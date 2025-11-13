Robot chơi nhạc cụ cổ gây sốt tại Trung Quốc

Robot hình người gõ nhạc cụ đồng nghìn năm tuổi tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc đã thu hút sự chú ý khi kết hợp công nghệ robot với di sản âm nhạc.

Robot gõ nhạc cụ cổ gây sốt tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 15.

Tối 9/11, lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 15 (National Games) đã diễn ra tại Trung tâm Thể thao Olympic Quảng Đông, thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Trong phần trình diễn nghệ thuật, sự xuất hiện của các robot hình người chơi nhạc cụ đồng cổ đã gây ấn tượng mạnh với khán giả trong và ngoài nước.

Theo đoạn video được CCTV công bố, những robot này đã biểu diễn tiết mục âm nhạc sử dụng “Câu điêu”, một loại nhạc cụ bằng đồng có lịch sử hàng nghìn năm, thường được dùng trong các nghi lễ cung đình cổ đại. Nhạc cụ này là biểu tượng của nền văn hóa phương Nam, thể hiện tinh thần giao hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Trong màn biểu diễn, các robot chậm rãi gõ lên bộ nhạc cụ đồng, tái hiện âm thanh vang vọng của thời cổ, kết hợp với dàn nhạc dân tộc và ánh sáng hiện đại, tạo nên một khoảnh khắc giao thoa giữa công nghệ cùng di sản văn hoá.

Ngoài ra, màn trình diễn đã khắc hoạ rõ nét điểm nhấn với chủ đề Công nghệ và giấc mơ của lễ khai mạc năm nay, cho thấy cách Trung Quốc lồng ghép các yếu tố văn hóa truyền thống vào màn trình diễn công nghệ cao. Việc đưa robot lên sân khấu biểu diễn là bước tiến mới trong việc ứng dụng AI vào nghệ thuật biểu diễn, đồng thời thể hiện tham vọng của nước này trong việc phát triển robot hình người.

Trước đó, Trung Quốc đã gây chú ý khi robot Kuavo, do công ty Leju Robotics phát triển, tham gia rước đuốc tại Thâm Quyến vào ngày 2/11. Robot này có thể chạy, giữ thăng bằng và truyền tín hiệu qua mạng 5G-A trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc Kuavo xuất hiện ở lễ khai mạc là phần mở rộng cho chiến lược quảng bá năng lực công nghệ nội địa.

Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc lần thứ 15 quy tụ hơn 12.000 vận động viên từ khắp các tỉnh và thành phố, diễn ra tại khu vực Vịnh Lớn Quảng Đông - Hong Kong - Macao. Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn nhất Trung Quốc, được tổ chức 4 năm một lần, nhằm tuyển chọn các vận động viên xuất sắc của quốc gia và khuyến khích tinh thần thể thao toàn dân.