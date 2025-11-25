Động thái hiếm thấy của Apple

Apple vừa sa thải nhân viên thuộc bộ phận bán hàng bất chấp doanh số công ty trên đà đạt kỷ lục.

Logo Apple trước cửa hàng tại New York (Mỹ). Ảnh: Bloomberg.

Theo nguồn tin của Bloomberg, Apple đã cắt giảm nhân viên thuộc bộ phận bán hàng. Đây là đợt sa thải nhân sự hiếm hoi của Táo khuyết, nhằm tinh giản quy trình cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp, trường học và chính phủ.

Nhân viên thuộc diện cắt giảm đã được quản lý thông báo trong vài tuần qua. Đợt sa thải gây ảnh hưởng lớn đến một số nhóm thuộc bộ phận bán hàng, tuy Apple không nói rõ bao nhiêu vị trí bị cắt.

Các vị trí bị ảnh hưởng gồm quản lý bộ phận khách hàng phụ trách doanh nghiệp lớn, trường học và cơ quan chính phủ, bên cạnh nhân viên vận hành trung tâm tổ chức họp mặt, trình diễn sản phẩm cho khách hàng tiềm năng.

Sự thay đổi trong bộ phận bán hàng được Apple xác nhận ngày 24/11, song không nêu chi tiết.

“Để kết nối với nhiều khách hàng hơn, chúng tôi đang áp dụng vài thay đổi trong đội ngũ bán hàng, ảnh hưởng đến số ít vị trí... Chúng tôi đang tuyển dụng, các nhân viên bị ảnh hưởng có thể ứng tuyển vị trí mới”, đại diện Apple cho biết.

Theo Bloomberg, việc Apple cắt giảm nhân sự toàn bộ phận là động thái bất thường, đáng chú ý bởi doanh thu công ty đang tăng trưởng với tốc độ cao nhất những năm gần đây. Doanh thu công ty trong quý IV/2025 trên đà đạt gần 140 tỷ USD , phá vỡ kỷ lục trước đó.

Tin đồn cho biết Apple dự kiến ra mắt MacBook giá rẻ vào năm sau, nhằm tiếp cận nhóm khách hàng doanh nghiệp và giáo dục mới. Cách đây vài tuần, hãng cắt giảm khoảng 20 vị trí bán hàng tại Australia và New Zealand.

Các nhân viên thuộc diện cắt giảm có thể ứng tuyển vị trí khác trong công ty chậm nhất đến ngày 20/1/2026, nếu không sẽ bị chấm dứt hợp đồng kèm trợ cấp thôi việc.

Về mặt nội bộ, Apple cho rằng cắt giảm nhân sự thuộc chiến lược tinh gọn lực lượng bán hàng, loại bỏ chồng chéo trách nhiệm.

Dù vậy, một số nhân viên bị ảnh hưởng cho rằng động thái này là một phần để công ty chuyển doanh số sang nhà bán lẻ bên thứ ba (kênh phân phối). Một số khách hàng thích làm việc với kênh phân phối. Việc cắt giảm nhân sự bán hàng có thể giúp Apple giảm các chi phí, chẳng hạn như tiền lương.

Một số nhân viên bị cắt giảm có cả quản lý lâu năm, vài trường hợp gắn bó với công ty 20-30 năm. Đơn vị chịu ảnh hưởng nhiều nhất là đội ngũ bán hàng làm việc với một số cơ quan chính phủ, gồm Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp Mỹ.

Bên trong một cửa hàng của Apple. Ảnh: New York Times.

Nguồn tin nội bộ cho biết đội ngũ này đối mặt nhiều khó khăn sau 43 ngày chính phủ Mỹ đóng cửa, bên cạnh các biện pháp cắt giảm chi phí từ Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Bộ phận bán hàng của Apple báo cáo trực tiếp lên CEO Tim Cook và giám sát bởi Mike Fenger. Đầu năm nay, Vivek Thakkar tham gia giám sát hoạt động bán hàng cho doanh nghiệp và giáo dục.

So với những công ty công nghệ khác, Apple ít phụ thuộc vào cắt giảm nhân sự. CEO Tim Cook từng nhấn mạnh đây chỉ là “biện pháp cuối cùng”. Khi cắt giảm việc làm, công ty thường tránh xâm phạm Đạo luật WARN của Mỹ (Worker Adjustment and Retraining Notifications), bảo vệ người lao động.

Apple từng cắt giảm lượng lớn nhân viên năm 2024 do hủy ra mắt sản phẩm và kinh tế bất ổn, bao gồm nhân viên thuộc bộ phận xe tự lái và màn hình nội bộ. Một số nhóm liên quan đến AI và dịch vụ cũng bị ảnh hưởng.

Trong giới công nghệ, việc sa thải diễn ra thường xuyên với quy mô lớn hơn. Đầu tháng 11, Amazon công bố cắt giảm hơn 14.000 nhân viên, trong khi Meta cũng sa thải hàng trăm vị trí trong bộ phận AI.