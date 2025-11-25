Camera iPhone Air bị chê

Chuyên trang đánh giá chất lượng camera di động chỉ chấm 141 điểm cho iPhone Air, xếp hạng 41 trong tổng số toàn bộ smartphone toàn cầu.

Việc chỉ có một camera sau, thiếu ống kính góc siêu rộng hay telephoto rõ ràng là điểm yếu lớn cho khả năng chụp ảnh trên iPhone Air. Ảnh: Wired.

iPhone Air là minh chứng cho trình độ kỹ thuật, tối ưu phần cứng của Apple. Dày chỉ 5,6 mm, song sản phẩm sở hữu sức mạnh tính toán mạnh hơn chip Intel của máy Mac cách đây vài năm.

Tuy nhiên, để đạt độ mỏng, Apple phải đánh đổi một số tính năng. Trong đó, gây tranh cãi nhất là máy chỉ có một camera sau, thiếu ống kính góc siêu rộng hay telephoto. Để so sánh, iPhone 17 rẻ hơn 200 USD nhưng vẫn trang bị 2 camera sau, dung lượng pin lớn hơn và 2 loa ngoài.

Chuyên trang đánh giá chất lượng camera di động DXOMARK ngày 24/11 đã công bố bài đánh giá toàn diện về cảm biến của iPhone Air. Theo đánh giá, iPhone Air thực chất là một phiên bản đơn giản hóa của phiên bản tiền nhiệm cao cấp.

“iPhone Air đã làm tốt trong các bài kiểm tra camera của DXOMARK, nhưng việc thiếu các ống kính góc siêu rộng hay telephoto khiến nó không thể giành được một vị trí trong phân khúc tốt nhất trên bảng xếp hạng. Về mặt camera, iPhone Air về cơ bản là một phiên bản đơn giản hóa của iPhone 17 Pro, chỉ với một camera thay vì 3 như bản Pro”, DXOMARK nhận xét.

Để cân bằng lại những sự đánh đổi về phần cứng, DXOMARK ghi nhận iPhone Air "chụp được những bức ảnh đẹp trong hầu hết điều kiện chụp, với màu sắc thường dễ chịu và cân bằng trắng ấm áp".

Đáng chú ý, trong các bài kiểm tra, hiệu ứng xóa phông và khả năng phân đoạn chủ thể của chiếc iPhone siêu mỏng này hoạt động đặc biệt tốt, thậm chí còn được đánh giá cao hơn so với đối thủ trực tiếp là Samsung Galaxy S25 Edge.

Về khả năng quay video, iPhone Air cho kết quả tốt nhất khi quay ở độ phân giải 4K 60 fps, với chế độ HDR mang lại “dải động rộng và màu sắc sống động”.