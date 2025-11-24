Con người bị đẩy đến cực hạn khi đấu với robot của 'vua YouTube'

Những vận động viên tinh hoa của thế giới đối đầu với các cỗ máy hiện đại nhất, trong một cuộc đua căng thẳng về sức mạnh, tốc độ và sự chính xác.

Con người và robot trong cuộc đối đầu căng thẳng. Ảnh: MrBeast/YouTube.

"Vua YouTube" Jimmy Donaldson, nổi tiếng với biệt danh MrBeast, vừa công bố video thử nghiệm quy mô lớn. Nội dung video là cuộc đối đầu giữa những vận động viên hàng đầu của nhân loại và các cỗ máy hiện đại nhất.

Với tiêu đề "Người nhanh nhất thế giới đối đầu Robot", video đã mang đến một loạt thử thách kịch tính về sức mạnh, tốc độ và độ chính xác, nhằm tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: Liệu kỷ nguyên của con người có đang đi đến hồi kết?

Sức mạnh tuyệt đối

MrBeast đã mời 7 người giỏi nhất trong các lĩnh vực khác nhau để đại diện cho loài người, đối đầu với 7 cỗ máy được coi là tiên tiến nhất hiện nay, trong một chuỗi các cuộc đọ sức căng thẳng.

Cuộc chiến mở màn bằng màn trình diễn sức mạnh ấn tượng. Nhà vô địch sức mạnh thế giới, Thor Bjornsson (nổi tiếng với biệt danh "The Mountain"), đối đầu với một robot cơ khí khổng lồ được giới thiệu là có sức mạnh gấp 50 lần người bình thường.

Thử thách đặt ra là lật 3 chiếc ôtô và kéo một chiếc xe buýt ra khỏi vị trí. Sau màn rượt đuổi nghẹt thở trong việc lật xe, đỉnh điểm của kịch tính xảy ra ở chặng cuối: Kéo chiếc xe buýt. Bằng ý chí kiên cường và nỗ lực phi thường, Thor đã chiến thắng trong gang tấc, mang về điểm số đầu tiên cho đội con người.

Thor Bjornsson đối đầu robot cơ khí khổng lồ. Ảnh: MrBeast/YouTube.

Thử thách thứ hai là màn đọ sức về tốc độ và phản xạ trong môn bóng chày. Cựu cầu thủ chuyên nghiệp Eric Sim (từng thi đấu cho đội Giants) đối đầu với robot hình người “Neo” được trang bị máy bắn bóng với tốc độ không tưởng 241 km/h.

Mục tiêu của Eric là đánh được một cú home run từ 1 trong 10 cú ném của Neo. Đây là thử thách gần như bất khả thi, vì kỷ lục ném bóng nhanh nhất của con người chỉ đạt 169 km/h. Dù ban đầu choáng váng trước tốc độ vượt xa mọi kinh nghiệm, Eric đã thể hiện kỹ năng chuyên nghiệp, đánh bại robot sau 7 cú đánh để giành thắng lợi, giúp đội người vươn lên dẫn trước 2-0.

Eric Sim và robot điều khiển máy bắn bóng Neo. Ảnh: MrBeast/YouTube.

Thử thách thứ ba diễn ra trong lĩnh vực bóng bầu dục, tập trung vào độ chính xác. Adam, một trong những người sút bóng chính xác nhất thế giới, đối đầu với robot. Dù được kỳ vọng lớn, áp lực đã khiến Adam gây thất vọng ngay từ đầu khi cú sút đầu tiên đi chệch khỏi khung thành.

Cuộc đua trở nên căng thẳng khi robot cũng bỏ lỡ cơ hội đầu tiên, mang lại hy vọng cho phe người. Tuy nhiên, Adam tiếp tục mắc lỗi trong những lượt sút sau. Trái lại, cỗ máy đã chứng minh khả năng tính toán và độ lặp lại ưu việt. Chiến thắng cuối cùng thuộc về robot, rút ngắn tỷ số chung cuộc xuống còn 2-1.

Thất bại này cho thấy sự bất ổn về tâm lý đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của anh, trong khi robot vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh tuyệt đối.

Thăng hoa của kỹ năng

Tình thế càng trở nên căng thẳng khi huyền thoại NBA 4 lần vô địch, Manu Ginóbili, bước ra sân bóng rổ đối đầu với một robot bắn bóng được mệnh danh là tinh nhuệ nhất. Luật chơi là người đầu tiên ném trúng 2 quả bóng sẽ giành chiến thắng. Điều kiện đặc biệt là chiếc rổ thứ hai được bao phủ bởi đinh nhọn.

Manu nhanh chóng ghi điểm ở cú ném đầu tiên, nhưng ở cú ném quyết định vào chiếc rổ nguy hiểm, anh đã bỏ lỡ. Trái lại, bằng sự ổn định gần như tuyệt đối và khả năng tính toán quỹ đạo, robot đã giành chiến thắng tuyệt đối trong thử thách ném bóng, cân bằng tỷ số 2-2.

Adam thất bại hoàn toàn trước robot trong thử thách đá bóng. Ảnh: MrBeast/YouTube.

Điểm nhấn của video là màn đọ sức trên đường đua F1. Tay đua hàng đầu thế giới George Russell tranh tài cùng một chiếc Mercedes được điều khiển bởi hệ thống AI tự lái tiên tiến. Theo Mr Beast, robot lái xe này có khả năng phản xạ nhanh hơn bất kỳ con người nào.

Dù có thời điểm Russell tụt lại phía sau so với máy móc, anh đã tận dụng sự linh hoạt và khả năng ứng biến chỉ con người có để vượt qua thời gian lập kỷ lục của AI, đưa con người trở lại vị thế dẫn trước 3-2.

Trận đấu sau đó tiếp tục xoay chiều khi vận động viên Golf chuyên nghiệp Grant Horvette thất bại trước sự chính xác tuyệt đối của robot golf “Rob OT”. Trong khi Grant thiếu sự ổn định cần thiết, Rob OT chứng minh độ chính xác và khả năng lặp lại hoàn hảo giúp đưa tỷ số về thế cân bằng 3-3.

Tất cả sự chú ý đổ dồn vào thử thách cuối cùng: Tốc độ chạy nước rút 50 m giữa người đàn ông nhanh nhất thế giới - Noah Lyles và 3 loại robot chạy khác nhau: Unitree H1, G1 và Black Panther. Điều kiện là Noah phải thắng cả 3 robot.

Người đàn ông nhanh nhất thế giới thi chạy cùng robot. Ảnh: MrBeast/YouTube.

Noah dễ dàng vượt qua hai robot hình người đầu tiên (G1 và H1) bằng tốc độ vượt trội. Tuy nhiên, đối thủ cuối cùng của anh là “Black Panther” (robot 4 chân mô phỏng loài báo) sở hữu tốc độ chạy lên tới 35 km/h. Cỗ máy này bám sát Noah trong suốt quãng đường, tạo nên màn rượt đuổi nghẹt thở. Cuối cùng, anh vẫn bứt phá giành chiến thắng trong gang tấc. Tỷ số chung cuộc là 4-3 nghiêng về đội con người.

Kết thúc video, MrBeast đã đưa ra kết luận: "Một ngày nào đó, robot sẽ vượt qua chúng ta. Nhưng vào năm 2025, con người vẫn chiến thắng".

Dù các cỗ máy đã thể hiện sức mạnh vượt trội và độ chính xác không tưởng, yếu tố tinh thần, khả năng ứng biến và ý chí kiên cường của con người vẫn là chìa khóa chiến thắng cuối cùng.