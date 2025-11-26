Điều đặc biệt khi người trẻ dám gập giới hạn, mở bứt phá

Thế giới sáng tạo đang đứng trước thách thức: Khó khăn lớn nhất của người làm sáng tạo chính là sự đổi mới.

Trong kỷ nguyên AI, tốc độ thay đổi đang ở mức tối đa, biến động lực sáng tạo thành áp lực tâm lý cho thế hệ trẻ. Nếu chỉ đứng yên, sự thụt lùi là điều không thể tránh khỏi. Bài toán đặt ra cho người trẻ là làm thế nào để biến áp lực ấy thành chìa khóa bứt phá khỏi vùng an toàn.

Để tìm kiếm lời giải này, Samsung mượn ngành xiếc và thể hiện qua câu chuyện sắp được hé lộ trong tập 3 của series Voices of Galaxy - chuỗi phim truyền cảm hứng do thương hiệu phát hành.

Ngành xiếc và phép ẩn dụ về sự tiến hóa

Ngành xiếc là phép ẩn dụ sắc nét cho lĩnh vực sáng tạo. Xiếc đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ truyền thống, nhưng để giữ chân khán giả hiện đại, họ buộc phải nâng cấp và làm mới mình lẫn nghề liên tục. Đây là lúc áp lực phải tạo ra sự đổi mới trở nên rõ nhất.

Nghệ sĩ biểu diễn xiếc từ lâu đối diện với nhiều áp lực, đặc biệt trong thời đại mà gu của đại chúng dần thay đổi. Những màn trình diễn lặp đi lặp lại sẽ không thể giữ chân khán giả. Họ phải đưa xiếc vượt ra khỏi khuôn mẫu có sẵn để kết nối và chạm đến trái tim người xem.

Bởi vậy, có thể dần đoán được thông điệp truyền tải qua tập 3: Liệu dân sáng tạo nói riêng và mỗi cá nhân trong xã hội nói chung cần làm gì để đi qua lối mòn? Điều đặc biệt nào sẽ xảy ra khi người trẻ dám gập giới hạn, mở bứt phá? Trong thời đại số, điều gì sẽ giúp nghệ thuật thăng hoa?

Khán giả có thể kỳ vọng nhìn thấy trên màn ảnh nhỏ câu chuyện về sự chuyển hóa thông qua tập 3, với những hình ảnh hé lộ về gương mặt Gen Z làm xiếc sở hữu nhiều thành tựu nổi bật trong thời gian qua.

Hé lộ tạo hình nhân vật trung tâm trong tập 3 Voices of Galaxy - một Gen Z trong ngành xiếc.

Thành công của người làm sáng tạo từ trước đến nay không đến từ việc lặp lại yếu tố cũ đã được đúc kết tới hoàn hảo, mà đến từ tính sẵn sàng thử nghiệm, chấp nhận thất bại trên con đường đi tìm sự đổi mới. Động lực cho sự đổi mới của bạn trẻ trong ngành xiếc ở tập 3 Voices of Galaxy sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều Gen Z thay đổi góc nhìn của mình.

Từ sân khấu nghệ thuật cho đến "sân khấu" cuộc đời

Tinh thần "Making change" (tạm dịch: "Tạo nên thay đổi") lan tỏa từ sân khấu xiếc đến mọi lĩnh vực của thế giới hiện tại, đặc biệt tác động tới Gen Z. Vượt khỏi lối mòn không chỉ là chiến lược công việc mà còn là kế hoạch để phát triển cá nhân. Đó là việc mỗi người trẻ dám học một kỹ năng mới, dám thay đổi góc nhìn, thậm chí môi trường làm việc quen thuộc, hay dám sử dụng công nghệ như AI để thách thức quy trình đã cũ.

Thế hệ Gen Z được sinh ra trong kỷ nguyên số, nơi thông tin phong phú nhưng lại dễ tạo ra lối mòn tư duy. Điều cần thiết là phải biết sử dụng công nghệ có sẵn làm đòn bẩy để khuếch đại tinh thần "dám làm". Ngay cả công cụ AI như Galaxy AI và Gemini Live, khi được sử dụng đúng cách, cũng có thể giúp bản thân bứt phá, chứ không thay thế sự sáng tạo cá nhân.

Sau khoảnh khắc Gemini Live hỗ trợ tân cử nhân phát triển bản thân khi tìm việc ở tập 1, đồng hành với CEO trong quá trình ra quyết định để vượt qua những điều không chắc chắn trong tập 2, chặng đường tiếp theo của Gemini Live khi "sánh bước" cùng dân sáng tạo và giới nghệ thuật trong tập 3 càng trở nên đáng mong chờ. Một cuộc trò chuyện với AI liệu sẽ mở ra góc nhìn mới, hay tạo cảm hứng nào để người làm nghệ thuật vươn mình và chinh phục khán giả?

Từ lâu, Gen Z đã trò chuyện với AI để tìm cảm hứng trong hoạt động hàng ngày.

Hãy cùng Samsung khám phá hành trình đầy cảm hứng này trong tập 3 của series Voices of Galaxy sắp được ra mắt. Hãy theo dõi để xem người trẻ đã làm gì để chứng minh rằng, khi bạn dám dấn thân, bạn sẽ tạo ra được sự khác biệt không tưởng.