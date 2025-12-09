iPhone 16 tiếp tục dẫn đầu, Apple thắng lớn

Dòng smartphone của Apple có 5 vị trí trong danh sách 10 điện thoại bán chạy nhất quý III/2025, đồng thời chiếm trọn phân khúc cao cấp.

iPhone 16 đứng đầu danh sách smartphone bán chạy nhất thế giới liên tiếp 3 quý. Ảnh: 9to5mac.

Theo nghiên cứu thị trường của Counterpoint Research, Apple vừa có một quý kinh doanh thành công với hàng loạt sản phẩm xuất hiện trong danh sách 10 smartphone bán chạy nhất toàn cầu.

Đây là quý thứ 3 liên tiếp iPhone 16 đứng đầu danh sách, chiếm 4% doanh số smartphone trên toàn thế giới quý III/2025. 3 vị trí liền kề tiếp theo lần lượt thuộc về iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max và iPhone 16e.

Sản phẩm còn lại của Apple xuất hiện trong danh sách này là iPhone 17 Pro Max (xếp thứ 10).

Vị trí từ thứ 5 đến thứ 9 đều thuộc về các dòng điện thoại tầm trung của Samsung. Trong đó Galaxy A16 5G (xếp thứ 5) là smartphone Android bán chạy nhất quý 3/2025.

Đặc biệt, theo cách phân loại của Counterpoint Research, chỉ iPhone 16e nằm ngoài phân khúc cao cấp, cùng với 5 smartphone tầm trung của Samsung. Như vậy, iPhone chiếm toàn bộ phân khúc cao cấp trong danh sách 10 smarthone bán chạy nhất quý 3/2025.

So với quý cùng kỳ, Apple chiếm thêm một vị trí trong danh sách smartphone bán chạy nhất quý 3/2025. Ảnh: Counterpoint Research.

Theo Counterpoint, yếu tố góp phần quan trọng cho thành công ở quý vừa qua của Apple là doanh số tăng mạnh tại thị trường Ấn Độ và sự phục hồi bền vững tại Nhật Bản.

Nhờ đó, iPhone 16 hạn chế được sự sụt giảm doanh số theo chu kỳ sau sự xuất hiện của thế hệ iPhone 17. Tuy nhiên, iPhone 16 Pro lại giảm mạnh tại các thị trường đóng góp lớn như Mỹ, Anh và Trung Quốc, những nơi người dùng lựa chọn iPhone 17 nhiều hơn so với thế hệ trước.

Ngoài ra, doanh số iPhone cũng được hưởng lợi bởi nhóm khách hàng từng mua vào thời kỳ Covid-19, tìm kiếm sự nâng cấp đáng kể về camera và hiệu năng.

Về phía smartphone Android, kết quả quý 3 cũng có thể xem là chiến thắng dành cho Samsung khi họ chiếm cả 5 vị trí còn lại trong top 10. Counterpoint đánh giá dòng Galaxy A đạt hiệu quả khi nhắm mục tiêu vào các phân khúc người dùng khác nhau.

Trong tương lai, dòng sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung có thể tăng sức cạnh tranh nhờ vào việc tích hợp thêm nhiều tính năng AI, mang lại giá trị sử dụng cao hơn cho người tiêu dùng, trong khi có mức giá dễ chịu so với sản phẩm cao cấp.