Laptop hay nhất năm 2026 có gì đặc biệt?

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 14 . Đây là ví dụ cho xu hướng laptop dạng module, tối ưu khả năng tháo lắp và thay linh kiện. Lenovo gọi đây là thiết kế Space Frame. Người dùng có thể tháo nắp dưới hoặc bàn phím để tiếp cận linh kiện và bo mạch chủ. Hầu hết linh kiện trên sản phẩm có thể gỡ và thay dễ dàng gồm pin, bàn phím, quạt, loa và cổng USB. Tuy vậy, một số bộ phận như RAM vẫn được hàn lên bo mạch, không thể thay riêng lẻ. Về phần cứng, thiết bị dùng chip xử lý Core Ultra X7 Series 3, thuộc dòng Panther Lake mới nhất của Intel. Sản phẩm dự kiến lên kệ vào tháng 3 với giá khởi điểm 2.000 USD . Ảnh: PCMag.

Dell XPS 14 và XPS 16 . Sau một năm dùng tên Premium, Dell vừa mang trở lại dòng XPS đến CES 2026. Bộ đôi XPS 14 và XPS 16 giữ lại những đặc trưng của XPS gồm thiết kế mỏng nhẹ, thời lượng pin lâu, chip xử lý Intel Core Ultra Series 3 mới nhất. Thiết bị sở hữu màn hình IPS, tùy chọn nâng cấp lên OLED. Dell chú trọng thời lượng pin trên máy với dung lượng 70 Wh, tần số quét màn hình có thể giảm từ 120 Hz xuống 1 Hz cho những tác vụ như đọc email và xem ảnh. Người dùng có thể tùy chọn RAM tối đa 64 GB, SSD tối đa 4 TB. Giá khởi điểm của sản phẩm dự kiến 2.050 USD . Ảnh: The Verge.

MSI Prestige 14 và Prestige 16 AI Plus . Bên cạnh laptop chơi game, MSI vẫn phát triển laptop hướng đến doanh nhân. Dòng Prestige mới nhất được thiết kế lại với các cạnh bo tròn, chú trọng tính di động, thời lượng pin tốt và màn hình OLED. Bộ đôi laptop đều hỗ trợ chip xử lý tối đa Intel Core Ultra X9, card đồ họa tích hợp Intel Arc B390, RAM tối đa 64 GB, SSD M.2. Màn hình trên phiên bản 16 inch có độ phân giải cao hơn (2.880 x 1.800 pixel), tần số quét 120 Hz, trong khi mẫu 14 inch có độ phân giải 1.920 x 1.200 pixel. Ảnh: The Verge.

Acer Swift Edge 14 AI và Swift Edge 16 AI . Tại CES 2026, Acer tiếp tục trình làng dòng laptop cấu hình cao, giá cả phải chăng. Phiên bản Swift Edge mới nhất sở hữu chip xử lý tối đa Intel Core Ultra 9 386H, RAM 32 GB và SSD 1 TB. Ngoại hình sản phẩm gây chú ý với các đường nét sắc cạnh, nhẹ hơn bản tiền nhiệm nhờ khung hợp kim magie-thép không gỉ. 2 phiên bản đều sở hữu màn hình OLED, riêng Swift Edge 16 AI có thêm cảm ứng. Ảnh: Frandroid.

MSI Raider 16 Max HX . Thoạt nhìn, thiết kế của MSI Raider 16 phiên bản mới không quá khác biệt. Mặt ngoài sản phẩm có họa tiết rồng xám, lấy từ biểu tượng quen thuộc của MSI. Bên trong, thiết bị sở hữu chip Intel Core Ultra 200 HX, GPU Nvidia GeForce RTX 50-series. Điểm nhấn trên Raider 16 Max HX đến từ khả năng thay RAM và SSD thông qua nắp che bên dưới, tính năng không thường thấy trên laptop chơi game hiện nay. Ảnh: MSI.

Asus ProArt PX13 GoPro Edition . Sau ProArt P16 GoPro năm ngoái, Asus và GoPro tiếp tục hợp tác ra mắt phiên bản laptop mỏng nhẹ, bền bỉ cho những chuyến hành trình. ProArt PX13 GoPro sở hữu màn hình 13 inch, khối lượng 1,45 kg, thiết kế khung kim loại chịu va đập tốt. Sản phẩm kèm túi đựng với họa tiết xanh dương đặc trưng của GoPro. Người dùng còn được tặng gói thuê bao GoPro Cloud Plus một năm và phần mềm quản lý file StoryCube. Về cấu hình, sản phẩm dùng chip AMD Ryzen AI Max Plus 395, card đồ họa Radeon tích hợp, RAM tối đa 128 GB và SSD tối đa 2 TB. Ảnh: The Verge.

HP EliteBoard G1a . Đây là mẫu máy tính độc đáo khi tích hợp toàn bộ linh kiện trong chiếc bàn phím. Người dùng chỉ cần kết nối thiết bị với màn hình ngoài (tối đa 2 màn hình 4K) để sử dụng như máy tính hoàn chỉnh. So với các model như Raspberry Pi 500, sản phẩm từ HP hỗ trợ đa dạng nhu cầu hơn với chip AMD Ryzen (từ AI 5 350 đến AI 7 370 Pro), RAM DDR5 tối đa 64 GB, SSD tối đa 2 TB. Thiết bị nặng 726 g, có thể bổ sung cảm biến vân tay và pin 35 Wh, dự kiến lên kệ tháng 3. Ảnh: HP.

Acer Swift 16 AI . Theo PCWorld, dòng laptop chủ lực mới của Acer sở hữu trackpad cảm ứng lực lớn nhất thế giới, chiều ngang 17,8 cm và rộng 10,8 cm. Tương tự MacBook của Apple, trackpad cảm ứng lực sử dụng bộ rung để mô phỏng cảm giác vật lý khi nhấn nút. Trên model từ Acer, trackpad còn hỗ trợ bút cảm ứng để ghi chú, phác thảo hoặc vẽ hình tương tự bảng vẽ điện tử. Về cấu hình, thiết bị dùng chip Intel Core Ultra X9 388H, màn hình cảm ứng OLED độ phân giải 3K, tần số quét 120 Hz, cổng kết nối gồm Thunderbolt 4, HDMI, USB-A và khe thẻ nhớ microSD. Thiết bị dự kiến lên kệ trong quý I năm nay. Ảnh: The Verge.

Asus Zenbook Duo . Thế hệ laptop 2 màn hình của Asus được nâng cấp với bản lề mới giúp giảm khoảng cách giữa 2 màn hình, chân đế cải tiến mượt mà hơn. Khung máy cũng được thiết kế lại, phần cứng gồm chip Intel Core Ultra X9 Series 3, đồ họa tích hợp Intel Arc. 2 màn hình trên máy đều có kích thước 14 inch, độ phân giải 3K, tấm nền OLED, hỗ trợ cảm ứng với tần số quét 144 Hz. Dung lượng pin được nâng cấp từ 75 Wh lên 99 Wh. Asus chưa công bố giá và ngày bán của Zenbook Duo mới. Ảnh: Engadget.

Lenovo Legion Pro Rollable . Sau nguyên mẫu laptop cuộn dọc, Lenovo tiếp tục mang đến laptop màn hình cuộn nhưng theo chiều ngang, hỗ trợ tăng không gian làm việc và chơi game. Cụ thể, màn hình OLED trên máy có thể kéo dài để mở rộng kích thước từ 16 inch lên 21 hoặc 24 inch. Các bản lề tích hợp động cơ để mở rộng tấm nền cả sang trái và phải. Theo PCWorld, thiết kế này giúp mở rộng màn hình khi cần thiết, trong khi vẫn giữ kích thước không quá cồng kềnh. Khác với laptop cuộn dọc, phiên bản cuộn ngang hiện chỉ dừng ở mức ý tưởng, chưa có giá và ngày bán cụ thể. Ảnh: The Verge.

Asus Zenbook A16 . Dòng laptop mỏng nhẹ của Asus được nâng cấp với màn hình lớn hơn. Máy vẫn sử dụng kiến trúc chip Arm với phiên bản Snapdragon X2 Elite Extreme mới nhất của Qualcomm, trang bị 18 nhân xử lý. So với bản tiền nhiệm, thiết bị mới sở hữu hiệu năng mạnh, thời lượng pin lâu hơn. Sản phẩm dày 16,5 mm và nặng 1,2 kg, dày nhưng nhẹ hơn MacBook Air 13 inch. Ảnh: The Verge.

Lenovo ThinkPad Rollable XD . Ngoài laptop cuộn ngang, Lenovo còn mang đến nguyên mẫu laptop cuộn dọc kiểu mới. Mang tên ThinkPad Rollable XD, sản phẩm cho phép mở rộng không gian hiển thị từ 13,3 inch lên 15,9 inch theo chiều dọc. Điểm độc đáo khi một phần màn hình vòng ra ngoài về phía mặt lưng, cho phép hiển thị widget và thông tin cần thiết khi đóng nắp máy. Phần màn hình cong này trang bị kính cường lực Gorilla Glass Victus 2, thiết kế mặt lưng trong suốt để lộ hệ thống cuộn bên trong. Ảnh: Engadget.

