Justin Bieber dọa ‘siết cổ’ nhân viên Apple

Ngôi sao nhạc Pop người Canada, Justin Bieber, đã thẳng thừng dọa sẽ "siết cổ" các nhân viên Apple vì lỗi giao diện tin nhắn gây khó chịu trên iPhone.

Nam ca sĩ cũng rất đam mê thể thao và từng luyện tập cùng huyền thoại quyền Anh Floyd Mayweather. Ảnh: YouTube.

Các quyết định thiết kế của Apple thường xuyên bị người dùng đặt câu hỏi, đặc biệt sau khi hãng giới thiệu những thay đổi lớn như giao diện Liquid Glass. Tuy nhiên, đối với trường hợp của một ca sĩ nổi tiếng, vấn đề nhỏ lại dẫn đến phản ứng gay gắt trên mạng xã hội.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 7/12, nam ca sĩ Justin Bieber đã bày tỏ thái độ không hài lòng về thiết kế trong ứng dụng Tin nhắn (Messages) của iPhone.

"Mỗi lần tôi chạm vào nút đọc chính tả sau khi gửi tin nhắn, nó lại phát ra một tiếng bíp rồi ngắt nhạc của tôi. Nếu điều này xảy ra lần nữa, tôi sẽ tìm những người ở Apple và thực hiện một cú ‘siết cổ sau’ với họ”, Bieber đe dọa.

Siết cổ sau (rear naked choke hold) là một kỹ thuật khóa cổ mà đối thủ đứng sau nạn nhân, dùng tay siết quanh cổ để cắt nguồn máu lên não, khiến đối phương bất tỉnh.

Justin Bieber cảm thấy khó chịu vì nút micro trong ứng dụng tin nhắn. Ảnh: AppleInsider.

"Ngay cả khi tôi tắt tính năng đọc chính tả, tôi vẫn vô tình chạm phải nút ghi âm giọng nói. Nút gửi (Send) không nên đảm nhận nhiều chức năng ở cùng một vị trí”, nam ca sĩ tiếp tục than phiền.

Vấn đề mà Bieber đề cập là biểu tượng micro cho tính năng đọc chính tả trong hộp nhập văn bản Tin nhắn. Biểu tượng này ban đầu là micro, sau đó chuyển thành nút Gửi khi người dùng nhập văn bản, rồi lại trở về biểu tượng mic sau khi tin nhắn được gửi.

Vị trí của nút này nằm ở góc trên bên phải bàn phím, rất dễ bị người dùng chạm nhầm. Đặc biệt, người dùng dễ vô tình nhấn đúp nút Gửi và chạm phải biểu tượng micrô vừa thay thế.

Mặc dù có thể vào Cài đặt để tắt tính năng đọc chính tả, nhưng nó sẽ được thay thế bằng biểu tượng ghi âm tin nhắn thoại - một chức năng khác cũng không thể tắt. Cả hai tính năng này đều yêu cầu iPhone ghi âm, dẫn đến việc ngắt nhạc đang phát, đây chính là nguyên nhân gây khó chịu cho Bieber.

Bài đăng của Justin Bieber nhanh chóng lan truyền nhờ lượng người theo dõi lớn. Nhiều phản hồi đã xuất hiện, bao gồm cả yêu cầu anh phê bình ứng dụng Ảnh và nhận xét về việc anh đang bước vào "kỷ nguyên quản lý sản phẩm". Một số người khác còn nhắc đến việc các nhân sự cấp cao gần đây nghỉ hưu tại Apple.

Phản ứng của ca sĩ cũng thu hút sự chú ý từ các nhân vật nổi bật trong giới công nghệ. Tỷ phú Elon Musk đã đăng lại bài viết này với hai biểu tượng lửa, trong khi Giám đốc thiết kế của OpenAI, Ian Silber, thẳng thắn mời anh: "Bạn chính thức được mời tham dự các buổi đánh giá thiết kế hàng tuần của chúng tôi".