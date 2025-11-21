Dấu ấn công nghệ của TV Samsung suốt 3 thập kỷ phát triển tại Việt Nam

Suốt 3 thập kỷ phát triển tại Việt Nam (1995-2025), Samsung liên tục kiến tạo những cột mốc công nghệ mới trong lĩnh vực TV.

Với những cải tiến công nghệ ưu việt, Samsung góp phần thay đổi sâu sắc thói quen giải trí của người Việt, mở tương lai giải trí theo từng đột phá kỹ thuật.

Từ TV LED đến Smart TV 4K UHD

Giai đoạn 1995-2000, thời kỳ CRT (màn hình ống tia âm cực) vẫn là tiêu chuẩn, Samsung có mặt dưới hình thức công ty sản xuất tại Việt Nam (Samsung Vina/Savina).

Giai đoạn 2000-2006, Samsung có bước chuyển quan trọng về kỹ thuật, từ CRT sang TFT-LCD (màn hình tinh thể lỏng mỏng nhẹ), cho phép TV phẳng, mỏng, tiêu thụ điện thấp hơn. Đặc biệt, vào năm 2006, Samsung Vina ra mắt dòng TV LED Bordeaux series với thiết kế đột phá, lấy cảm hứng từ những ly rượu vang tinh tế, sang trọng.

TV Samsung Bordeaux lấy cảm hứng từ ly rượu vang đã tạo nên tiếng vang và vị thế vững chắc cho Samsung tại thị trường Việt Nam.

Tại CES 2013, Samsung trình làng TV 4K đầu tiên của hãng, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ về tiêu chuẩn hình ảnh trên thiết bị nghe nhìn. Sau đó không lâu, tại CES 2016, mẫu TV SUHD mới nhất cũng chính thức ra đời. TV LED là nền móng để Samsung ra đời TV QLED vào năm 2018 dựa trên công nghệ chấm lượng tử (Quantum Dot) không chứa cadmium với độ phủ màu tới 100%.

Đến năm 2019, mẫu TV QLED 8K đầu tiên ra mắt, nổi bật với tính năng Direct Full Array giúp kiểm soát chính xác sự cân bằng ánh sáng trên màn hình. Đây là lần đầu tiên người dùng Việt được tiếp cận công nghệ AI Upscaling, giúp nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 8K bất kể chất lượng nội dung đầu vào.

“Át chủ bài” Neo QLED và TV Lifestyle ra mắt

Sau thành công của TV QLED 8K, Samsung tiếp tục ra mắt mẫu TV Neo QLED cải tiến ứng dụng công nghệ Quantum Mini LED độc quyền (đèn nền mini LED kích thước siêu nhỏ giúp kiểm soát cục bộ và tương phản sâu hơn), đồng thời nâng cấp độ phân giải Full HD đến 8K.

Samsung tiên phong mang tiêu chuẩn công nghệ mới này về Việt Nam với việc ra mắt TV Neo QLED 8K/4K 2021. Sự kiện này cũng đánh dấu sự xuất hiện của bộ xử lý Neo Quantum 8K sử dụng dữ liệu được tạo ra từ 16 mạng mô phỏng thần kinh nhân tạo nhằm tối ưu từng chi tiết theo chuẩn 8K. Đến phiên bản 2025, con số này đã được mở rộng lên 768 mạng.

Bên cạnh dòng TV QLED và Neo QLED, năm 2023, Samsung cũng ra mắt TV OLED mới tại Việt Nam, mang đến đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng. Ưu điểm của TV OLED là độ sáng xuất sắc, độ tương phản sâu, chống phản sáng và giảm thiểu tối đa hiện tượng lưu ảnh thông qua công nghệ bảo vệ màn hình đặc biệt.

Các dòng Lifestyle TV như The Frame đã góp phần mở ra phong cách sống mới, đậm tính duy mỹ cho người dùng Việt Nam.

Cũng trong năm 2020, bộ ba sản phẩm thuộc dòng Lifestyle là The Frame, The Serif và The Sero ra mắt, định hình phong cách sống mới. Với các dòng TV này, Samsung thể hiện tầm nhìn về những thiết bị nghe nhìn không chỉ phục vụ giải trí, mà còn định hình phong cách sống.

Samsung Vision AI TV xác lập tiêu chuẩn giải trí mới

Giai đoạn 2024-2025, Samsung ra mắt các mẫu TV Neo QLED và TV OLED sở hữu chip NQ8 AI Gen 3, NQ4 AI Gen 3 với số lượng mạng trí tuệ khổng lồ (768 mạng trí tuệ trên AI NQ8 Gen 3). Hãng cũng giới thiệu nhiều tính năng hình ảnh, âm thanh cao cấp như AI Upscaling Pro (chủ động nâng cấp hình ảnh lên 8K), Real Depth Enhancer Pro (tăng độ sâu hình ảnh bằng AI), Object Tracking Sound Plus với Dolby Atmos (âm thanh vòm đa chiều chuyển động theo hình ảnh)…

Samsung tạo ra vị thế vững chắc cho dòng TV OLED nhờ những cải tiến vượt trội. Mới đây, mẫu OLED S95F còn được TechRadar vinh danh là “TV tốt nhất 2025”.

Đặc biệt, Samsung cũng tiến hành mở rộng AI cho các dòng sản phẩm QLED để mang đến trải nghiệm thông minh, cá nhân hóa tối đa cho người dùng.

Chiến lược này hiện thực hóa tầm nhìn “AI for all”, mang đến loạt tính năng mới: Điều khiển TV bằng cử chỉ tay, tạo hình nền TV bằng AI, chế độ AI Energy giúp tiết kiệm đến 30% điện năng, thư viện nghệ thuật Art Store, giải pháp bảo mật với Samsung Knox…

Tính năng điều khiển TV bằng cử chỉ tay lần đầu tiên xuất hiện trên Samsung AI TV.

Đặc biệt, thông qua nền tảng SmartThings, TV cũng đóng vai trò trung tâm điều khiển và kết nối nhà thông minh. Tại Việt Nam, Samsung cũng tiên phong định hình kỷ nguyên giải trí mới thông qua các mẫu TV 98 inch, 100 inch, 115 inch, tích hợp công nghệ Supersize Picture Enhancer tối ưu khả năng hiển thị sắc đen, độ nét và giảm nhiễu cho màn hình cực đại.

Samsung định hình kỷ nguyên giải trí mới tại Việt Nam với các sản phẩm AI TV màn hình cực đại.

Suốt 3 thập kỷ phát triển tại Việt Nam, Samsung đã không ngừng mang đến những công nghệ nghe nhìn đột phá, góp phần thay đổi sâu sắc thói quen giải trí của người Việt. Đây là nhân tố quan trọng góp phần giúp Samsung giữ vững vị thế thương hiệu TV số 1 Việt Nam suốt 11 năm liền (theo báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia) và 19 năm liên tiếp dẫn đầu thị trường TV thế giới.