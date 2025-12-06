Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Công nghệ

iPhone giá rẻ rò rỉ nâng cấp mới

  • Thứ bảy, 6/12/2025 16:12 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Màn hình của iPhone 17e được cho là gần như tương đồng với iPhone 16e, với nâng cấp là tấm nền OLED sẽ có viền mỏng hơn.

iPhone 17e dự kiến sẽ có viền màn hình mỏng hơn so với iPhone 16e. Ảnh: AppleInsider.

Tương tự như dòng sản phẩm giá rẻ iPhone SE, dòng iPhone 16e đã đạt được mức giá thấp nhờ việc tái sử dụng các linh kiện từ các mẫu iPhone đời trước. Mô hình này được dự đoán sẽ tiếp tục với phiên bản kế nhiệm là iPhone 17e.

Theo báo cáo mới đây từ The Elec, xuất phát từ việc nhà sản xuất màn hình Trung Quốc BOE đã giành được các đơn đặt hàng cho mẫu máy này, màn hình OLED của iPhone 17e được kỳ vọng sẽ tái sử dụng tấm nền OLED 6.1 inch với cùng thông số kỹ thuật từ iPhone 16e.

Tuy nhiên, nâng cấp đáng chú ý là Apple sẽ "làm mỏng viền màn hình" của linh kiện này. Thông thường, việc thay đổi thiết kế màn hình là một thay đổi lớn, nhưng The Elec tin rằng Táo khuyết có thể dễ dàng đạt được điều này.

Nếu mạch điện tử của tấm nền đã được thiết kế sẵn với đủ không gian xung quanh viền để cho phép làm mỏng viền, thì việc thu gọn viền sẽ không cần đến việc thiết kế lại tấm nền tốn kém. Điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược tối ưu chi phí của dòng iPhone giá rẻ.

Một yếu tố khác không thay đổi là công nghệ bóng bán dẫn màng mỏng được sử dụng cho màn hình. Dự kiến, iPhone 17e vẫn sẽ sử dụng công nghệ LTPS tương tự như trên iPhone 16e.

Bên cạnh cải tiến về viền màn hình, trước đó, nhà phân tích Jeff Pu tiết lộ iPhone 17e có thể trình làng vào đầu năm 2026 với camera trước 18 MP hỗ trợ Center Stage, tương tự dòng iPhone 17 cao cấp.

Camera trước mới được đánh giá là cải tiến lớn so với các thế hệ iPhone SE trước đây. Theo mô tả, cảm biến hình vuông cho phép người dùng chụp ảnh hoặc quay video theo chiều dọc lẫn ngang mà không cần xoay máy. Tính năng Center Stage cũng tự động điều chỉnh khung hình, phóng to hoặc xoay theo chuyển động của người dùng trong các cuộc gọi video.

Những câu chuyện bên trong Apple

Văn hóa bí mật luôn là một điểm đặc biệt của Apple. Cuộc đời Steve Jobs, Tim Cook và quá trình sáng tạo những sản phẩm quan trọng như iPhone thường chỉ được tiết lộ qua những trang sách, nơi các tác giả dành nhiều năm để mang tới những câu chuyện hấp dẫn

Apple thắng lớn tại Trung Quốc

Bức tranh doanh số trong dịp Ngày lễ Độc Thân cho thấy thị trường smartphone Trung Quốc phân hóa mạnh, khi nhiều ông lớn không tạo được cú hích trong mùa mua sắm lớn nhất năm.

14:31 3/12/2025

Anh Tuấn

iPhone 17e Apple iPhone iPhone 17e iPhone Apple

    Đọc tiếp

    Dong thai nguy hiem cua Google hinh anh

    Động thái nguy hiểm của Google

    08:28 4/12/2025 08:28 4/12/2025

    0

    Bản cập nhật mới trên các dòng Android có thể cho phép quản lý xem các tin nhắn của nhân viên trong môi trường doanh nghiệp, dù có mã hoá đầu-cuối.

    'Phu thuy giao dien' Apple gia nhap Meta hinh anh

    'Phù thủy giao diện' Apple gia nhập Meta

    09:29 4/12/2025 09:29 4/12/2025

    0

    Sự ra đi của Alan Dye sang Meta đánh dấu thêm một biến động lớn trong đội ngũ thiết kế của Apple giữa bối cảnh nhiều lãnh đạo kỳ cựu rời công ty.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý