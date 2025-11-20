Faker sắp đến Việt Nam

Trang Facebook một ngân hàng hé lộ thông tin liên quan đến người chơi thành công nhất lịch sử eSports. Nhiều khả năng Faker sẽ đến Việt Nam thời gian tới.

Người hâm mộ Việt Nam hào hứng với tin tức liên quan đến Faker. Ảnh: Riot.

Sáng 20/11, một ngân hàng lớn tại Việt Nam đăng đoạn video đồ họa, kèm âm thanh tiếng Hàn Quốc trên trang Facebook chính thức. Nội dung này nhanh chóng tạo ra bàn luận sôi nổi ở cộng đồng quan tâm đến thể thao điện tử tại Việt Nam.

Với người hâm mộ của đội Liên Minh Huyền Thoại giàu thành tích nhất lịch sử, họ có thể dễ dàng nhận ra đây là tiếng nói từ Faker (Lee Sang-hyeok). Video ngắn chỉ kèm một câu trả lời đơn giản, nhưng nhanh chóng được khán giả tìm ra nguồn gốc. Theo đó, đây là một phần trong đoạn phỏng vấn sau trận đấu ở vòng bảng giải MSI 2019, diễn ra tại TP Hà Nội.

Cụ thể, Faker trả lời MC rằng anh mong muốn được quay lại Việt Nam một lần nào đó sau sự kiện. Chính chi tiết này làm người hâm mộ suy đoán ra ngân hàng đang muốn tiết lộ việc hợp tác, đưa ngôi sao thể thao điện tử đến gần khán giả trong nước thời gian tới.

Ngoài ra, emoji (biểu cảm) được đăng kèm trong đoạn video là hành động “suỵt”, tạo dáng gắn liền với Faker, càng tăng sức thuyết phục cho giả thuyết nói trên. Thông tin tương tự cũng được trang Facebook F Esports của tập đoàn FPT chia sẻ. Doanh nghiệp Việt Nam này liên tục đầu tư vào các bộ môn thể thao điện tử 2 năm qua.

Bài đăng tiết lộ về Faker thu hút lượng lớn tương tác chỉ trong thời gian ngắn.

Faker đang trong giai đoạn nghỉ ngơi sau một mùa giải kéo dài. Anh cùng đồng đội vừa giành chức vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại tại Thành Đô, Trung Quốc cách đây không lâu. Đến trước khi mùa giải mới khởi tranh, ngôi sao này thường xuyên được sắp xếp để tham dự nhiều sự kiện quảng cáo, giao lưu với người hâm mộ và nhãn hàng. Game thủ này là người đại diện cho hàng loạt sản phẩm ở nhiều lĩnh vực.

Với 6 lần vô địch thế giới, 3 lần vô địch liên tiếp, Faker xây chắc vị trí người chơi thành công nhất của trò chơi. Ngoài ra, anh là biểu tượng của nền eSports toàn cầu với bề dày thành tích và khả năng duy trì phong độ đáng nể.

Tại Hàn Quốc, tuyển thủ thuộc biên chế T1 được xếp vào hàng “quốc bảo”. Vị trí này chỉ dành cho những nhân vật mang tầm ảnh hưởng toàn cầu như cầu thủ Son Heung-min, nhóm nhạc BTS hay Đạo diễn Bong Joon-ho. Tại Việt Nam, quốc gia có sự quan tâm lớn đến eSports, Faker cũng là người chơi được yêu thích hàng đầu.