'Cha đẻ' IT Ấn Độ mê phong cách làm việc 996

Nhà đồng sáng lập Infosys cho biết người dân cần làm 70 tiếng/tuần để thúc đẩy kinh tế, nay lại nói rằng con số đó vẫn chưa đủ.

Narayana Murthy, đồng sáng lập Infosys, hiện 79 tuổi. Ảnh: Business Standard.

Ông Narayana Murthy, đồng sáng lập công ty công nghệ Infosys, cho rằng người dân Ấn Độ nên làm việc nhiều hơn nữa. Mục tiêu trước đây của ông từng là 70 giờ mỗi tuần, nay có thể tăng lên 72 giờ.

Trong nhiều năm qua, Murthy lập luận rằng thời gian làm việc trên là cần thiết để thúc đẩy nền kinh tế Ấn Độ. Điều này hoàn toàn khả thi nếu quốc gia quay lại chế độ nghỉ cuối tuần chỉ một ngày.

Những phát biểu của ông đã gây tranh cãi vì nhiều người cho rằng dành 70 giờ trong văn phòng không khiến năng suất cao hơn. Thay vào đó, làm việc quá sức sẽ khiến việc duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống trở nên khó khăn.

Murthy tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình. Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước với kênh Republic của Ấn Độ, ông còn ca ngợi văn hóa làm việc “996” của Trung Quốc, nơi một số người làm từ 9h sáng đến 21h tối, từ thứ hai đến thứ bảy.

Tuy nhiên, nhà sáng lập Infosys lại không đề cập đến việc các lập trình viên ở Trung Quốc từng phản đối văn hóa 996 và tòa án nước này đã phán quyết mô hình là bất hợp pháp. Murthy cũng không nhắc đến việc giới trẻ Trung Quốc đã tạo ra một tiểu văn hóa gọi là “nằm thẳng”, nhằm bác bỏ 996 và khuyến khích việc rút lui khỏi guồng quay đó.

Song song đó, ông cho rằng Ấn Độ không hề thiếu những con người tài năng và thông minh. Vị CEO nói mình không giỏi hơn ai khác và cho rằng thành công của ông đến từ việc làm việc chăm chỉ trong nhiều giờ liền, sau khi gia đình đồng ý để ông làm như vậy.

Murthy tiết lộ rằng khi thành lập Infosys đã từng làm 85-90 giờ/tuần. “Tôi vào văn phòng lúc 6h20 sáng và rời đi vào lúc 20h30 tối”, ông kể lại thời chỉ nghỉ một ngày mỗi cuối tuần. Ông nhấn mạnh rằng việc làm việc nhiều giờ “không phải là lãng phí” vì đó là cách để đạt năng suất cao từ mỗi giờ lao động.

Ấn Độ có trung bình một triệu người gia nhập lực lượng lao động mỗi tháng, nhưng tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên (15–24 tuổi) luôn ở mức 20–25%. Báo cáo McKinsey cho thấy quốc gia Nam Á này cần tạo 90 triệu việc làm mới vào năm 2030 mới giữ được tốc độ tăng trưởng, trái ngược với ý tưởng mỗi người làm nhiều giờ hơn.

Nhiều CEO và nhân sự cấp cao trong nước cũng phản đối mạnh. CP Gurnani, lãnh đạo của Tech Mahindra, cho rằng người trẻ cần đam mê và kỷ luật, nhưng làm 70 giờ là điều không thực tế và phản khoa học.

Ngoài Trung Quốc, Nhật Bản, với tỷ lệ tử vong do làm việc quá sức cao, cũng đang đưa ra các biện pháp để giới hạn giờ làm tối đa. Trong khi đó, chính phủ Hàn Quốc từng đề xuất tăng giờ làm từ 52 lên 69 giờ/tuần nhưng bị phản đối dữ đội. Trước đó, nước này vẫn nằm trong top 5 quốc gia OECD làm việc nhiều nhất, nhưng năng suất vẫn thấp hơn mức trung bình.