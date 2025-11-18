Peyz sẽ đến T1

Sau khi không thể tái ký với Gumayusi, Peyz nổi lên như đại diện thay thế hợp lý cho T1.

Peyz khi còn trong màu áo T1. Ảnh: Lol Esports.

Theo Sheep Esports, Peyz (Kim Su-hwan) sẽ gia nhập T1. Tuyển thủ trẻ thay thế Gumayusi, người vừa thông báo chia tay đội tuyển. Diễn biến này tiếp tục khiến người hâm mộ bất ngờ khi nhà vô địch thế giới không thể tái ký với thành viên giúp họ có được hàng loạt danh hiệu.

Peyz là tuyển thủ từ lò đào tạo GenG, đối thủ lớn nhất của T1 những năm qua. Sau khi ra mắt vào 2023, anh liên tiếp đạt được những danh hiệu quốc nội cùng một lần lên ngôi ở MSI. Năm nay, người chơi trẻ rời GenG và gia nhập “gã nhà giàu” Trung Quốc JDG. Ở chiều ngược lại, cựu binh Ruler quay về mái nhà xưa.

Tuy nhiên, năm đầu của người chơi này tại xứ tỷ dân không thành công. Anh không có chức vô địch hay cơ hội bước ra đấu trường thế giới. Kết thúc mùa giải, nhiều tin đồn cho thấy nguyện vọng của người chơi này là quay lại quê nhà.

T1 không thể tái ký với xạ thủ gắn bó suốt 7 năm của đội. Ảnh: T1.

Năm tới trở nên quan trọng với các tuyển thủ Hàn Quốc. Những người giỏi nhất sẽ được lựa chọn vào đội tuyển quốc gia thi đấu tại Asiad. Tấm Huy chương Vàng ở Đại hội Thể thao châu Á đồng nghĩa với xuất miễn trừ nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Qua đó, vận động viên có thể kéo dài sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Peyz cũng là lựa chọn sáng nhất cho T1 lúc này nếu muốn tiếp tục đua vô địch. Ruler có hợp đồng dài hạn với Gen.G. Trong khi đó Viper có thể sẽ chia tay HLE để đến Trung Quốc. Những xạ thủ còn lại đều là bước hạ cấp so với Gumayusi vừa rời đi.

Tuy nhiên, việc T1 và Peyz có thể hợp tác còn phù thuộc vào tình hình tài chính. Giải vô địch Hàn Quốc có quy định về trần lương của các đội. Đội đối mặt với quỹ lương phình to khi đang sở hữu Faker, người chơi nổi tiếng nhất của trò chơi. Ngoài ra, 3 tuyển thủ còn lại cũng vô địch thế giới, đòi hỏi đãi ngộ xứng đáng.

Với việc quay về Hàn Quốc và mục tiêu thi đấu vì danh hiệu, Peyz giảm lương sẽ giúp việc ký kết được thúc đẩy. Ngoài ra, phía T1 vẫn còn Smash, người chơi đang thi đấu ở hạng dưới. Nhiều tin đồn cho rằng đội có thể bán anh cho LNG của Trung Quốc. Nhưng với sự ra đi từ Gumayusi, cơ hội mở ra với tuyển thủ này.