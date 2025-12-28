Nút ẩn ở mặt lưng iPhone

Thông tin về chiếc 'nút bấm ẩn' ở mặt lưng iPhone lan truyền và trở thành chủ đề dẫn đầu xu hướng trên mạng xã hội Weibo. Thực tế, đây là chức năng đã có nhiều năm.

Ít ai biết rằng, tính năng gõ mặt lưng vốn đã xuất hiện từ phiên bản iOS 14 và khả dụng trên mọi dòng máy kể từ iPhone 8. Ảnh: Apple.

Mới đây, chủ đề về "nút bấm ẩn trên mặt lưng iPhone" đã leo lên nhóm đầu danh sách tìm kiếm của mạng xã hội Weibo. Nhiều người dùng bày tỏ sự ngạc nhiên khi chỉ cần gõ nhẹ vào mặt sau điện thoại Apple để chụp màn hình hoặc ghi âm, giống như có một phím vật lý vô hình được tích hợp sẵn.

Trước thông tin gây xôn xao, bộ phận chăm sóc khách hàng của Apple đã nhanh chóng đưa ra lời giải thích. Thực tế, không hề có một nút bấm vật lý nào ẩn dưới lớp kính mặt lưng. Đây thực chất là một tính năng hỗ trợ được tích hợp sâu trong hệ điều hành iOS có tên gọi là "Back Tap" (Chạm vào mặt sau).

Cơ chế của tính năng này dựa trên các cảm biến bên trong máy để nhận diện rung động từ thao tác gõ của người dùng, từ đó kích hoạt các lệnh đã được thiết lập sẵn.

Để sử dụng, người dùng cần vào Cài đặt, chọn Trợ năng, tìm đến mục Cảm ứng và bật Chạm vào mặt sau. Tại đây, Apple cho phép tùy chỉnh hành động cho thao tác "Chạm hai lần" hoặc "Chạm ba lần", từ chụp màn hình, mở Trung tâm điều khiển cho đến khởi chạy các phím tắt tiện lợi như mã thanh toán hoặc ứng dụng hay dùng.

Cách bật tính năng chạm vào mặt sau (back tap) trên iPhone.

"Tính năng này có sẵn trên tất cả các dòng iPhone chạy iOS 14 trở lên. Nhiều người dùng chưa biết đến nó vì cài đặt này nằm khá sâu trong mục Trợ năng", Apple cho biết.

Dù tiện lợi, một số người dùng cũng phàn nàn về việc tính năng không nhạy khi dùng ốp lưng quá dày. Apple khuyến cáo người dùng nên gõ với lực vừa phải vào chính giữa mặt lưng thay vì các góc để cảm biến nhận chính xác. Về lo ngại vô tình kích hoạt khi để trong túi, hãng khẳng định hệ thống đã có thuật toán lọc thông minh, tỷ lệ nhầm lẫn rất thấp.

Thực tế, "Back Tap" đã xuất hiện từ nhiều năm trước, ban đầu được Apple thiết kế như một công cụ hỗ trợ cho nhóm khách hàng gặp khó khăn trong việc thao tác điện thoại. Tuy nhiên, vượt ngoài mong đợi ban đầu, nó trở thành một giải pháp hữu hiệu giúp người dùng phổ thông tối ưu hóa hiệu suất sử dụng thiết bị hàng ngày.

Bên cạnh cơn sốt "nút ẩn", một chủ đề khác cũng đang gây bão mạng Weibo là tính năng Live Photos (Ảnh động). Nhiều người dùng ví cơ chế chọn ảnh đại diện của Apple như trải nghiệm "mở túi mù". Kết quả nhận được thường là những khoảnh khắc "dìm hàng" như nhắm mắt hoặc há miệng khi đang ăn.

"Hệ thống dường như được cài đặt để chọn khung hình xấu nhất làm ảnh đại diện vậy", một người dùng bình luận.

Giải đáp vấn đề này, Apple cho biết ảnh đại diện đang được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên và chưa có tùy chọn thay đổi thuật toán mặc định.

Tuy nhiên, người dùng hoàn toàn có thể tự khắc phục bằng cách thủ công: Vào chế độ chỉnh sửa ảnh Live Photo và tự chọn khung hình ưng ý nhất làm "Ảnh chính". Một mẹo nhỏ khác được hãng đưa ra là nên bật chế độ HDR để đảm bảo chất lượng đồng đều giữa các khung hình, giúp việc lựa chọn ảnh đại diện dễ dàng hơn.