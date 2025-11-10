Thương vụ bom tấn mới giữa Apple và Google

Apple dự kiến trả 1 tỷ USD/năm cho Google, sử dụng mô hình Gemini cho trợ lý Siri phiên bản mới.

Tính năng xử lý văn bản (Writing Tools) của Apple Intelligence hiện đã hỗ trợ tiếng Việt, có thể tạo nội dung qua ChatGPT. Ảnh: Tuấn Anh.

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple có kế hoạch chi 1 tỷ USD /năm để sử dụng mô hình AI 1.200 tỷ tham số của Google, dự kiến trang bị trên trợ lý Siri phiên bản mới.

“Sau một thời gian đánh giá kỹ lưỡng, 2 công ty đang hoàn tất thỏa thuận cho phép Apple tiếp cận công nghệ của Google”, nhà phân tích Mark Gurman từ Bloomberg cho biết.

Con số 1.200 tỷ tham số vượt xa các mô hình đang được Apple sử dụng. Táo khuyết kỳ vọng công nghệ Google có thể giúp xây dựng lại nền tảng của Siri, từ đó phát hành loạt tính năng mới trong năm 2026.

Gemini sẽ giúp sức Siri

Apple từng cân nhắc sử dụng các mô hình bên thứ 3 cho Siri bản mới. Sau khi thử nghiệm Gemini, ChatGPT và Claude, công ty quyết định chọn mô hình Google. Công nghệ dự kiến được sử dụng như giải pháp tạm thời cho đến khi mô hình Apple đủ mạnh.

Dựa trên tin đồn, Siri phiên bản mới dự kiến phát hành rộng rãi vào đầu năm 2026. Do thời gian còn vài tháng, chi tiết kế hoạch và đối tác chọn bởi Apple vẫn có thể thay đổi. Sau khi tin tức xuất hiện, cổ phiếu Apple và Google đều tăng vọt.

Mô hình Gemini tùy chỉnh mạnh hơn so với mô hình 150 tỷ tham số, đang được sử dụng cho bộ công cụ Apple Intelligence. Theo Gurman, động thái này giúp tăng đáng kể sức mạnh hệ thống, khả năng xử lý dữ liệu phức tạp và thấu hiểu ngữ cảnh.

Smartphone Samsung sử dụng chatbot Gemini cho một số tính năng AI. Ảnh: Bloomberg.

Với tên nội bộ Glenwood, dự án phát triển Siri với mô hình bên thứ ba dẫn đầu bởi Mike Rockwell, Giám đốc bộ phận Vision Pro, và Craig Federighi, Giám đốc Kỹ thuật Phần mềm. Dự kiến ra mắt cùng iOS 26.4, trợ lý giọng nói mới của Apple có tên mã Linwood.

Theo kế hoạch, Gemini sẽ xử lý chức năng tóm tắt và lập kế hoạch, giúp Siri tổng hợp thông tin và quy trình thực hiện tác vụ phức tạp. Một số tính năng khác của Siri dự kiến tiếp tục sử dụng mô hình nội bộ.

Mô hình cũng chạy trên máy chủ Private Cloud Compute, đảm bảo dữ liệu người dùng không chuyển đến máy chủ Google. Apple được cho đã trang bị hạ tầng thích hợp để vận hành mô hình.

Dù giá trị lớn, Gurman cho rằng Apple khó quảng bá rộng rãi thỏa thuận. Thay vào đó, công ty chỉ giới thiệu Google dưới dạng nhà cung cấp công nghệ. Điều này khác biệt so với thỏa thuận đưa Google Search làm mặc định trên trình duyệt Safari.

“Thỏa thuận này cũng tách biệt với kế hoạch tích hợp Gemini trực tiếp vào Siri dưới dạng chatbot. Những cuộc thảo luận tiến triển tốt vào cuối 2024 và đầu năm nay, song không thể thành hiện thực. Mối hợp tác này cũng không bao gồm chế độ AI của Google Search”, cây viết từ Bloomberg nhấn mạnh.

Không muốn dùng lâu dài

Trong đợt công bố báo cáo tài chính quý gần nhất, CEO Tim Cook từ Apple xác nhận Siri có thể tích hợp chatbot khác, bên cạnh ChatGPT như hiện nay.

Trên thực tế, Apple không phải công ty duy nhất áp dụng Gemini cho các công cụ AI. Snap và một số công ty lớn cũng tận dụng nền tảng Vertex AI từ Google. Tuy nhiên với Apple, động thái này ngầm thừa nhận Táo khuyết đang tụt hậu trong lĩnh vực AI, sẵn sàng sử dụng công nghệ bên thứ ba để bắt kịp đối thủ.

Gurman cho biết Apple không có kế hoạch dùng Gemini lâu dài. Dù để mất một số nhân tài trong bộ phận AI, công ty vẫn muốn tự phát triển mô hình, đặt mục tiêu thay thế Gemini bằng giải pháp nội bộ vào cuối năm sau.

Một số tính năng Siri được hỗ trợ bởi ChatGPT. Ảnh: Apple.

“Với mục tiêu trên, đội ngũ mô hình tại công ty đang nghiên cứu mô hình đám mây với 1.000 tỷ tham số, kỳ vọng trang bị cho người dùng sớm nhất vào năm sau.

Các lãnh đạo Apple tin rằng mô hình có thể đạt chất lượng tương đương phiên bản Gemini tùy chỉnh. Tuy nhiên bản thân Google liên tục cải tiến Gemini, việc bắt kịp không đơn giản”, Gurman nhấn mạnh.

Phiên bản 2.5 Pro của Gemini hiện nằm trong nhóm dẫn đầu mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), nền tảng của các công cụ AI tạo sinh.

Táo khuyết cũng đẩy mạnh chiến lược phát hành Apple Intelligence và Siri bản mới tại Trung Quốc. Dù vậy do lệnh cấm Google, phiên bản Siri tại đây khó có thể trang bị Gemini.

Tại Trung Quốc, Apple Intelligence dự kiến sử dụng mô hình nội bộ, kết hợp bộ lọc nội dung phát triển bởi Alibaba. Apple cũng có kế hoạch hợp tác với Baidu để cung cấp dịch vụ AI tại đất nước tỷ dân.