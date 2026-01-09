AI của Elon Musk trở thành 'xưởng' chế ảnh khỏa thân khổng lồ

Vượt xa các trang web khiêu dâm chuyên nghiệp, AI Grok của Elon Musk đang gây chấn động khi tạo ra hàng nghìn ảnh "cởi đồ" giả mạo mỗi giờ.

Chatbot Grok đang tạo ra khoảng 6.700 ảnh khỏa thân mỗi giờ. Ảnh: Glamour UK.

Mạng xã hội X của Elon Musk đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi trí tuệ nhân tạo Grok bị biến tướng thành công cụ phát tán hình ảnh nhạy cảm. Theo các báo cáo mới nhất, chatbot này đang tạo ra hàng nghìn bức ảnh "cởi đồ" của người dùng mỗi giờ, gây ra cuộc khủng hoảng quyền riêng tư chưa từng có tiền lệ trên nền tảng này.

Sự việc này không chỉ phơi bày những lỗ hổng trong chính sách kiểm duyệt lỏng lẻo của Elon Musk mà còn đẩy các cơ quan quản lý toàn cầu vào tình trạng báo động. Khi công nghệ deepfake trở nên quá dễ dàng tiếp cận, những nạn nhân vô tội đang phải chịu đựng nỗi đau tinh thần mà không nhận được sự bảo vệ cần thiết từ phía nền tảng.

Nạn nhân bất lực

Theo phân tích từ trang tin Bloomberg và các đơn vị nghiên cứu bên thứ ba, Grok - chatbot AI được tích hợp trực tiếp trên nền tảng X, đã trở thành một trung tâm sản xuất nội dung khiêu dâm AI với quy mô khổng lồ.

Nhà nghiên cứu công nghệ Genevieve Wu chỉ ra một con số gây sốc: Grok tạo ra trung bình khoảng 6.700 hình ảnh gợi dục hoặc khỏa thân mỗi giờ.

Để so sánh, các trang web chuyên về dịch vụ "cởi đồ" bằng AI lớn khác cũng chỉ tạo ra khoảng 79 hình ảnh trong cùng khoảng thời gian. Sự chênh lệch này cho thấy Grok đang hoạt động một cách không kiểm soát.

Grok từng bị chỉ trích vì dễ dàng tạo ra ảnh gợi dục của nữ ca sĩ nổi tiếng Taylor Swift. Ảnh: The Verge.

Bà Carrie Goldberg, một luật sư chuyên về tội phạm tình dục trực tuyến, cho biết sự lan tràn của nội dung deepfake trên nền tảng X là chưa từng có tiền lệ.

"Chúng tôi chưa từng thấy công nghệ nào tạo ra những hình ảnh kiểu này dễ dàng đến vậy, bởi vì Grok là phần mềm miễn phí và được liên kết trực tiếp với nền tảng”, bà chia sẻ.

Hệ lụy từ công nghệ này dẫn đến nhiều bi kịch cá nhân. Câu chuyện của Maddie, một sinh viên y khoa 23 tuổi, là minh chứng điển hình. Cô thức dậy vào ngày đầu năm mới và bàng hoàng phát hiện bức ảnh chụp cùng bạn trai tại quán bar đã bị biến dạng: một người lạ yêu cầu AI xóa bạn trai và thay quần áo cô bằng bikini, trong khi kẻ khác yêu cầu "lột đồ" hoàn toàn.

"Tôi cảm thấy như lòng mình thắt lại. Tôi tuyệt vọng, bất lực và ghê tởm", Maddie chia sẻ.

Tệ hơn, dù cô và bạn bè đã báo cáo vi phạm, hệ thống kiểm duyệt của X vẫn phản hồi rằng nội dung này "không vi phạm quy định", khiến những hình ảnh giả mạo của nạn nhân tiếp tục tồn tại và lan truyền.

Triết lý tự do của Elon Musk

Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này nằm ở cách tiếp cận "thẳng thắn" và ít bộ lọc của xAI – công ty phát triển Grok.

Brandy Nonek, giám đốc chính sách cấp cao tại Responsible Innovation, chỉ ra rằng không giống như các chatbot phổ biến khác, Grok hầu như không đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với người dùng, cho phép họ tạo ra nội dung gợi dục nhắm vào người thật (bao gồm cả trẻ vị thành niên). Trong khi đó, Anthropic, OpenAI hay Google đều có những quy định ngay từ đầu.

"Rõ ràng, xAI (công ty phát triển Grok) có cách tiếp cận hoàn toàn khác; nó gần như cho phép người dùng làm bất cứ điều gì họ muốn. Musk tuyên bố rằng Grok thú vị và thẳng thắn hơn các chatbot khác và tự hào rằng nền tảng X là "không gian tự do ngôn luận”, chuyên gia nói.

Tỷ phú Elon Musk cũng từng gây tranh cãi vì ra mắt Ani - "bạn gái AI” với thiết kế và các tương tác bị đánh giá là mang tính “gợi dục”. Ảnh: The Conversation.

Bà cũng chỉ trích Elon Musk vì luôn tự hào X là "không gian tự do ngôn luận" và thay vì ngăn chặn AI tạo ra nội dung xấu từ nguồn, ông lại chọn giải pháp trừng phạt sau khi vi phạm xảy ra.

“Bất kỳ người dùng nào sử dụng Grok để tạo nội dung bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với hậu quả tương tự như việc tải lên nội dung bất hợp pháp", tỷ phú tuyên bố.

Tuy nhiên, giới pháp lý cho rằng tuyên bố của Musk là chưa đủ trách nhiệm. Tại châu Âu, chính quyền đã bắt đầu hành động. Thomas Renier, phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu, khẳng định: việc phát tán hình ảnh khiêu dâm, đặc biệt là hình ảnh trẻ em thông qua "chế độ nóng" của Grok, hoàn toàn là hành vi bất hợp pháp.

Hiện tại, các nạn nhân và nhà hoạt động đang đặt kỳ vọng vào Đạo luật Gỡ bỏ Nội dung (Takedown Act) có hiệu lực từ năm 2025, hy vọng sẽ buộc nền tảng X phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho những nội dung do AI của chính họ tạo ra trước thời hạn tháng 5/2026.