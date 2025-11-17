Gumayusi rời T1

Tuyển thủ 3 lần vô địch thế giới được công bố rời khỏi T1 sau khi kết thúc hợp đồng và hai bên không tái ký.

Gumayusi chính thức chia tay T1. Ảnh: T1

Tối 17/11, các trang truyền thông của đội tuyển LMHT T1 đồng loạt đăng bài chia tay tuyển thủ Gumayusi. Thông báo nhanh chóng gây bất ngờ cho cộng đồng người hâm mộ toàn cầu khi hai bên vừa cùng nhau giành chức vô địch thứ 3 liên tiếp cách đây không lâu.

"Gumayusi đã kết thúc hợp đồng với T1 để bắt đầu một thử thách mới. Những chiếc cúp cùng nhau giành được và di sản mà anh ấy xây dựng là một phần lịch sử trong trái tim người hâm mộ.

Chúng tôi biết ơn sự cống hiến, hy sinh và màn trình diễn tuyệt với của tuyển thủ trong suốt những năm qua", T1 cho biết.

Người chơi nói trên gia nhập nhà vô địch thế giới từ 2018. Anh chính thức ra mắt năm 2020 trong giai đoạn tái thiết. Gumayusi cùng đội hình ZOFGK giúp tổ chức lấy lại chức vô địch LCK với thành tích toàn thắng vào năm 2022. Ngoài thất bại ở CKTG 2022, tuyển thủ này cùng đội tuyển của mình vô địch 3 lần liên tiếp ở các năm 2023, 2024 và 2025.

Ở mùa giải vừa kết thúc, Gumayusi được trao giải MVP cho người chơi hay nhất CKTG.

Sau Faker, Gumayusi là một trong những tuyển thủ được yêu thích nhất ở T1. Người chơi này được kỳ vọng trở thành biểu tượng tiếp theo của "vương triều đỏ". Trong các đoạn phỏng vấn, anh cũng nhiều lần khẳng định mong muốn gắn bó với đội tuyển nói trên.

Tuy nhiên, sau sự ra đi của Zeus vào mùa giải trước, Gumayusi trở thành tâm điểm tấn công của một bộ phận người hâm mộ quá khích. Phong độ của anh cùng việc không chơi được một số vị tướng trở thành điểm yếu, bị đổ lỗi khi T1 thất bại.

Đỉnh điểm, sau chức vô địch năm 2024, xạ thủ nói trên bị đẩy lên ghế dự bị mà không có lý do rõ ràng. Trong suốt giai đoạn đầu ở LCK Cup, anh phải ngồi ngoài xem người chơi trẻ Smash đánh chính. Gumayusi cho biết đó là giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp của mình, khiến anh đánh mất tự tin.

Sau đó, ban huấn luyện không có lời giải thích làm hài lòng người hâm mộ. HLV Kkoma cho biết việc đẩy người chơi vô địch thế giới lên ghế dự bị là một phần của quá trình "thu thập thông tin". Mặt khác, Gumayusi cũng liên tục bị tấn công bởi anti-fan theo nhiều hình thức.

Ngoài bạo lực online, những kẻ quá khích còn gửi hoa tang, thuê xe buýt chạy màn hình LED với các nội dung lăng mạ tuyển thủ nói trên. Trong khi đó, T1 lại gây phẫn nộ khi không có động thái bảo vệ tuyển thủ của mình.

Việc Gumayusi rời T1 có thể kích hoạt chuỗi domino trên thị trường chuyển nhượng. Anh sẽ trở thành món hàng nóng, được các đội tuyển Trung Quốc, Hàn Quốc săn đón. Người thay thế anh ở T1 cũng là tin tức được người hâm mộ quan tâm.