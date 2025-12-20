Sản phẩm quan trọng nhất của Apple

Dù không mang danh "Pro" hay "Ultra", iPhone 17 bản tiêu chuẩn \ được đánh giá là sản phẩm quan trọng nhất năm 2025 của Apple.

Apple đã trang bị cho iPhone 17 những chức năng rất "Pro" với mức giá tiêu chuẩn. Ảnh: Wired.

Năm 2025 dần khép lại, thị trường di động đã chứng kiến nhiều bước tiến lớn: Samsung nỗ lực với điện thoại gập, Google hoàn thiện dòng Pixel và các hãng Trung Quốc đột phá về thời lượng pin.

Tuy nhiên, tất cả dường như bị lu mờ trước sự xuất hiện của iPhone 17. Theo nhận định từ Android Authority, chính chiếc iPhone "bình dân" nhất của Apple mới là cái tên định hình lại cuộc chơi trong năm nay.

Trong nhiều năm, người dùng chọn iPhone bản thường luôn phải chấp nhận sự thua thiệt lớn so với dòng Pro. Nhưng với iPhone 17, Apple đã thực hiện một cuộc cách mạng.

Nâng cấp đáng giá nhất chính là màn hình 120 Hz ProMotion. Sau thời gian dài bị chỉ trích vì giữ lại tần số quét 60 Hz lỗi thời, Apple đã trang bị tấm nền LTPO hiện đại cho iPhone 17.

Công nghệ này không chỉ mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà mà còn cho phép màn hình giảm tần số quét xuống mức 1 Hz, hỗ trợ tính năng Always-on Display (màn hình luôn bật) vốn trước đây chỉ dành cho dòng cao cấp.

Trong phân khúc Flagship cơ bản, Apple đang bỏ xa Google và Samsung. Ảnh: X.

Bên cạnh đó, hệ thống camera cũng được nâng cấp mạnh mẽ. iPhone 17 sở hữu camera góc siêu rộng 48 MP và camera trước 24 MP hỗ trợ Center Stage tương đương với iPhone 17 Pro. Về hiệu năng, chip A19 mới không chỉ vượt xa Google Tensor G5 mà còn tối ưu điện năng đến mức đáng kinh ngạc, giúp thời lượng pin tăng thêm tới 8 giờ so với thế hệ tiền nhiệm.

Khi đặt lên bàn cân với những đối thủ trực tiếp có cùng giá khởi điểm 799 USD như Google Pixel 10 hay Samsung Galaxy S25, iPhone 17 thể hiện sự áp đảo về giá trị sử dụng.

"Dù cả 3 đều có màn hình OLED 120 Hz, Pixel 10 thiếu công nghệ LTPO thực thụ, còn Galaxy S25 lại không có lớp phủ chống phản xạ cao cấp như iPhone 17", cây viết Joe Maring từ Android Authority phân tích.

Điểm đáng giá không kém của iPhone 17 tiêu chuẩn là việc Apple nâng mức dung lượng lưu trữ cơ bản lên 256 GB với giá không đổi.

Hơn nữa, các chi tiết nhỏ nhưng quan trọng như chip định vị chính xác UWB, hệ thống nam châm MagSafe và các nút bấm chức năng (Action Button/Camera Control) tạo nên một trải nghiệm phần cứng hoàn thiện với mức giá tiêu chuẩn.

Sự thành công của iPhone 17 không chỉ nằm ở doanh số, mà còn ở việc tái định nghĩa một chiếc "flagship cơ bản". Việc Apple tích hợp quá nhiều tính năng cao cấp vào một mức giá phổ thông đã đẩy các hãng Android vào thế buộc phải thay đổi.

"Nếu ai đó hỏi tôi nên mua điện thoại nào với 800 USD , tôi chắc chắn sẽ đề xuất iPhone 17. Giá trị mà chiếc máy này mang lại thực sự vượt trội hơn các đối thủ Android cùng tầm, một điều tưởng chừng như không tưởng vài năm trước đây", Joe Maring thừa nhận dù bản thân là một fan trung thành của Android.

iPhone 17 đã nâng cao rào cản gia nhập thị trường cao cấp. Bước sang năm 2026, áp lực đè nặng lên vai Google và Samsung. Họ sẽ phải trang bị camera phụ chất lượng hơn, màn hình tốt hơn và dung lượng bộ nhớ lớn hơn nếu không muốn đánh mất phân khúc khách hàng quan trọng vào tay "Táo khuyết".