Đây là 'ngày bỏ cuộc' của năm

Ngày 9/1 là thời điểm 80% người bỏ cuộc đối với mục tiêu thể dục đầu năm. Nghiên cứu cho thấy công nghệ có thể phần nào giúp vượt qua giai đoạn này.

Nếu đặt mục tiêu và có chiến lược rõ ràng, người dùng dễ vượt qua được giai đoạn "bỏ cuộc" đầu năm. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Strava phân tích 800 triệu hoạt động cho thấy 80% người từ bỏ mục tiêu thể chất đặt ra từ đầu năm vào ngày này, được gọi là Quitter's Day. Chỉ 8% người Mỹ thực hiện mục tiêu đến cuối năm, theo đại học Scranton.

Nhưng dữ liệu từ Apple cho thấy ngoại lệ đáng chú ý. Phân tích 100.000 người tham gia của Apple cho thấy người dùng Apple Watch vượt qua "Ngày bỏ cuộc" tốt hơn nhiều. Hơn 60% tăng thời lượng tập lên 10% so với tháng 12. Gần 80% duy trì phong độ nửa cuối tháng một. Thậm chí 90% giữ được mức độ cao trong suốt tháng 2 và 3.

Khoa học hành vi chỉ ra 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất là mục tiêu mơ hồ như "tập nhiều hơn" hay "khỏe hơn" không có hành động cụ thể. Thứ hai là quá tham vọng, muốn tập gym mỗi ngày hoặc giảm 10 kg trong một tháng.

Thứ ba là phụ thuộc động lực, như phụ thuộc vào thời tiết. Ngày mệt, người dùng dễ bỏ cuộc. Để tạo nên thói quen cần tín hiệu ổn định, không phải tâm trạng. Tư duy "tất cả hoặc không có gì" khiến một buổi bỏ lỡ thành từ bỏ hoàn toàn.

Nghiên cứu Penn State với 58 người cho thấy việc suy ngẫm về hoạt động hiệu quả hơn chỉ nhận thông báo. Vấn đề là tự theo dõi thủ công khó duy trì. Thiết bị đeo được giải quyết vấn đề này.

Đại học UCLA phát hiện người dùng thiết bị đeo được có tiến bộ lớn hơn khi nhận tin nhắn tùy chỉnh hằng ngày về mục tiêu. Lời khen tăng số bước chân, khuyến khích chạy lâu hơn, phân tích giấc ngủ đều tạo động lực. Nghiên cứu một năm với 56 người cho thấy tác động lâu dài, đặc biệt với thói quen ngủ.

"Thông tin từ thiết bị đeo được là có thể đo lường, có ý nghĩa và tạo động lực", tiến sĩ Sawalla Guseh từ bệnh viện Massachusetts General cho biết. "Giống như có huấn luyện viên đặt mục tiêu suốt ngày đêm".

Apple chia sẻ thiết bị Watch của hãng áp dụng nguyên tắc khoa học vào thiết kế. Ba vòng Hoạt Động là mục tiêu cụ thể đo được. Nhắc nhở đứng lên mỗi giờ là tín hiệu ổn định. Giải thưởng và thử thách là phản hồi tức thì. Thiết bị dùng AI huấn luyện trên 50 triệu giờ dữ liệu để cung cấp số liệu chính xác.

Nếu vượt qua được giai đoạn "thấp điểm" vào đầu năm, người dùng nhiều khả năng đạt được mục tiêu thể chất cả năm. Ảnh: Apple.

Từ ngày 5/1, Fitness+ ra mắt 4 chương trình áp dụng nguyên tắc "bắt đầu nhỏ". Make Your Fitness Comeback chỉ mất 10 phút mỗi buổi, 3 lần mỗi tuần. Build a Yoga Habit in 4 Weeks có hai chuỗi bài tập 10 phút mỗi tuần. Back-to-Back Strength and HIIT kết hợp 10 phút Thể Lực và 10 phút HIIT. Strength Basics in 3 Weeks ra mắt ngày 12/1 với 3 bài tập mỗi tuần.

"Những người có sử dụng Apple Watch duy trì phong độ luyện tập đều đặn cho đến Ngày Bỏ Cuộc và cả thời gian sau đó", nghiên cứu từ Bệnh viện Brigham and Women, Hiệp hội Tim mạch Mỹ và Apple kết luận.

Dịch vụ này cũng vừa được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 12, với giá 69.000/tháng hoặc 499/năm, có phụ đề tiếng Việt.