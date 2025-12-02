Sếp AI của Apple rời ghế

Sau 7 năm cống hiến tại ví trí Giám đốc AI của Apple, John Giannandrea sẽ trở thành cố vấn mảng này và nghỉ hưu vào đầu năm 2026.

John Giannandrea sẽ rời khỏi vị trí Giám đốc AI của Apple đầu năm 2026. Ảnh: Bloomberg

Theo thông báo đưa ra ngày 1/12 của Apple, ông John Giannandrea sẽ rời khỏi vị trí Giám đốc AI của mình. Thay đổi này diễn ra trong bối cảnh Apple đang chật vật đưa Siri, với phiên bản mới được tích hợp AI, trở lại đúng lộ trình sau khi phải trì hoãn ra mắt hồi đầu năm nay.

Ông Amar Subramanya sẽ đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch phụ trách AI của Apple. Ông có 16 năm làm việc tại Google trước khi gia nhập bộ phận AI của Microsoft với vị trí Phó chủ tịch phụ trách AI vào tháng 7. Tại Apple, Subramanya sẽ giám sát việc phát triển các mô hình AI, nghiên cứu máy học và an toàn AI của công ty.

Vào tháng 3, Apple đã trì hoãn việc ra mắt phiên bản Siri cá nhân hóa hơn, thừa nhận rằng mọi thứ mất nhiều thời gian hơn họ nghĩ. Sau đó, Bloomberg đưa tin rằng CEO Tim Cook đã “mất niềm tin” vào khả năng của Giannandrea trong việc giám sát đội ngũ AI của công ty, dẫn đến việc ông giao quyền phụ trách cho Mike Rockwell, người đứng đầu phát triển Vision Pro.

Apple cho biết kinh nghiệm của Subramanya trong việc tích hợp nghiên cứu AI vào sản phẩm “sẽ rất quan trọng đối với quá trình đổi mới liên tục và các tính năng Apple Intelligence trong tương lai”. Trong đợt điều chỉnh nhân sự này, Subramanya sẽ báo cáo cho Craig Federighi, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách phần mềm của Apple.

Apple dự kiến sẽ ra mắt Siri nâng cấp vào mùa xuân năm sau. Một báo cáo từ Bloomberg cho biết công ty sẽ dùng phiên bản tùy chỉnh của mô hình Gemini của Google để vận hành một số tính năng mới của trợ lý ảo.

“AI từ lâu đã là trọng tâm trong chiến lược của Apple. Chúng tôi rất vui mừng chào đón Amar vào đội ngũ lãnh đạo của Craig cũng như mang chuyên môn AI vượt trội của anh ấy đến với Apple”, Cook cho biết trong một tuyên bố.

Ông cũng cho biết Craig đã đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng đội ngũ lãnh đạo và trách nhiệm về AI cho sự gia nhập của Amar, cũng như thúc đẩy nỗ lực trí tuệ nhân tạo của công ty. Vị kỹ sư này đã giám sát quá trình mang đến một Siri cá nhân hóa hơn cho người dùng vào năm tới.

Giannandrea, người từng lãnh đạo mảng AI và Tìm kiếm tại Google, gia nhập Apple vào năm 2018 để giúp cải thiện trợ lý giọng nói Siri. Trước đó, ông là kiến trúc sư có 8 năm dẫn dắt các nhóm đứng sau nhiều nền tảng công nghệ then chốt như dữ liệu tri thức, tìm kiếm thông minh, AI và học máy tại Google.

Apple cho biết phần còn lại trong bộ phận do Giannandrea quản lý sẽ được chuyển giao cho COO Sabih Khan, và Eddy Cue, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách mảng Dịch vụ, nhằm phù hợp với cơ cấu của các bộ phận tương tự. Subramanya sẽ phụ trách Apple Foundation Models, nghiên cứu máy học và mảng An toàn & Đánh giá AI.

Giannandrea sẽ tiếp tục làm cố vấn trước khi nghỉ hưu vào mùa xuân năm 2026.