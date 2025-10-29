Công ty đầu tiên cán mốc 5.000 tỷ USD vốn hóa

Nvidia, bên hưởng lợi lớn nhất từ sự bùng nổ AI, đã trở thành công ty đại chúng đầu tiên vượt mốc vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD.

Nvidia cán mốc 5.000 tỷ USD vốn hóa. Ảnh: Getty.

Cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 5,6% vào đầu phiên thứ 4 29/10, đạt mức 212,19 USD . Đà tăng này xuất hiện sau tin tức tích cực gần đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến thảo luận về chip Blackwell của công ty với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp tới.

Giới đầu tư dường như cũng phấn khích trước bình luận của CEO Nvidia Jensen Huang trước đó. Ông cho biết công ty dự kiến doanh số chip AI đạt 500 tỷ USD . Nvidia cũng đang xây dựng bảy siêu máy tính mới cho Hoa Kỳ trong các lĩnh vực an ninh, năng lượng và khoa học, đòi hỏi hàng nghìn GPU Nvidia.

Cùng ngày, công ty thông báo đã đầu tư 1 tỷ USD vào Nokia. Nvidia sẽ sử dụng sản phẩm của hãng Phần Lan để "giúp các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông ra mắt mạng 5G-Advanced và 6G gốc AI trên nền tảng Nvidia."

Cột mốc này đạt được chỉ 3 tháng sau khi Nvidia vượt mốc 4.000 tỷ USD . Cổ phiếu của hãng đã tăng hơn 50% trong năm nay. Động lực tăng trưởng đến từ nhu cầu gần như vô hạn đối với bộ xử lý đồ họa.

GPU đang được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm dữ liệu để huấn luyện mô hình ngôn ngữ lớn, suy luận và nhiều tác vụ khác. GPU của Nvidia có giá trị vì chúng khan hiếm. Bằng cách đưa chúng trực tiếp vào các dự án trung tâm dữ liệu đang ngày càng mở rộng, Nvidia đảm bảo duy trì sự khan hiếm này.

Nhìn chung, cổ phiếu công nghệ năm nay tăng vọt. Giới đầu tư lạc quan rằng công nghệ AI sẽ cách mạng hóa các ngành công nghiệp, tương tự như cách Internet đã thay đổi hoạt động kinh doanh.

Trong năm qua, hàng loạt thương vụ tỷ đô đã thúc đẩy tâm lý thị trường, với Nvidia đóng vai trò trung tâm trong nhiều thương vụ. Các thỏa thuận này nhằm thúc đẩy phát triển trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng, xây dựng năng lực tính toán cho các mô hình AI tiêu tốn nhiều tài nguyên.

Vào tháng 9, Nvidia tuyên bố sẽ đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI, một công ty hưởng lợi khác từ bùng nổ AI. Cả hai công ty cho biết họ dự định triển khai 10 GW hệ thống Nvidia để vận hành các hệ thống của OpenAI.

Với vốn hóa 5.000 tỷ USD , giá trị của Nvidia hiện lớn hơn tổng thị trường chứng khoán của tất cả các quốc gia, ngoại trừ Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.