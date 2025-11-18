Gumayusi: Khi biểu tượng mới của T1 không được tin tưởng

Từng được cho là người sẽ thay thế Faker trở thành thủ lĩnh T1, Gumayusi thông báo rời đội và bắt đầu hành trình mới.

Gumayusi, chàng xạ thủ duy nhất liên tiếp 3 lần vô địch thế giới. Ảnh: Riot Games.

T1 đã xác nhận việc Gumayusi rời đội vào ngày 17/11, đánh dấu kết thúc hành trình 7 năm cùng một trong những đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại biểu tượng nhất. Trước đó, anh đã cùng đồng đội giành liên tiếp 3 chức vô địch thế giới, cũng như sở hữu bề dày thành tích ấn tượng.

Thông báo đi kèm một bài đăng và video chia tay đầy cảm xúc từ T1. Với phong độ ổn định và kỹ năng điêu luyện, anh được mệnh danh là “Hoàng tử quỷ bất tử”, cho thấy bóng dáng của thủ lĩnh tương lai sẽ kế nhiệm huyền thoại Faker. Sự rời đi đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ người hâm mộ, đặt ra câu hỏi về hướng đi tiếp theo của nhà vô địch thế giới.

Với những gì đã làm được, cách T1 đối xử với công thần của mình bị người hâm mộ đặt dấu hỏi. Đội sẵn sàng đưa công thần lên ghế dự bị ngay sau chức vô địch. Tổ chức cũng thiếu biện pháp bảo vệ khi Gumayusi là người duy nhất trong đội hình bị tấn công bởi người hâm mộ quá khích trong thời gian dài.

7 năm khẳng định tên tuổi

Lee “Gumayusi” Min-hyeong bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm, ra mắt lần đầu tại KeSPA Cup 2018. Khi đó, anh thi đấu cho đội nghiệp dư KeG Seoul và lập tức để lại ấn tượng mạnh khi cùng đồng đội vượt qua Hanwha Life Esports (HLE), đội tuyển chuyên nghiệp thuộc LCK, với tỷ số 2-1.

Kết quả này nhanh chóng khiến cộng đồng esports Hàn Quốc chú ý. Cùng năm đó, Gumayusi gia nhập SK Telecom T1, tiền thân của T1, với tư cách thực tập sinh và lấy tên thi đấu ban đầu là Catan.

Trong thời gian này, chàng xạ thủ thi đấu cho T1 Rookies, đội hình dành cho các tài năng trẻ. Năm 2019, anh đã thể hiện khả năng nổi bật khi cùng 4 thực tập sinh khác để giành chiến thắng tại một giải đấu nghiệp dư. Thành tích đó đã đưa chàng tuyển thủ vào đội hình chính vào tháng 11/2019, làm dự bị cho Teddy.

T1 là đội tuyển duy nhất đưa Gumayusi đến giải đấu chuyên nghiệp, xây dựng tên tuổi và trở thành một trong những xạ thủ hàng đầu thế giới hiện nay. Sự gắn bó trung thành với tổ chức, ngay cả khi đội trải qua giai đoạn khó khăn và sau đó trở lại đỉnh cao ngoạn mục vào mùa giải 2023, đã giúp anh được người hâm mộ ưu ái gọi là “Thái tử của Vương triều đỏ”.

Ở LCK Mùa Xuân 2021, Gumayusi có trận đấu mở màn mùa giải với tư cách thành viên chính thức, đối đầu Hanwha Life Esports. Cũng trong giải đấu này, Thái Tử đã ghi màn pentakill đầu tiên trong sự nghiệp trong trận gặp DWG KIA.

Gumayusi và Keria đã đặt ra tiêu chuẩn cho bộ đôi đường dưới. Ảnh: One Esports.

Từ đó, Gumayusi đã tạo nên một hành trình huyền thoại, gồm 3 chức vô địch Thế giới liên tiếp (2023-2025) và danh tiếng “xạ thủ vĩ đại nhất mọi thời đại”. Sự kết hợp ăn ý với hỗ trợ Keria trở thành điểm nhấn chiến thuật của T1, với lối chơi táo bạo, đặt ra tiêu chuẩn mới cho đường dưới toàn thế giới.

Tuy nhiên, con đường không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Mùa giải 2025 bắt đầu với cú sốc Gumayusi bị đưa lên ghế dự bị, nhường chỗ cho tài năng mới Smash, khiến người hâm mộ bối rối và đội hình lâm vào trạng thái bất ổn.

Theo Esports News UK, chính CEO Joe Marsh phải trực tiếp can thiệp để đưa Gumayusi trở lại đội hình, từ đó anh đã trải qua một trong những hành trình phục hồi ấn tượng nhất lịch sử LCK. Phong độ của Gumayusi trong trận chung kết gặp KT Rolster vượt trội đến mức anh giành giải FMVP, được Uzi, một trong những huyền thoại được lưu danh trong bảng vàng, trao trực tiếp.

Khép lại một kỷ nguyên

Sự ra đi của Gumayusi đánh dấu màn tan rã của đội hình huyền thoại OFGK đã làm nên lịch sử thế giới. Hiện chỉ còn Faker, Oner và Keria ở lại, với hợp đồng kéo dài ít nhất đến năm 2026, riêng Faker gắn bó tới năm 2029.

Với người hâm mộ, có lẽ nỗi buồn lớn nhất chính là sự chia tách của Gumayusi và Keria, cặp đôi đường dưới có độ ăn ý và khả năng đưa ra quyết định táo bạo đã định hình lối chơi T1 suốt nhiều năm.

Hành trình của Gumayusi đã cho thấy sự trưởng thành trong kỹ năng, cũng như tính cách. Anh từng khiến khán giả trong nước, lần quốc tế sửng sốt với độ “ngông”, cùng như phát ngôn táo bạo của mình.

Gumayusi chính thức rời T1. Ảnh: T1.

Tuy nhiên, trước khi thành công như hiện tại, có thể nói anh là một trong những Xạ Thủ thất bại nhiều nhất trong các trận chung kết của tựa game. Những đối thủ từng đánh bại Gumayusi gồm có các "lão tướng" gồm Deft và Ruler, hay tài năng trẻ như Peyz.

Ngoài ra, việc ngồi ghế dự bị và tranh cãi với ban lãnh đạo T1 vào đâu năm nay chính là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp của Gumayusi. Thậm chí, anh còn bị những thành phần cực đoan đe doạ, gây xão nhãng làm mất tinh thần.

Qua thông điệp khi rời đi, người hâm mộ có thể nhận thấy những tổn thương, cùng với đó là sự phục hồi mạnh mẽ. “Có rất nhiều khoảnh khắc tuyệt vời, và cũng không ít giai đoạn khó khăn. Nhưng các bạn vẫn luôn ở bên cạnh và yêu mến tôi với tư cách Gumayusi của T1. Vì điều đó, tôi rất biết ơn. Tin này có thể khiến bạn thất vọng, nhưng tôi vẫn sẽ là Gumayusi. Tôi hy vọng các bạn sẽ tiếp tục cổ vũ tôi, đến tận cuối con đường”, anh viết.

Sự chia tay của Gumayusi đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cục diện chuyên nghiệp. Theo Sheep Esports, có khả năng anh sẽ gia nhập HLE trong tương lai. Mùa giải sắp tới sẽ là bài kiểm tra cho khả năng thích ứng, mở ra nhiều thay đổi cho meta đường dưới trên toàn cầu.