Đội eSports Việt Nam nhận thưởng tiền tỷ sau HCV SEA Games

Nhờ thành tích xuất sắc tại SEA Games 33 ở bộ môn eSports, đội Liên Quân Mobile và FC Online Việt Nam nhận thưởng hơn 1 tỷ đồng.

Đội Liên quân Mobile Việt Nam nhận thưởng lớn thành tích ở SEA Games 33. Ảnh: CTLQ.

Tại lễ mừng công được tổ chức ở TP.HCM ngày 9/1, nhà phát hành cùng Liên đoàn Thể thao Điện tử TP.HCM tổ chức lễ mừng công cho những cá nhân xuất sắc ở kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Ngoài việc được vinh danh, các cá nhân này còn nhận được khoản tiền thưởng lớn.

Từ sở thích cá nhân kèm với nhiều định kiến xã hội, các game eSports trở thành cơ hội đổi đời cho nhiều tuyển thủ. Sự kiện mừng công cũng có sự tham gia của người phụ huynh các vận động viên, những người ban đầu có cái nhìn không thiện cảm khi con em tham gia trò chơi điện tử.

Hàng tỷ đồng tiền thưởng

Cụ thể, các thành viên tuyển FC Online nhận thưởng 30 triệu đồng mỗi người với thành tích huy chương bạc SEA Games 33. Toàn đội nhận thưởng 50 triệu đồng, tổng phần thưởng tiền mặt 170 triệu đồng cho 4 người chơi.

Trong khi đó, đội tuyển Liên Quân Mobile đồng đội nam/nữ nhận về “mưa tiền thưởng” với thành tích 2 chiếc huy chương vàng. Mỗi cá nhân tham gia nhận 50 triệu đồng. Ngoài ra, tổ chức chủ quản FPT Flash và One Star eSports cũng thu về 100 triệu đồng ở mỗi đơn vị. Như vậy, đội tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam ở SEA Games 33 nhận 900 triệu đồng tiền thưởng.

Hơn 1 tỷ đồng tiền thưởng cho đội Liên Quân Mobile và FC Online Việt Nam thi đấu ở SEA Games 33. Ảnh: CTLQ.

Ngoài 2 trò chơi đoạt huy chương, đội eSports Việt Nam còn có thêm 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng với môn Audition. Tuy nhiên, game này thuộc môn biểu diễn, không được tính vào thành tích chung trên bảng tổng sắp. Đội Free Fire và Mobile Legends: Bang Bang không đạt huy chương.

eSports dần trở thành bộ môn quen thuộc ở các kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á, châu Á. Trong kỳ SEA Games 31, Việt Nam từng giành được 4 huy chương vàng ở các game Liên Minh Huyền Thoại, Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến, PUBG Mobile và CrossFire. Theo ông Mai Bá Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Điện tử TP.HCM, bộ môn này được lên kế hoạch để tổ chức ở SEA Games 34 ở Malaysia.

Những cá nhân đạt huy chương sau đó được phong kiện tướng thể thao điện tử Việt Nam. Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, ngoài danh hiệu, vận động viên thành tích cao còn có khoản hỗ trợ tài chính ổn định kéo dài đến 2 năm.

Những người trẻ “đổi đời”

Trả lời Tri Thức - Znews, Nguyễn Quốc Huy (Maris), đội trưởng đội Liên Quân Mobile nam Việt Nam ở SEA Games 33 cho biết bản thân rất vinh dự khi được đại diện tổ quốc thi đấu và giành được danh hiệu trên sân nhà của đối thủ. Trước khi giành huy chương vàng Đại hội Thể thao Đông Nam Á, tuyển thủ này từng có giai đoạn làm phụ bếp, nhiều lần thất bại ở giải quốc nội.

Nguyễn Quốc Huy (giữa) có hành trình dài với 8 lần về nhì tới khi giành được huy chương vàng SEA Games. Ảnh: CTLQ.

“Giải thưởng này rất có ý nghĩa với tôi. Bản thân tôi rất trân trọng tấm huy chương vàng, khi không chắc khi nào mới lại có cơ hội đại diện Việt Nam trên đấu trường khu vực”, Quốc Huy nói.



Với số tiền thưởng lớn vừa nhận được, tuyển thủ cho biết vẫn chưa có ý định sử dụng cụ thể. “Chắc tôi gửi tiết kiệm để dành cho sau này”, Huy chia sẻ.

Với người chơi trẻ Huy Hoàng, anh cho biết huy chương vàng SEA Games có thể là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của mình. “Thành tích này khác hoàn toàn với những chiến thắng khác. Tôi nghĩ đời tuyển thủ để có thể đại diện quốc gia lần nữa là không dễ có được”, Huy Hoàng nói.

Tương tự, Nguyễn Thanh Duyên, thành viên tuyển nữ cũng cho biết gia đình không ủng hộ việc cô dành nhiều thời gian cho trò chơi điện tử. Tuy nhiên khi được chọn đại diện Việt Nam ở SEA Games 33, nữ vận động viên nhận được động lực lớn từ gia đình.

“Sau khi vô địch SEA Games, tôi nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Tôi cũng thấy mình cởi mở hơn trước nhiều”, Bùi Nguyễn Hoa Tranh, nữ tuyển thủ đi đường Tà thần của tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam, chia sẻ.