Apple sắp lên đỉnh

Màn ra mắt thành công của iPhone 17 series và làn sóng người tiêu dùng nâng cấp thiết bị đang giúp Apple trở lại vị trí nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới

Apple được dự báo sẽ sớm trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg.

Lần đầu tiên kể từ năm 2011, Apple đang đứng trước ngưỡng cửa giành lại vị trí nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới từ tay Samsung.

Theo dữ liệu mới nhất từ Counterpoint Research, sự trỗi dậy mạnh mẽ này đến từ màn ra mắt thành công ngoài mong đợi của iPhone 17 series và một chu kỳ nâng cấp thiết bị ồ ạt từ người tiêu dùng.

Các mẫu iPhone 17, được giới thiệu vào tháng 9 vừa qua, tạo ra một làn sóng mua sắm mạnh mẽ không chỉ tại Mỹ mà còn tại thị trường chiến lược Trung Quốc. Dữ liệu cho thấy doanh số tại hai thị trường này đã ghi nhận mức tăng trưởng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh sức hút từ sản phẩm, Táo khuyết cũng đang hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô thuận lợi. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt, giúp ổn định chuỗi cung ứng và tâm lý người tiêu dùng. Bên cạnh đó, việc đồng USD mất giá cũng giúp thúc đẩy sức mua tại các thị trường mới nổi, nơi giá bán iPhone thường chịu áp lực tỷ giá lớn.

Sự tăng trưởng này sẽ là động lực chính đưa Apple vượt qua Samsung ngay trong năm 2025. Theo số liệu của Counterpoint, lượng xuất xưởng iPhone dự kiến tăng 10% trong năm 2025. Trong khi đó, con số smartphone bán ra từ Samsung dự kiến chỉ tăng 4,6%.

Nếu những dự báo này thành hiện thực, đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn 10 năm, Apple kết thúc năm ở vị trí số 1 toàn cầu.

Nhìn xa hơn về tương lai, báo cáo của Counterpoint cũng dự báo nhà sản xuất iPhone không chỉ giành ngôi vương, mà còn giữ vững vị trí này đến tận năm 2029 nhờ một lộ trình sản phẩm đầy tham vọng như iPhone màn hình gập, iPhone 17e và cuộc đại tu lớn về thiết kế iPhone trong năm 2027.