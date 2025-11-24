iPhone gập lộ diện

Sau nhiều năm chờ đợi, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 9/2026. Máy sở hữu màn hình ngoài 5,3 inch và mở rộng thành 7,8 inch khi mở ra.

iPhone gập sở hữu màn hình ngoài 5,3 inch và mở rộng thành 7,8 inch khi mở ra. Ảnh: 9to5Mac.

Theo QQ, năm 2026 đang được định hình là năm đặc biệt của Apple với hàng loạt thay đổi mang tính cách mạng, đặc biệt là sự xuất hiện của iPhone gập.

Đầu tiên, sau nhiều năm chờ đợi, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 9/2026. Nguồn tin từ Trung Quốc tiết lộ thêm máy sở hữu màn hình ngoài 5,3 inch và mở rộng thành 7,8 inch khi mở ra.

Về cấu hình, chiếc iPhone gập được trang bị chip A20 Pro và 12 GB RAM. Đáng chú ý, máy sẽ sử dụng chip modem 5G C2 do Apple tự phát triển.

Bên cạnh đó, thiết bị sẽ loại bỏ Face ID để chuyển sang cảm biến vân tay Touch ID ở cạnh bên. Giá bán dự kiến khởi điểm từ 1.999 USD .

Hiện tại, đang có hai giả thuyết về thiết kế camera cho iPhone gập. Phương án đầu tiên là bố trí camera selfie 18 MP cho cả hai chế độ gập/mở cùng cụm camera kép 48 MP ở sau.

Phương án thứ hai rất đáng mong chờ là Apple sẽ lần đầu sử dụng công nghệ camera ẩn dưới màn hình 24 MP cho màn hình trong.

Mặc dù các báo cáo từ chuỗi cung ứng cho thấy iPhone 17 Air có doanh số không đạt kỳ vọng và phải cắt giảm số lượng, Táo khuyết vẫn không từ bỏ dòng sản phẩm siêu mỏng này.

Theo đó, iPhone 18 Air tiếp tục ra mắt cùng đợt với iPhone gập. Máy sẽ được nâng cấp mạnh mẽ với cụm camera kép 48 MP góc rộng và siêu rộng đặt nằm ngang, hỗ trợ zoom kỹ thuật số 2x. Máy vẫn giữ màn hình 6.5 inch tần số quét cao, Face ID và thiết kế mỏng nhẹ.