.

iPhone Air phải hi sinh nhiều không gian bên trong nên chỉ có một camera 48 MP. Cảm biến lớn giải quyết vấn đế chụp tele có chất lượng tương đương quang học, theo hãng quảng cáo. Tuy nhiên, so với S25 Edge, nó thiếu vắng ống kính góc rộng. Dải trang trí bên cạnh camera cũng gợi nhiều liên tưởng đến Pixel của Google.

iPhone Air hỗ trợ ghi hình kép cảm camera trước và sau. Giải pháp tương tự từng có trên app BlackMagic Camera. Lần này, người dùng Apple có thể dùng ngay trên ứng dụng mặc định.

Thông số camera của iPhone Air.

Apple dán nhãn "pin đủ dùng cả ngày" cho chiếc 17 Air. Tuy nhiên, điều này cần được kiểm nghiệm ở thực tế.

Thiết kế siêu mỏng cũng dẫn đến việc iPhone Air là điện thoại đầu tiên không có khe SIM trên mọi phiên bản. Sản phẩm chỉ có lựa chọn eSIM trên trên tất cả thị trường. So với bản thường, iPhone Air có ít màu để chọn hơn. Đổi lại, hãng tạo ra nhiều phụ kiện cho chiếc máy, gồm dây đeo thời trang.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro mang nhiều nâng cấp về thông số, hiệu năng. Apple cũng trang bị màu cam hấp dẫn cho thế hệ iPhone Pro mới nhất.

iPhone Pro khác lạ

iPhone 17 Pro chính thức ra mắt cùng 2 màu mới. Khung máy sẽ được làm từ nhôm tràn ra mặt lưng thay vì titan ở viền. Cụm camera cũng đúng như các tin đồn trước đó.

Ba màu sắc trên thế hệ iPhone Pro mới nhất.

Lý do thay đổi vật liệu đến từ nhiệt độ, theo lý giải của Táo khuyết. Con chip mới cần phần tản nhiệt tốt hơn. Do vậy, Apple phải dùng đến công nghệ buồng hơi để giải quyết. Khung máy cũng hỗ trợ xử lý thụ động.

Xung quanh phần nhô lên của camera chính, hãng có thêm diện tích để bố trí các linh kiện phức tạp. Táo khuyết còn bố trí dải nhựa ăng-ten xung quanh cụm này, phục vụ bắt sóng 5G, Wi-Fi.

iPhone 17 Pro bền hơn đời trước. Khung máy nhôm liền khối khiến diện tích kính ở phía sau chỉ còn một phần nhỏ, chứa sạc không dây. Do vậy, người dùng giảm được nỗi lo vỡ mặt lưng. Táo khuyết cho biết đây là iPhone có pin lớn nhất họ từng tạo ra. Đoạn quảng cáo cũng cho thấy linh kiện này được bọc trong vỏ thép. Giải pháp được đồn đoán hỗ trợ tản nhiệt, tăng công suất sạc và mật độ năng lượng.

Cả 3 camera của iPhone 17 Pro/Pro Max đều có độ phân giải 48 MP. Hãng quảng cáo máy có thể đạt thu phóng "chất lượng quang học" đến 20x. Tuy nhiên, chưa rõ ống kính tele có tiêu cự dài đến đâu. Tiêu cự mặc định để chụp chân dung được tăng lên 100 mm, tương đương 4x. Đây là mức khá cận, ít áp dụng được trong thực tế.

Máy học và công nghệ hậu kỳ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý hình ảnh. Màu sắc, độ sâu trường ảnh có thể được cải thiện sau khi người dùng nhấn nút chụp.

Thông số camera trên iPhone 17 Pro.

Chất lượng quay phim của iPhone đã vượt trội phần còn lại từ lâu. Các sự kiện gần đây của hãng đều được ghi hình từ điện thoại đời mới. Prores RAW cung cấp chất lượng video nguyên bản cho hậu kỳ. Tuy nhiên, dung lượng khổng lồ từ tính năng này biến nó thành công cụ chỉ dành cho dân chuyên.

Ở thế hệ 17 Pro vừa được giới thiệu, Apple làm việc với các đơn vị bên thứ 3 để làm phụ kiện mở rộng, đưa iPhone vào những đoàn phim chuyên nghiệp. Hiện tại, BlackMagic đang là hãng duy nhất hỗ trợ.

iPhone 17 nâng cấp lớn về màn hình

Tim Cook mở đầu loạt ra mắt iPhone với việc cải thiện thiết kế và đổi mới. "Hôm nay, chúng tôi một lần nữa nâng tầm với dòng iPhone hoàn toàn mới, không giống bất cứ sản phẩm chúng tôi từng tạo ra", CEO Apple nhấn mạnh sẽ ra mắt 4 mẫu iPhone mới.

5 bản màu của iPhone 17.

iPhone 17 có thiết kế giống bản tiền nhiệm, kích thước màn hình tăng lên 6,3 inch với viền mỏng hơn. Đây cũng là chiếc iPhone tiêu chuẩn đầu tiên sở hữu ProMotion với tần số quét 120 Hz, có thể chỉnh xuống 1 Hz tùy tác vụ. Độ sáng màn hình ngoài trời có thể lên đến 3.000 nit, cao nhất trong các dòng iPhone từ trước đến nay. Màn hình của iPhone 17 trang bị lóp phủ Ceramic Shield 2, chống xước tốt hơn 3 lần so với thế hệ trước, bên cạnh 7 lớp chống chói.

iPhone 7 dùng chip A19 với nhân xử lý màn hình riêng, phục vụ ProMotion.

Về phần cứng, iPhone 17 trang bị chip xử lý A19 tiến trình 3 nm. Apple cho biết con chip mới cải tiến khả năng đồ họa, Neural Engine và băng thông bộ nhớ, giúp các mô hình AI chạy trên máy nhanh hơn. Phiên bản A19 trên iPhone 17 có 6 nhân CPU và 5 nhân GPU. Hãng tiếp tục nhấn mạnh thời lượng pin của iPhone 17 có thể dùng cả ngày, dù không nói rõ dung lượng cụ thể.

Camera sau của iPhone 17 gồm 2 ống kính, camera chính 48 MP và camera telephoto 12 MP, hỗ trợ zoom quang tối đa 2x. Với camera trước, Apple thay đổi cảm biến sang hình vuông, hỗ trợ Center Stage để tự điều hướng về người dùng khi gọi video hoặc họp online. Người dùng có thể chỉnh chế độ chụp zoom dọc hoặc góc rộng (ngang) mà không cần xoay ngang điện thoại, độ phân giải tối đa có thể chụp trên camera trước là 18 MP.

Hãng không công bố công suất sạc, tuy nhiên thời gian 0-50% hiện chỉ còn 20 phút, so với 30 của những thế hệ trước.

CEO Tim Cook mở đầu sự kiện ở một góc của Apple Park, thay vì cổng "cầu vồng" như mọi năm.

Sau các dòng iPhone 15 hay iPhone 16 không mấy đột phá, iPhone 17 có thể trở thành thế hệ được nâng cấp mạnh nhất những năm gần đây. Bên cạnh đó, người dùng còn chờ đón các mẫu Apple Watch và tai nghe AirPods Pro 3.

AirPods 3 Pro "bánh mì chuyển ngữ"

AirPods Pro 3 là thiết bị đầu tiên được giới thiệu trong sự kiện. Vẻ ngoài của thiết bị không quá khác biệt so với bản tiền nhiệm, điểm nhấn chủ yếu đến từ nâng cấp phần cứng bên trong. Trước đó, Cook nhấn mạnh AirPods mang thiết kế "biểu tượng".

Cấu trúc bên trong tai nghe được Apple tùy chỉnh, giúp tăng cảm nhận âm bass và giọng hát rõ nét hơn. Apple nhấn mạnh AirPods Pro 3 sở hữu chống ồn chủ động (ANC) tốt nhất thế giới, xét riêng tai nghe in-ear không dây.

Thiết kế ống dẫn âm và nút tai và ống dẫn âm mới của AirPods Pro 3.

AirPods Pro 3 bổ sung tính năng dịch thuật trực tiếp với Apple Intelligence. Người dùng có thể kích hoạt chế độ bằng cử chỉ vuốt, tai nghe sẽ tự điều chỉnh âm lượng để phát ngôn ngữ đã dịch theo thời gian thực. Nội dung câu dịch được hiển thị trên màn hình iPhone, và truyền sang tai nghe khác nếu đối phương cũng đeo AirPods Pro.

Độ khít của AirPods Pro 3 cũng được cải thiện với kỹ thuật quét tai riêng của Apple. Kích thước từng củ tai giờ đây nhỏ hơn, kèm theo 5 tùy chọn eartip khác nhau. Đây cũng là mẫu AirPods đầu tiên trang bị khả năng kháng nước và mồ hôi chuẩn IP57.

Toàn bộ chức năng quan trọng của AirPods Pro 3.

Đúng như tin đồn, AirPods Pro 3 bổ sung cảm biến đo nhịp tim. Apple cho biết hệ thống này tương thích gia tốc kế, và mô hình AI trên iPhone để theo dõi hoạt động thể thao, lượng calo đã tiêu thụ. Thời lượng pin của AirPods Pro 3 cũng được cải thiện với 6-8 tiếng nghe liên tục sau mỗi lần sạc (nếu bật ANC) và 10 tiếng (nếu bật nghe xuyên âm). Thiết bị có giá 6,8 triệu đồng tại Việt Nam, lên kệ từ ngày 19/9.

Apple Watch mỏng nhất

Như mọi năm, Apple tiếp tục "khoe" việc sản phẩm của họ đã cứu được những khách hàng của mình khỏi nguy cơ nghiêm trọng về sức khỏe. Cảnh báo nhịp tim cao hay té ngã bất thường của Watch vẫn được đánh giá hàng đầu trong ngành.

Táo khuyết giới thiệu thế hệ thứ 11 như dòng đồng hồ mỏng nhất họ từng tạo ra. Ngoài ra, lớp kính bảo vệ 4D cũng có mức độ bảo vệ tốt hơn. Đi kèm với các nâng cấp, pin của sản phẩm được hứa hẹn kéo dài đến 24 giờ. Tuy nhiên, con số thực tế cần được kiểm nghiệm trong thực tế. Các dòng đồng hồ thông minh của Apple thường phải sạc mỗi ngày một lần.

Watch 11 có 5G, cùng chức năng đo lường sức khỏe, huyết áp mới với hệ cảm biến nâng cấp. Thực tế, Huawei có cách tiếp cận trực quan hơn với mẫu D2, cũng đo được chỉ số này bằng bóng khí áp lực. Giá của mẫu Watch 11 là 11,5 triệu.

Toàn bộ thông số quan trọng của Apple Watch 11.

Ngoài dòng thường, hãng cũng có bản nâng cấp cho model SE và Ultra. Như vậy, toàn dải sản phẩm Apple Watch được hoàn thiện theo mức giá và nhu cầu của người dùng. Apple Watch SE mới tiếp tục giữ thiết kế quen thuộc, nhỏ gọn và tối giản như các thế hệ trước, nhưng được nâng cấp đáng kể về hiệu năng nhờ chip S10 mạnh mẽ hơn. Mẫu đồng hồ này hỗ trợ các thao tác điều khiển thông minh như double tap hoặc wrist flick, giúp người dùng thao tác nhanh chóng mà không cần chạm trực tiếp vào màn hình.

Apple Watch Ultra 3 với dây màu xanh mới.

Năm nay, Watch Ultra 3 hỗ trợ thêm Apple Intelligence cùng mạng lưới vệ tinh mở rộng sang các quốc gia châu Âu, thay vì chỉ Mỹ và Canada như đời trước. Sản phẩm có giá 24 triệu.