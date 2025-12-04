'Phù thủy giao diện' Apple gia nhập Meta

Sự ra đi của Alan Dye sang Meta đánh dấu thêm một biến động lớn trong đội ngũ thiết kế của Apple giữa bối cảnh nhiều lãnh đạo kỳ cựu rời công ty.

Alan Dye rời Apple để chuyển sang Meta. Ảnh: Apple.

Theo Bloomberg, Meta đã lôi kéo thành công Alan Dye, chuyên gia thiết kế giao diện hàng đầu của Apple, trong động thái được đánh giá là bước ngoặt lớn. Điều này phản ánh tham vọng của gã khổng lồ mạng xã hội trong việc đẩy mạnh phát triển thiết bị tiêu dùng tích hợp AI.

Dye, người giữ vị trí chủ chốt mảng thiết kế giao diện của Apple từ năm 2015 sẽ rời công ty sau khi thông báo với ban điều hành trong tuần này. Táo khuyết sẽ bổ nhiệm nhà thiết kế kỳ cựu Stephen Lemay để thay thế.

“Steve Lemay đã đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế mọi giao diện chính của Apple kể từ năm 1999. Ông ấy luôn đặt tiêu chuẩn rất cao cho sự xuất sắc và là hiện thân của văn hóa sáng tạo, hợp tác tại công ty”, CEO Tim Cook cho biết.

Việc Dye rời Apple tiếp nối làn sóng thay đổi nhân sự trong đội ngũ thiết kế kể từ khi huyền thoại Jony Ive rời công ty vào năm 2019. Dye từng đảm nhận vai trò quan trọng trong việc định hình giao diện hệ điều hành, ứng dụng và thiết bị mới, bao gồm Vision Pro, Apple Watch và iPhone X. Nhóm của ông cũng tham gia phát triển các thiết bị nhà thông minh mới.

Về phía Meta, công ty đang thành lập một studio thiết kế mới và giao cho Dye phụ trách toàn bộ thiết kế phần cứng, phần mềm và tích hợp AI cho các sản phẩm tương lai. Ông sẽ báo cáo trực tiếp cho Andrew Bosworth, Giám đốc Công nghệ và người đứng đầu Reality Labs, bộ phận phát triển kính thông minh, tai nghe thực tế ảo và các thiết bị đeo.

Mục tiêu trọng tâm của Dye tại Meta là nâng cấp trải nghiệm thiết bị tiêu dùng thông qua công nghệ AI. Ông sẽ chính thức đảm nhận vị trí Giám đốc thiết kế của tập đoàn từ ngày 31/12.

Alan Dye (phải) nhận nhiệm vụ phụ trách toàn bộ thiết kế phần cứng cho Meta. Ảnh: Apple.

Song song với Dye, Meta cũng lôi kéo Billy Sorrentino, Phó Giám đốc và cựu lãnh đạo cấp cao trong nhóm thiết kế của Apple từ năm 2016. Các trưởng nhóm thiết kế hiện tại của Meta gồm Joshua To, Jason Rubin và Peter Bristol sẽ trực tiếp báo cáo với Dye.

Sự rời đi của Dye diễn ra trong thời điểm nhà sản xuất iPhone chứng kiến loạt biến động nhân sự quan trọng. Jeff Williams, một trong những lãnh đạo kỳ cựu, vừa ra thông báo nghỉ hưu vào tháng 11. Giám đốc phụ trách AI John Giannandrea cũng thông báo rời vị trí trong tháng 12 sau thời gian dài nỗ lực giúp Apple bắt kịp cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Trước đó, Dan Riccio, cựu Giám đốc phần cứng đã rời công ty vào cuối năm ngoái. Bloomberg cho biết những thay đổi có thể tiếp diễn, khi nhiều lãnh đạo cấp cao khác, bao gồm cả Cook, tiến gần độ tuổi nghỉ hưu. Một số nhân sự như Johny Srouji và Lisa Jackson cũng đang cân nhắc tương lai tại Apple.