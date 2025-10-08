Cách tuyển dụng kỳ lạ của 'vua YouTube'

MrBeast áp dụng “bài kiểm tra cảm xúc” kéo dài 90 ngày cho nhân viên mới, nhằm đánh giá khả năng thích nghi với văn hóa làm việc đặc thù của mình.

Cách tuyển dụng khác biệt giúp MrBeast tìm ra nhân sự phù hợp. Ảnh: Kovert Creative.

Theo Business Insider, YouTuber nổi tiếng MrBeast áp dụng quy trình “kiểm tra cảm xúc” kéo dài 3 tháng cho nhân viên mới. Đây được xem là cách để ông xác định ai thực sự phù hợp với văn hóa làm việc khắt khe và nhịp độ sản xuất nội dung đặc thù tại studio của mình ở Greenville (Mỹ).

Trước khi ký hợp đồng dài hạn, những người được tuyển dụng phải trải qua giai đoạn thử việc kéo dài 90 ngày. Trong thời gian này, công ty của MrBeast sẽ hỗ trợ chỗ ở và xe thuê, giúp nhân viên toàn tâm toàn ý cho công việc mà không phải lo về chi phí sinh hoạt. Một cựu nhân viên cho biết mục tiêu của chương trình là đảm bảo ứng viên “không phải thay đổi toàn bộ cuộc sống, chuyển đến Greenville rồi mới nhận ra công việc không phù hợp”.

Khác với thời gian thử việc thông thường, quy trình “kiểm tra cảm xúc” được thiết kế để đánh giá khả năng hòa nhập và chịu đựng áp lực trong môi trường sáng tạo nội dung tốc độ cao. MrBeast, người sở hữu kênh YouTube lớn nhất thế giới với hơn 400 triệu người đăng ký, nổi tiếng với phong cách làm việc riêng biệt, không tuân theo các chuẩn mực của ngành giải trí truyền thống.

“Đây không phải Hollywood và tôi cũng không muốn trở thành một ngôi sao Hollywood. Nếu câu nói đó khiến bạn khó chịu, có thể bạn đã chọn sai nghề", MrBeast từng viết trong tài liệu hướng dẫn sản xuất gửi cho đội ngũ của mình.

Theo tài liệu nội bộ bị rò rỉ vào đầu năm 2025, mảng truyền thông của MrBeast thu về khoảng 224 triệu USD trong năm 2024. Với quy mô hơn 300 nhân viên, studio của ông thu hút nhiều nhân sự từng làm việc trong lĩnh vực điện ảnh, tin tức và quảng cáo. Tuy nhiên, nhiều người trong số đó phải mất thời gian để thích nghi với cách sản xuất video ngắn, gấp gáp và đòi hỏi mức độ sáng tạo nhanh hơn nhiều so với môi trường cũ.

“Những người từng quay phim hoặc làm truyền hình thường nghĩ họ có thể dễ dàng hòa nhập. Nhưng mọi thứ ở đây khác hoàn toàn. Bạn phải tạo ra nội dung thu hút ngay từ vài giây đầu tiên", một cựu nhân viên làm việc cho MrBeast kể lại.

Các mô hình thử việc như “kiểm tra cảm xúc” không phải điều mới trong giới doanh nghiệp. Zappos từng trả 2.000 USD cho nhân viên mới nếu họ quyết định nghỉ việc sau 4 tuần, nhằm đảm bảo chỉ những người thực sự gắn bó mới ở lại.

Theo Giáo sư Emilio J. Castilla từ Trường Quản lý Sloan thuộc MIT, quá trình thử việc giúp cả 2 bên hiểu rõ mức độ phù hợp. Tuy nhiên, khi bị lạm dụng, nó có thể biến thành công cụ duy trì lực lượng lao động tạm thời, thay vì tuyển dụng lâu dài.

Dù vậy, với nhiều người chuyển từ lĩnh vực sản xuất truyền thống sang YouTube, giai đoạn này lại trở thành cơ hội để họ làm quen với nhịp độ và tiêu chuẩn làm việc mới.