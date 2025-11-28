Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ Mobile

Người dùng Việt cài hệ điều hành iPad lên iPhone

  • Thứ sáu, 28/11/2025 06:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thử nghiệm thú vị này góp phần hé lộ các tính năng đặc biệt có thể xuất hiện trên dòng iPhone gập sắp ra mắt của Apple.

Một người dùng Việt Nam mới đây đã gây xôn xao cộng đồng quốc tế khi tìm ra cách cài đặt hệ điều hành của iPad lên iPhone. Cụ thể, theo thông tin được chia sẻ rộng rãi trên nền tảng X và trang tin 9to5Mac, người dùng có tên Duy Tran (Duy Trần) đã cài đặt thành công iPadOS 26 trên iPhone 17 Pro Max.

Trong đoạn video ngắn được chia sẻ, thiết bị iPhone đã hiển thị giao diện và các tính năng của iPadOS 26, đặc biệt là hệ thống cửa sổ mới được Apple cải tiến gần đây. Điều này cho thấy khả năng đa nhiệm nâng cao - vốn là đặc trưng của máy tính bảng hoàn toàn có thể hoạt động mượt mà và trực quan trên màn hình điện thoại.

Phát hiện này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý vì nó cho thấy rào cản về phần mềm mà Apple đã thiết lập giữa hai dòng sản phẩm iPhone và iPad có thể vượt qua được.

IPhone chay iPadOS anh 1

iPhone 17 với tính năng cửa sổ đa nhiệm của iPadOS. Ảnh: Duy Tran/X.

iPadOS 26 có hệ thống quản lý cửa sổ hoàn toàn mới, cung cấp trải nghiệm đa nhiệm linh hoạt hơn, tương tự như trên PC.

9to5Mac khẳng định hệ thống cửa sổ này chính là nền tảng cốt lõi mà Apple sẽ sử dụng để phát triển tính năng đa nhiệm chuyên biệt cho iPhone gập được đồn đoán sẽ ra mắt trong thời gian tới, có thể là cùng với iOS 27. Màn hình bên trong của iPhone gập, vốn có kích thước tương đương iPad mini, sẽ cần một giao diện đa nhiệm mạnh mẽ để tận dụng tối đa không gian.

Theo chia sẻ từ người dùng Duy Tran, quá trình cài đặt này được thực hiện thông qua việc khai thác một lỗ hổng bảo mật trong các phiên bản hệ điều hành trước.

Tuy nhiên, lỗ hổng này đã được Apple khắc phục triệt để trong bản cập nhật iOS và iPadOS 26.2. Điều này khẳng định đây là một bản thử nghiệm độc đáo, khó có thể tái tạo ở thời điểm hiện tại.

Hiện tại, chưa rõ về khả năng các tính năng đa nhiệm kiểu iPadOS này có thể được đưa xuống các dòng iPhone tiêu chuẩn (không gập) trong iOS 27 hay không.

Theo phân tích của 9to5Mac, Apple gần như chắc chắn sẽ chỉ dành riêng các tính năng quản lý cửa sổ phức tạp cho các thiết bị có màn hình lớn hoặc màn hình gập để phân hóa sản phẩm.

Không chỉ dừng lại ở thành công với iPadOS 26, Duy Tran còn là một thành viên sáng tạo trong cộng đồng jailbreak và phát triển phần mềm, với nhiều thử nghiệm táo bạo nhằm khám phá giới hạn của thiết bị Apple.

Đáng chú ý, người dùng này từng cài đặt cả hệ điều hành macOS lên iPhone và khởi động thành công trình giả lập iOS 26 trên chiếc iPhone XS Max đã jailbreak.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

iPhone gập lộ diện

Sau nhiều năm chờ đợi, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 9/2026. Máy sở hữu màn hình ngoài 5,3 inch và mở rộng thành 7,8 inch khi mở ra.

14:46 24/11/2025

Xu hướng lạ của kẻ trộm điện thoại

Một xu hướng bất ngờ đang diễn ra trong vấn nạn trộm cắp tại London: Những kẻ gian ngày càng "kén chọn", sẵn sàng trả lại cho nạn nhân nếu phát hiện đó không phải là iPhone.

08:37 20/11/2025

Thay đổi chưa từng có sẽ xuất hiện trên dòng iPhone 18

Những thay đổi chưa từng có trong lộ trình ra mắt sản phẩm của Apple được dự báo sẽ đặt người dùng vào thế khó khi cân nhắc nâng cấp lên thế hệ iPhone 18.

16:48 21/11/2025

Việt Anh

IPhone chạy iPadOS Apple iPhone iPhone XS iPhone XS Max IOS 27 IPadOS IPhone 17 Pro Max Đa nhiệm Duy Trần

  • iPhone XS

    iPhone XS

    iPhone XS là phiên bản nâng cấp của iPhone X. Máy ra mắt ngày 12/9/2018 cùng với iPhone XS Max và iPhone XR tại nhà hát Steve Jobs, Apple Park. iPhone XS lên kệ ngày 21/9/2018.

    • Kích thước: 143,6 mm (cao) x 70,9 mm (rộng) x 7,7 mm (dày)
    • Khối lượng: 177 g
    • Chip: Apple A12 Bionic
    • Bộ nhớ RAM: 4 GB
    • Màn hình: OLED 5,8 inch
    • Máy ảnh: 12 MP ( sau, camera kép), 7 MP (camera trước)

  • iPhone XS Max

    iPhone XS Max

    iPhone XS Max là phiên bản màn hình lớn của XS. Máy ra mắt ngày 12/9/2018 cùng với iPhone XS và XR tại nhà hát Steve Jobs, Apple Park. iPhone XS Max lên kệ ngày 21/9/2018.

    • Kích thước: 157,5 mm (cao) x 77,4 mm (rộng) x 7,7 mm (dày)
    • Khối lượng: 208 g
    • Chip: Apple A12 Bionic
    • Bộ nhớ RAM: 4 GB
    • Màn hình: OLED 6,5 inch
    • Máy ảnh: 12 MP ( sau, camera kép), 7 MP (camera trước)

Đọc tiếp

Phien ban 'Tiem pho anh Hai' dien anh hinh anh

Phiên bản 'Tiệm phở anh Hai' điện ảnh

13:36 24/11/2025 13:36 24/11/2025

0

Được người dùng tạo bằng bộ công cụ Unreal Engine 5, đoạn giới thiệu ngắn cho người xem hình dung "Tiệm phở anh Hai" với hình ảnh như một tựa game bom tấn.

Nhung nha may khong anh sang tai Trung Quoc hinh anh

Những nhà máy không ánh sáng tại Trung Quốc

43 phút trước 07:30 28/11/2025

0

Từ cảng biển vận hành bằng xe không người lái đến mô hình AI thay thế nhân lực, Trung Quốc đang cho thấy tốc độ tự động hoá các nước khác khó theo kịp.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý