Intel và Apple nối lại quan hệ

Khả năng cao Intel sẽ xuất xưởng chip M cấp thấp nhất của Apple trong thời gian tới, mang lại ý nghĩa kinh tế, giúp công ty giảm phụ thuộc vào một nhà cung cấp.

Intel sẽ xuất xưởng dòng chip M cấp thấp nhất của Apple vào năm 2027. Ảnh: Bloomberg.

Trong một bài viết trên X, Ming Chi-Kuo, nhà phân tích nổi tiếng về Apple trong vòng một thập kỷ qua, cho rằng Intel đã được Apple chấp thuận xuất xưởng dòng chip M cấp thấp nhất của mình. Việc này dự kiến diễn ra sớm nhất là vào năm 2027.

Từ lâu, tin đồn này đã xuất hiện trong thị trường, nhưng mức độ rõ ràng vẫn rất thấp. “Tuy nhiên, theo các khảo sát ngành mới nhất của tôi, mức độ chắc chắn rằng Intel sẽ trở thành nhà cung cấp tiến trình tiên tiến cho Apple gần đây đã tăng lên đáng kể”, Ming viết.

Ông cho biết trước đó Apple đã ký một thỏa thuận NDA với Intel liên quan đến bộ thiết kế tiến trình (PDK) 18AP phiên bản 0.9.1GA của bên sản xuất. Các hạng mục mô phỏng và nghiên cứu chủ chốt đều đang theo đúng kỳ vọng và hiện Apple đang chờ Intel phát hành PDK 1.0/1.1, dự kiến vào quý 1/2026.

Apple có kế hoạch để Intel bắt đầu xuất xưởng con chip M cấp thấp nhất để sử dụng tiến trình tiên tiến 18AP, sớm nhất vào quý II-III năm 2027. Tuy vậy, mốc thời gian thực tế vẫn phụ thuộc vào tiến độ phát triển sau khi nhận được PDK 1.0/1.1.

Theo Gadget Hacks, cú bắt tay này có thể thay đổi toàn bộ ngành sản xuất chip tại Mỹ. “Tiến trình 18A-P của Intel là một bước nhảy vọt về công nghệ, được tối ưu cho mức điện áp và công suất Apple yêu cầu”, trang này viết. Qua đó, các dòng iPhone mới sẽ có chip nhanh hơn, có thể mang lại hiệu năng tiệm cận máy bàn trong thiết kế ngày càng mỏng nhẹ.

Hiện tại, TSMC cung cấp phần lớn chip M của Apple, dẫn đến rủi ro phụ thuộc lớn. Ming cho biết Táo Khuyết cần một nhà cung cấp thứ hai để tăng khả năng chống chịu cho chuỗi cung ứng.

Ông dự đoán lượng xuất xưởng hàng năm vào năm 2026 và 2027 sẽ đạt 15-20 triệu máy. Quy mô này như một sân thử nghiệm lý tưởng, cho phép Intel cung cấp đủ sản lượng để chứng minh năng lực mà không làm quá tải công suất sản xuất hoặc gây xáo trộn dây chuyền chính của Apple.

Ngoài ra, tin đồn gần đây về một mẫu MacBook giá phải chăng hơn có thể xuất hiện vào năm 2026, cho thấy Intel sẽ phụ trách phân khúc cấp thấp trong giai đoạn đầu. Trong khi TSMC vẫn là nhà cung cấp chính, tiếp tục sản xuất các chip hiệu năng cao, giúp giảm thiểu rủi ro thử nghiệm.

Đối với Apple, công ty có thể quảng bá năng lực sản xuất trong nước đồng thời giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Ming nhấn mạnh rằng quan hệ hợp tác này phù hợp với các ưu tiên trong chính sách công nghiệp của Mỹ, bao gồm các chương trình “Made in USA”, mang lại ưu đãi thuế, lợi thế về quy định, và vị thế chiến lược.

Ngược lại, nếu Intel có thể sản xuất thành công những thiết kế chip vốn nổi tiếng khắt khe, hãng sẽ có thể gửi tín hiệu tích cực đến toàn ngành về năng lực xưởng đúc. Ming cho biết chiến thắng này cho thấy thời kỳ khó khăn nhất của Intel có thể đang kết thúc, đồng thời mở ra cánh cửa cho những đơn hàng Apple mới và khách hàng ở phân khúc cao cấp trong tương lai.

Theo Gadget Hacks, quá trình tái cấu trúc căn bản ngành bán dẫn toàn cầu đang diễn ra, ưu tiên năng lực sản xuất trong nước vì cả lý do kinh tế lẫn an ninh. Mối quan hệ giữa hai ông lớn không nghệ cho thấy một phản ứng chiến lược trước một thế giới đang thay đổi, khởi đầu cho sự biến chuyển lớn hơn.