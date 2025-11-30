Đối thủ của Apple đổi kế hoạch vì iPhone Air

Doanh số kém của iPhone Air khiến nhiều hãng Trung Quốc hủy kế hoạch ra mắt smartphone siêu mỏng.

Thiết kế của iPhone Air. Ảnh: Bloomberg.

Theo các nguồn tin trong ngành, doanh số thất vọng của iPhone Air khiến nhiều hãng smartphone Trung Quốc tạm dừng hoặc hủy kế hoạch phát triển thiết bị siêu mỏng.

Các trang tin Sina Finance và Jiemian.com cho biết Xiaomi, Oppo, Vivo và một số hãng đã hủy bỏ, hoặc điều chỉnh kế hoạch phát triển smartphone siêu mỏng. Công nghệ eSIM dự kiến sử dụng trên sản phẩm sẽ chuyển sang những dòng máy khác.

Xiaomi đã lên kế hoạch phát triển thiết bị “siêu mỏng đích thực” để cạnh tranh với iPhone Air, trong khi Vivo cũng dự kiến trình làng model siêu mỏng thuộc dòng S tầm trung. Các dự án này được cho đã không còn tiến triển.

Sự thay đổi của các thương hiệu Trung Quốc được xem là phản ứng trước nhiều thông tin cho rằng doanh số iPhone Air không như mong đợi. Điều này khiến các nhà cung ứng của Apple cắt giảm sản lượng thiết bị.

Trang tin The Information cho biết doanh số của iPhone Air không đạt kỳ vọng từ khi lên kệ. Các đối tác chính của Apple được cho đã tháo dỡ hầu hết dây chuyền sản xuất, chỉ chừa lại “khoảng 1,5 dây chuyền hoạt động”.

Toàn bộ quá trình sản xuất iPhone Air dự kiến kết thúc vào cuối tháng 11. Trước đó, đối tác Luxshare Precision được cho đã ngừng sản xuất iPhone Air từ cuối tháng 10. Trong cùng giai đoạn, Nikkei cho biết người dùng “hầu như không có nhu cầu” với iPhone Air.

Theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo, doanh số kém của iPhone Air cho thấy các mẫu iPhone 17 và 17 Pro đã đáp ứng phần lớn nhu cầu của người dùng cao cấp, không còn nhiều chỗ cho phân khúc thị trường mới.

Samsung, đối thủ lớn của Apple cũng chứng kiến tình trạng tương tự với Galaxy S25 Edge. Công ty Hàn Quốc được cho đã hủy kế hoạch trình làng Galaxy S26 Edge, ngừng sản xuất S25 Edge do doanh số kém.

Khi ra mắt vào tháng 9, iPhone Air thu hút sự chú ý nhờ thiết kế siêu mỏng. Đây là lần đầu tiên iPhone có thiết kế mới kể từ năm 2017. Tuy vậy để đạt độ mỏng 5,6 mm, thiết bị chỉ sở hữu một camera sau và dung lượng pin thấp.

Giá bán cũng là trở ngại của iPhone Air. Mức khởi điểm 1.000 USD bị đánh giá quá cao so với giá trị thực sự. Thiết bị chỉ rẻ hơn 100 USD so với iPhone 17 Pro, model cao cấp với 3 camera sau và thời lượng pin tốt hơn.

Việc phát triển smartphone mỏng hơn 6 mm đặt ra giới hạn về sắp xếp linh kiện. Để đạt độ mỏng ưng ý, các nhà sản xuất thường đánh đổi 2 yếu tố quan trọng, gồm chất lượng camera và thời lượng pin, ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Theo DigiTimes, Huawei là cái tên hiếm hoi vẫn ra mắt smartphone siêu mỏng. Ngày 6/11, hãng mở đặt trước mẫu Mate 70 Air với độ dày 6,6 mm, pin 6.500 mAh và hệ điều hành HarmonyOS 5.1.