Cuộc chiến máy ảnh quay phim

Khi các hãng máy ảnh Nhật Bản chuyển dịch sang mirrorless, quay phim trở thành chức năng chính để cạnh tranh.

Mẫu Canon R6 III cùng ống kính RF 45 mm F/1.2 mới.

Gần đây, Canon ra mắt mẫu EOS R6 III tại Việt Nam, cùng thời điểm toàn cầu. Sản phẩm thuộc dòng entry-level (bán chuyên), tập trung vào khả năng quay phim chất lượng cao. So với mẫu cao cấp R5, model này thuộc phân khúc thấp hơn về khả năng chụp ảnh. Đổi lại, thiết bị có thể ghi hình RAW trên toàn cảm biến (open-gate).

Tương tự đối thủ chính Nikon Z6 III, R6 III cũng hỗ trợ chức năng chụp trước. Giải pháp tự động lưu loạt khung hình trước thời điểm nhiếp ảnh gia nhấn vào nút shooter. Công nghệ đáp ứng được khả năng bắt khoảnh khắc, phục vụ nhu cầu ảnh thể thao, động vật.

Nó cũng giải quyết vấn đề về độ trễ ống ngắm, khiến nhiều người chụp chuyên nghiệp chưa tự tin khi chuyển từ máy ảnh gương lật sang mirrorless.

Với giá 72 triệu đồng, thiết bị của hãng Nhật Bản ghi hình tối đa ở mức 7K, RAW. Nó cũng hỗ trợ các cấu hình C-log 2 và 3. Sản phẩm hỗ trợ các chức năng chuyên nghiệp như thẻ ghi CF Type B, xem waveform hay thêm LUT màu tùy chỉnh.

Canon vẫn mạnh về công thái học, đem lại trải nghiệm cầm thoải mái, tiện lợi để quay hand-hel (cầm tay). Nhưng so với mẫu cao cấp hơn, sản phẩm bị cắt mất màn hình phụ để nhìn từ phía trên.

May anh canon anh 1

Chức năng quay phim trở thành điểm cạnh tranh giữa các hãng máy ảnh.

Sau 7 năm chuyển hướng “nghiêm túc” với máy ảnh không gương lật, Canon dần có dấu hiệu hồi phục tại Việt Nam. Hãng cho biết đang dẫn đầu thị phần trong nước với khoảng cách 17% so với đối thủ.

Chiến lược của hãng này dần chuyển hướng sang các lựa chọn mạnh về quay phim khi nhóm khách hàng sáng tạo nội dung phát triển. Những dòng máy crop-sensor giá mềm, chống rung tốt giúp hãng này chiếm lĩnh thị phần phân khúc thấp cho vlogger. Ở tầm giá này, Sony có các đại điện dòng ZV, nhưng đắt tiền hơn. Nikon chưa ra mắt sản phẩm crop ngoài Z50 và Zf, tính cạnh tranh kém.

Tuy nhiên, Canon vẫn thiếu vắng các dòng máy quay chuyên biệt hơn cho người dùng bán chuyên. Mẫu R6 III vẫn là thiết bị lai, hoạt động song song giữa nhu cầu chụp và ghi hình.

