Người dùng Việt cài hệ điều hành iPad lên iPhone

Thử nghiệm thú vị này góp phần hé lộ các tính năng đặc biệt có thể xuất hiện trên dòng iPhone gập sắp ra mắt của Apple.

Một người dùng Việt Nam mới đây đã gây xôn xao cộng đồng quốc tế khi tìm ra cách cài đặt hệ điều hành của iPad lên iPhone. Cụ thể, theo thông tin được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng X và trang tin 9to5Mac, người dùng có tên Duy Tran (Duy Trần) đã cài đặt thành công iPadOS 26 trên iPhone 17 Pro Max.

Trong đoạn video ngắn được chia sẻ, thiết bị iPhone đã hiển thị giao diện và các tính năng của iPadOS 26, đặc biệt là hệ thống cửa sổ mới được Apple cải tiến gần đây. Điều này cho thấy khả năng đa nhiệm nâng cao - vốn là đặc trưng của máy tính bảng hoàn toàn có thể hoạt động mượt mà và trực quan trên màn hình điện thoại.

Phát hiện này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý vì nó cho thấy rào cản về phần mềm mà Apple đã thiết lập giữa hai dòng sản phẩm iPhone và iPad có thể vượt qua được.

iPhone 17 với tính năng cửa sổ đa nhiệm của iPadOS. Ảnh: Duy Tran/X.

iPadOS 26 có hệ thống quản lý cửa sổ hoàn toàn mới, cung cấp trải nghiệm đa nhiệm linh hoạt hơn, tương tự như trên PC.

9to5Mac khẳng định hệ thống cửa sổ này chính là nền tảng cốt lõi mà Apple sẽ sử dụng để phát triển tính năng đa nhiệm chuyên biệt cho iPhone gập được đồn đoán sẽ ra mắt trong thời gian tới, có thể là cùng với iOS 27. Màn hình bên trong của iPhone gập, vốn có kích thước tương đương iPad mini, sẽ cần một giao diện đa nhiệm mạnh mẽ để tận dụng tối đa không gian.

Theo chia sẻ từ người dùng Duy Tran, quá trình cài đặt này được thực hiện thông qua việc khai thác một lỗ hổng bảo mật trong các phiên bản hệ điều hành trước.

Tuy nhiên, lỗ hổng này đã được Apple khắc phục triệt để trong bản cập nhật iOS và iPadOS 26.2. Điều này khẳng định đây là một bản thử nghiệm độc đáo, khó có thể tái tạo ở thời điểm hiện tại.

Hiện tại, chưa rõ về khả năng các tính năng đa nhiệm kiểu iPadOS này có thể được đưa xuống các dòng iPhone tiêu chuẩn (không gập) trong iOS 27 hay không.

Theo phân tích của 9to5Mac, Apple gần như chắc chắn sẽ chỉ dành riêng các tính năng quản lý cửa sổ phức tạp cho các thiết bị có màn hình lớn hoặc màn hình gập để phân hóa sản phẩm.

Không chỉ dừng lại ở thành công với iPadOS 26, Duy Tran còn là một thành viên sáng tạo trong cộng đồng jailbreak và phát triển phần mềm, với nhiều thử nghiệm táo bạo nhằm khám phá giới hạn của thiết bị Apple.

Đáng chú ý, người dùng này từng cài đặt cả hệ điều hành macOS lên iPhone và khởi động thành công trình giả lập iOS 26 trên chiếc iPhone XS Max đã jailbreak.