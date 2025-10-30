Trải nghiệm concert tại nhà với loa tháp di động Samsung

Samsung đưa sân khấu concert đến gần người trẻ thông qua trải nghiệm trên mẫu loa tháp di động mới.

Thưởng thức âm nhạc chất lượng tại các concert lớn đang dần trở thành trải nghiệm phổ biến, dễ tiếp cận với người trẻ.

Sức hút của các đại nhạc hội

Theo báo cáo Gen Z Decoded Report được nền tảng thanh toán Visa công bố vào tháng 5, 64% người trẻ Việt tích cực tham gia sự kiện âm nhạc, đồng thời đi concert được xem là hình thức giao lưu, kết nối nổi bật. Trước đó vào năm 2024, người Việt cũng xếp thứ hai toàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tần suất tham dự concert ở cả trong và ngoài nước.

Người trẻ Việt có niềm đam mê bất tận với âm nhạc, đặc biệt là concert. Ảnh cắt từ website thương hiệu.

Đáp ứng niềm đam mê âm nhạc bất tận của người trẻ, hàng loạt chương trình âm nhạc quy mô lớn và chuyên nghiệp được tổ chức trong thời gian gần đây. Từ EDM Festival, sự kiện giao lưu âm nhạc quốc tế, concert của nghệ sĩ quốc tế, concert trong nước như V concert - Rạng rỡ Việt Nam, Anh trai “say hi”, Em xinh “say hi”, Anh trai vượt ngàn chông gai… đều góp phần làm sôi động đời sống tinh thần của giới trẻ.

Lý giải về đam mê tham gia đại nhạc hội lớn, Quỳnh Như (TP.HCM) cho biết: “Tôi thích không khí sôi động, âm thanh, ánh sáng đỉnh cao và đặc biệt là cơ hội giao lưu cùng thần tượng tại concert. Giá vé chương trình hiện nay cũng dễ tiếp cận, chỉ từ vài trăm nghìn đồng hoặc thậm chí được tài trợ miễn phí, nên học sinh, sinh viên cũng dễ tham gia hơn”.

Mang trải nghiệm concert đi muôn nơi cùng loa tháp di động Samsung

Là nhà sản xuất thiết bị âm thanh hàng đầu thế giới, Samsung luôn tiên phong trong việc nâng cao trải nghiệm âm nhạc của người dùng. Không chỉ nắm giữ vị trí số một toàn cầu về loa thanh suốt 11 năm, loa tháp di động của hãng cũng được đón nhận nồng nhiệt nhờ chất lượng âm thanh và hiệu ứng ánh sáng chuẩn đại nhạc hội.

Hai dòng loa tháp di động mới gồm ST50F và ST40F cũng tiếp nối thành công đó, bằng việc trang bị loạt tính năng vượt trội, mang đến trải nghiệm vượt xa dòng loa kéo hay loa karaoke gia đình thông thường.

Loa tháp di động Samsung mang trải nghiệm concert đến gần người trẻ với hiệu ứng âm thanh, ánh sáng cuốn hút.

Trải nghiệm concert được tái hiện trên loa tháp di động Samsung thông qua công suất mạnh mẽ đến 240 W, với 4 chế độ âm thanh gồm: Tiêu chuẩn, rộng, sân vận động và ngoài trời.

Khi kích hoạt chế độ sân vận động, người trẻ được tận hưởng chất âm vang dội như khi thưởng thức ở sân khấu quy mô lớn. Thậm chí, trải nghiệm còn được nâng cao khi người dùng kết nối nhiều loa với nhau thông qua Auracast Group Play hoặc ghép đôi 2 loa tháp di động bằng Stereo Play, tạo nên dải âm thanh sống động, bao trùm khắp không gian.

Thỏa đam mê âm nhạc ở bất cứ đâu với thiết bị âm thanh mới của Samsung.

Hiệu ứng ánh sáng đặc sắc trên sân khấu concert cũng được tái hiện hoàn hảo thông qua hệ thống ánh sáng Party Lights+ trên loa tháp di động Samsung. Hệ thống này có khả năng phân tích nhịp và tần số nhạc theo thời gian thực, từ đó kích hoạt hàng chục đèn LED nhấp nháy đồng bộ cùng giai điệu.

Khi hoạt động, ánh sáng LED bao phủ 5 khu vực chính của loa, tạo nên hiệu ứng 360 độ cuốn hút. Đây là yếu tố vui mắt, góp phần thổi bùng không khí lễ hội trong buổi tiệc cuối năm như Giáng sinh, tất niên hay năm mới… điều mà không nhiều dòng loa di động hay loa karaoke hiện nay có thể làm được.

Dòng loa tháp di động của Samsung cũng đồng hành cùng chương trình Anh trai “say hi”để mang đến những phần trình diễn thỏa mãn mọi giác quan cho khán giả. Sự đồng điệu trong tinh thần tôn vinh âm nhạc, ủng hộ tài năng trẻ của thương hiệu nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Đây là sản phẩm không thể thiếu khi thưởng thức các tiết mục trong chương trình Anh trai “say hi”với “vibe” cuốn hút không kém sân khấu trực tiếp.

Loa tháp di động Samsung đồng hành cùng chương trình Anh trai “say hi”. Ảnh cắt từ màn hình ứng dụng.

Người trẻ có thể mang trải nghiệm concert đi khắp nơi nhờ thiết kế tay kéo và bánh xe tiện lợi của thiết bị. Từ tiệc hồ bơi, tiệc nướng sân vườn đến các buổi cắm trại, picnic đều có thể hoá sân khấu âm thanh, ánh sáng sống động nhờ thời lượng pin lên đến 18 giờ, chuẩn kháng nước IPX4. Đặc biệt, thiết bị hỗ trợ mic và cổng cắm guitar, cho phép tín đồ karaoke và nhạc acoustic thể hiện đam mê ở bất cứ đâu.

Thiết kế tiện lợi, dễ mang đi của loa tháp di động Samsung.

Từ bữa tiệc ngoài trời đến buổi tụ tập đông người, loa tháp di động Samsung luôn giữ beat sống động để Gen Z tận hưởng trọn vẹn đam mê âm nhạc.