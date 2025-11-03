MacBook Air, iPad mini và iPad Air sắp đổi mới

Apple đang chuẩn bị trang bị màn hình cao cấp hơn với công nghệ OLED cho các dòng MacBook Air, iPad mini và iPad Air. Công nghệ này hứa hẹn sẽ mang lại màu sắc phong phú hơn.

iPad mini có khả năng sẽ là thiết bị đầu tiên được nâng cấp lên màn hình OLED. Ảnh: Bloomberg.

Nhà phê bình công nghệ Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ Apple đang chuẩn bị những thay đổi lớn cho các dòng sản phẩm phổ biến như MacBook Air, iPad mini và iPad Air, với kế hoạch trang bị màn hình cao cấp hơn cho các thiết bị này.

Gurman dẫn nguồn tin nội bộ cho biết Táo khuyết đang thử nghiệm các phiên bản mới của từng sản phẩm với màn hình OLED. Công nghệ này mang lại màu sắc phong phú hơn và độ tương phản sâu hơn so với màn hình LCD hiện tại.

iPad mini có khả năng sẽ là thiết bị đầu tiên nhận được nâng cấp này, với phiên bản trang bị màn hình OLED ra mắt sớm nhất vào năm 2026.

Mặc dù vậy, nâng cấp này dự kiến sẽ kéo theo mức giá cao hơn. Phiên bản iPad mini trang bị OLED có thể tăng giá tới 100 USD do công nghệ màn hình đắt tiền hơn.

Gurman đánh giá động thái này là một phần của sự dịch chuyển từ Apple sang sử dụng màn hình OLED, nhằm mục đích mang đến cho khách hàng cơ sở để nâng cấp thiết bị.

Mặc dù doanh số Mac và iPad đều được dự đoán sẽ tăng trưởng trong năm 2025, con số vẫn ở dưới mức đỉnh điểm từng được thiết lập vào năm 2021 và 2022.

Bên cạnh màn hình mới, tờ Bloomberg cho biết thêm Apple cũng đã thử nghiệm một khung vỏ được thiết kế lại cho iPad mini có khả năng chống nước, phù hợp với tính năng trên các mẫu iPhone gần đây.

Cũng trong nâng cấp này, Táo khuyết đã khám phá một hệ thống loa mới sử dụng công nghệ liên quan đến rung động. Sự thay đổi này cho phép Apple loại bỏ các lỗ loa, nơi nước có thể xâm nhập, mang đến cách tiếp cận khác biệt so với thiết kế chống nước của iPhone.