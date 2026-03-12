Galaxy S26 lập kỷ lục

Galaxy S26 Ultra chiếm hơn 70% đơn đặt trước toàn cầu của dòng Galaxy S26, trở thành phiên bản được người dùng lựa chọn nhiều nhất trong đợt ra mắt năm nay.

Samsung Galaxy S26 có doanh số đặt trước ấn tượng. Ảnh: Android Central.

Samsung vừa chính thức khởi động đợt bán hàng toàn cầu cho dòng smartphone cao cấp Galaxy S26. Thiết bị vừa đến tay khách hàng hôm 6/3 tại một số thị trường đầu tiên như Hàn Quốc, Mỹ, Anh và Việt Nam, trước khi tiếp tục mở rộng ra khoảng 120 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Ngay trước thời điểm lên kệ, Galaxy S26 đã ghi nhận lượng đặt trước lớn tại thị trường Hàn Quốc. Theo Samsung, tổng số đơn đặt trước đạt 1,35 triệu máy, mức cao nhất từng ghi nhận trong lịch sử dòng Galaxy S.

Mẫu flagship mới được Samsung giới thiệu với 3 phiên bản gồm Galaxy S26, Galaxy S26+ và Galaxy S26 Ultra. Trong đó, phiên bản cao cấp nhất là Galaxy S26 Ultra chiếm tỷ lệ áp đảo trong lượng đơn hàng đặt trước, chiếm khoảng 70%. Điều này cho thấy người dùng có xu hướng lựa chọn phiên bản cao cấp nhất nhờ cấu hình và trang bị cao cấp nhất.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Galaxy S26 Ultra là màn hình bảo mật tích hợp. Samsung cho biết đây là tính năng lần đầu tiên xuất hiện trong ngành smartphone. Công nghệ này cho phép người dùng bảo vệ nội dung hiển thị trên màn hình mà không cần sử dụng thêm miếng dán bảo vệ riêng.

Samsung cho biết tính năng được thiết kế để phù hợp với các tình huống sử dụng hàng ngày. Theo đó, phần cứng và phần mềm của thiết bị được tối ưu để hoạt động đồng bộ, giúp bảo vệ quyền riêng tư của người dùng mà không gây ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng.

Cùng với dòng smartphone mới, Samsung cũng giới thiệu tai nghe không dây Galaxy Buds4 nhằm mở rộng hệ sinh thái thiết bị Galaxy.

Giao diện cài đặt hiển thị riêng tư, tính năng mới đáng chú ý nhất trên Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Phương Lâm.

Sản phẩm gồm 2 phiên bản là Galaxy Buds4 Pro và Galaxy Buds4. Samsung định vị đây là bước nâng cấp lớn nhất từ trước đến nay đối với dòng tai nghe Galaxy Buds. Cả 2 mẫu tai nghe này được trang bị khả năng tái tạo âm thanh hi-fi cùng thiết kế hướng tới sự thoải mái khi đeo trong thời gian dài.

Việc Galaxy S26 đạt doanh số đặt trước ấn tượng là tín hiệu tích cực đối với Samsung, trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu đang chịu nhiều sức ép. Theo đó, giá chip nhớ tăng mạnh trong năm 2026 đang gây áp lực lên biên lợi nhuận của nhiều nhà sản xuất smartphone, đặc biệt ở phân khúc tầm trung và giá rẻ.

Trong khi đó, dòng Galaxy S26 thuộc phân khúc cao cấp nên ít chịu tác động hơn từ biến động chuỗi cung ứng. Với 1,35 triệu đơn đặt trước chỉ tính riêng tại Hàn Quốc và kế hoạch mở bán tại 120 quốc gia, Samsung đang đặt kỳ vọng lớn vào dòng flagship mới và xem đây là sản phẩm chủ lực nhằm duy trì vị thế trong phân khúc smartphone Android cao cấp.