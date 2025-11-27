Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Những đột phá trên iPhone màn hình gập

  • Thứ năm, 27/11/2025 15:27 (GMT+7)
So với đối thủ, iPhone màn hình gập có thể tạo khác biệt với camera selfie 24 MP dưới màn hình, bản lề không nếp gấp và dung lượng pin cao.

Ảnh dựng iPhone màn hình gập dựa trên tin đồn. Ảnh: MacRumors.

Dựa trên tin đồn, Apple dự kiến ra mắt iPhone màn hình gập vào năm 2026. Không chỉ là smartphone gập đầu tiên của hãng, thiết bị sẽ có những tính năng lần đầu xuất hiện, tạo nên khác biệt so với đối thủ.

Theo dữ liệu từ JPMorgan, iPhone màn hình gập sẽ trang bị camera selfie 24 MP dưới màn hình. Nếu thông tin chính xác, đây là độ phân giải cao nhất với điện thoại gập. Để so sánh, các smartphone Android gập trước đây chỉ có camera ẩn 4-8 MP, chất lượng không cao.

Việc nâng độ phân giải camera ẩn lên 24 MP, thấu kính 6 lớp nhiều khả năng cho ảnh selfie rõ nét hơn. Chi tiết này cho thấy đội ngũ kỹ thuật của Apple đã tìm giải pháp cải thiện khả năng truyền ánh sáng qua tấm nền màn hình, giúp camera ẩn có chất lượng tốt hơn.

Về màn hình, tin đồn cho biết Apple đã giải quyết tình trạng vết hằn thường thấy trên smartphone gập. Ngày 24/11, trang UDN trích dẫn nguồn tin từ chuỗi cung ứng nhấn mạnh sự cải tiến trong bản lề và màn hình để giảm tình trạng nếp gấp. Do đó, iPhone gập sẽ là “smartphone gập không có vết hằn đầu tiên trên thị trường”.

Nguồn tin cho biết Foxconn đã thiết lập dây chuyền sản xuất riêng cho iPhone màn hình gập. Điều này cho thấy thiết bị đã vượt qua quy trình thử nghiệm, bước vào giai đoạn kiểm tra kỹ thuật để chuẩn bị sản xuất hàng loạt.

Màn hình chính của iPhone gập do Samsung cung cấp độc quyền, song cấu trúc tấm nền, quy trình xử lý vật liệu và lớp phủ do Apple thiết kế. Hệ thống vòng bi bản lề do Apple hợp tác phát triển cùng Shin Zu Shing và Amphenol.

Theo UDN, màn hình không nếp gấp có thể mang đến lợi thế lớn cho Apple so với đối thủ, đặc biệt khi một số hãng đã sản xuất smartphone gập nhiều năm.

Cuối cùng, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết iPhone gập sẽ sử dụng công nghệ pin mật độ cao, dung lượng vào khoảng 5.400-5.800 mAh.

Leaker Instant Digital (Trung Quốc) tuyên bố dung lượng pin của thiết bị dự kiến từ 5.000 mAh trở lên. Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là smartphone có pin lớn nhất của Apple, vượt qua iPhone 17 Pro Max (5.088 mAh).

Để so sánh, Samsung Galaxy Z Fold7 trang bị pin 4.400 mAh, Google Pixel Fold đạt 4.821 mAh, trong khi Honor Magic V5 là 5.820 mAh nhờ công nghệ silicon-carbon. Vivo X Fold 5 hiện giữ kỷ lục với dung lượng 6.000 mAh.

Tin đồn cho biết iPhone gập sở hữu màn hình chính 7,8 inch, màn hình ngoài 5,5 inch, trang bị cảm biến vân tay Touch ID thay cho Face ID. Thiết bị sẽ có tổng cộng 4 camera: camera selfie đục lỗ bên ngoài, camera selfie ẩn bên trong và 2 camera 48 MP mặt lưng.

Giá bán của iPhone gập dự kiến vào khoảng 2.000-2.500 USD tại Mỹ, trở thành chiếc iPhone đắt nhất từ trước đến nay. Apple có thể đặt tên thiết bị là iPhone Fold, thường được giới truyền thông sử dụng.

Phúc Thịnh

