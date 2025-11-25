Mức giá khó tin của iPhone gập

Một dự báo mới cho thấy chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ có mức giá rất cao, cùng phân khúc với dòng laptop đắt nhất của hãng là MacBook Pro 16 inch.

iPhone gập dự kiến sẽ có giá ngang MacBook Pro 16 inch. Ảnh: AppleInsider.

Theo AppleInsider, dự báo mới từ chuỗi cung ứng tiết lộ chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple có thể sẽ cập bến với mức giá khiến nhiều người phải choáng váng, tương đương với dòng laptop cao cấp nhất của hãng.

Cụ thể, theo các phân tích tập trung vào chi phí linh kiện cốt lõi, mức giá của iPhone gập có thể rơi vào khoảng từ 2.000- 2.500 USD . Con số 2.399 USD đang được nhắc đến nhiều nhất, đưa thiết bị này vào cùng phân khúc với MacBook Pro 16 inch.

Mức giá này không chỉ đơn thuần là chiến lược định vị thương hiệu, mà còn phản ánh chi phí kỹ thuật rất cao để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Apple.

Trong số đó, màn hình gập vẫn là một trong những linh kiện đắt nhất. AppleInsider cho biết yêu cầu từ Táo khuyết không chỉ gồm gập được, mà màn hình của iPhone gập phải có khả năng uốn cong lặp đi lặp lại trong nhiều năm mà không để lại nếp gấp hay bị biến màu. Đây hiện vẫn là vấn đề nan giải và vẫn chưa có hãng nào trên thị trường có thể giải quyết triệt để.

Bên cạnh đó, cơ chế bản lề phức tạp cũng là một vấn đề. Hệ thống bản lề cần phải duy trì độ khít và có khả năng tin cậy tuyệt đối sau hàng nghìn lần đóng mở.

Ngoài ra, để tránh làm cho chiếc điện thoại gập trở nên quá nặng nề, Apple buộc phải sử dụng các hợp kim hoặc vật liệu composite tiên tiến để giảm trọng lượng. Những bộ phận này đòi hỏi quy trình sản xuất chuyên biệt và dung sai cực kỳ chặt chẽ.

Theo QQ, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên dự kiến chính thức ra mắt vào tháng 9/2026. Nguồn tin từ Trung Quốc tiết lộ thêm máy sở hữu màn hình ngoài 5,3 inch và mở rộng thành 7,8 inch khi mở ra.

Về cấu hình, chiếc iPhone gập được trang bị chip A20 Pro và 12 GB RAM. Đáng chú ý, máy sẽ sử dụng chip modem 5G C2 do Apple tự phát triển.

Bên cạnh đó, thiết bị sẽ loại bỏ Face ID để chuyển sang cảm biến vân tay Touch ID ở cạnh bên. Giá bán dự kiến khởi điểm từ 1.999 USD .

Hiện tại, đang có hai giả thuyết về thiết kế camera cho iPhone gập. Phương án đầu tiên là bố trí camera selfie 18 MP cho cả hai chế độ gập/mở cùng cụm camera kép 48 MP ở sau.

Phương án thứ hai rất đáng mong chờ là Apple sẽ lần đầu sử dụng công nghệ camera ẩn dưới màn hình 24 MP cho màn hình trong.