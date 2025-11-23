Gumayusi tới HLE

Người chơi hay nhất tại CKTG 2025 gia nhập HLE, một trong những "đại gia" LCK, đối thủ lớn nhất của T1.

Gumayusi sẽ thi đấu trong màu áo HLE vào năm sau. Ảnh: HLE.

Tối 23/11, HLE chính thức công bố bản hợp đồng "bom tấn" ở vị trí xạ thủ. Gumayusi, người vừa giành chức vô địch thế giới thứ 3 liên tiếp cùng T1, sẽ chơi cho tổ chức áo cam. Ở đây, tuyển thủ này sẽ tái hợp cùng người đồng đội Zeus, cũng đến HLE từ T1 vào mùa trước. Vụ chuyển nhượng này cũng thay đổi cán cân sức mạnh ở LCK mùa tới, khi ba tổ chức dẫn đầu có "siêu đội hình", bỏ xa 7 đội còn lại.

Tối 17/11, các trang truyền thông của đội tuyển LMHT T1 đồng loạt đăng bài chia tay tuyển thủ Gumayusi. Thông báo nhanh chóng gây bất ngờ cho cộng đồng người hâm mộ toàn cầu khi hai bên vừa cùng nhau giành chức vô địch thứ 3 liên tiếp cách đây không lâu.

"Gumayusi đã kết thúc hợp đồng với T1 để bắt đầu một thử thách mới. Những chiếc cúp cùng nhau giành được và di sản mà anh ấy xây dựng là một phần lịch sử trong trái tim người hâm mộ.

Chúng tôi biết ơn sự cống hiến, hy sinh và màn trình diễn tuyệt với của tuyển thủ trong suốt những năm qua", T1 cho biết.

Gumayusi có 7 năm gắn bó với T1.

Người chơi nói trên gia nhập nhà vô địch thế giới từ 2018. Anh chính thức ra mắt năm 2020 trong giai đoạn tái thiết. Gumayusi cùng đội hình ZOFGK giúp tổ chức lấy lại chức vô địch LCK với thành tích toàn thắng vào năm 2022. Ngoài thất bại ở CKTG 2022, tuyển thủ này cùng đội tuyển của mình vô địch 3 lần liên tiếp ở các năm 2023, 2024 và 2025.

Sau Faker, Gumayusi là một trong những tuyển thủ được yêu thích nhất ở T1. Người chơi này được kỳ vọng trở thành biểu tượng tiếp theo của "vương triều đỏ". Trong các đoạn phỏng vấn, anh cũng nhiều lần khẳng định mong muốn gắn bó với đội tuyển nói trên.

Tuy nhiên, sau sự ra đi của Zeus vào mùa giải trước, Gumayusi trở thành tâm điểm tấn công của một bộ phận người hâm mộ quá khích. Phong độ của anh cùng việc không chơi được một số vị tướng trở thành điểm yếu, bị đổ lỗi khi T1 thất bại.

Đỉnh điểm, sau chức vô địch năm 2024, xạ thủ nói trên bị đẩy lên ghế dự bị mà không có lý do rõ ràng. Trong suốt giai đoạn đầu ở LCK Cup, anh phải ngồi ngoài xem người chơi trẻ Smash đánh chính. Gumayusi cho biết đó là giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp của mình, khiến anh đánh mất tự tin.

Sau đó, ban huấn luyện không có lời giải thích làm hài lòng người hâm mộ. HLV Kkoma cho biết việc đẩy người chơi vô địch thế giới lên ghế dự bị là một phần của quá trình "thu thập thông tin". Mặt khác, Gumayusi cũng liên tục bị tấn công bởi anti-fan theo nhiều hình thức.

Thay thế Gumayusi ở T1 là Peyz, người chơi vừa có một năm không thành công tại Trung Quốc. Tuyển thủ xuất phát từ "lò" GenG sở hữu DNA vô địch LCK và MSI.