Ai thay được Tim Cook?

Những lãnh đạo lâu năm như John Ternus, Craig Federighi hay Eddy Cue nằm trong danh sách ứng viên có thể đảm nhiệm vị trí CEO Apple.

CEO Apple Tim Cook. Ảnh: WSJ.

Sau 14 năm giữ chức CEO Apple, Tim Cook vừa bước sang tuổi 65 vào đầu tháng 11, độ tuổi nhiều lãnh đạo chuẩn bị nghỉ hưu. Trước những tin đồn về việc Cook có thể rời ghế năm 2026, giới công nghệ đặt ra những cái tên nhiều khả năng thay ông lèo lái công ty.

Trên thực tế, Apple không giới hạn tuổi nghỉ hưu với các giám đốc, bản thân Cook cũng không có áp lực từ chức. Bất chấp khó khăn trong lĩnh vực AI, Cook vẫn mang đến giá trị lớn cho nhóm cổ đông, giúp vốn hóa công ty tăng hàng chục lần từ khi nhậm chức năm 2011.

Theo WSJ, Chủ tịch Art Levinson hiện 75 tuổi, độ tuổi mà các thành viên trong hội đồng quản trị Apple thường nghỉ hưu. Theo suy đoán, Cook có thể giữ chức chủ tịch và nhường ghế CEO cho người mới, hoặc kiêm nhiệm 2 chức danh trong một thời gian. Đó là lúc Táo khuyết cần tìm cái tên xứng đáng cho vị trí CEO.

John Ternus, 50 tuổi

Dù tuổi đời còn trẻ so với những ứng viên khác, Ternus có 24 năm làm việc tại Apple. Ông được xem là ứng viên sáng giá một phần bởi vị trí phó chủ tịch Kỹ thuật Phần cứng, và Táo khuyết vẫn là công ty thiên về phần cứng.

Trong thời gian qua, Ternus phụ trách phát triển iPad, máy tính Mac và AirPods trước khi giám sát toàn bộ sản phẩm của Apple, trong đó có thiết bị quan trọng như iPhone.

Kỹ thuật phần cứng là bộ phận quan trọng với quá trình phát triển sản phẩm tại Apple. Đội ngũ thiết kế mang đến ngoại hình, trong khi nhóm chip và phần mềm xác định tính năng. Công việc của Ternus là giám sát, đảm bảo mọi khâu hoạt động trơn tru, hiệu quả.

John Ternus. Ảnh: 9to5Mac.

Một trong những thành tựu của Ternus là hợp tác với nhóm phát triển chip nội bộ để tạo ra Apple. Những đánh giá trên máy Mac cho thấy dòng chip này tiêu tốn ít năng lượng, hiệu năng cao và tỏa ít nhiệt hơn so với chip Intel. Trong khi hầu hết laptop vẫn cần quạt tản nhiệt, nhiều máy tính Apple đã loại bỏ thành phần này.

Từ khi chuyển sang chip nội bộ từ năm 2020, doanh số máy Mac tăng vọt, một phần nhờ nhu cầu mua sắm tăng cao trong thời kỳ đại dịch khi mọi người làm việc tại nhà. Dù sụt giảm sau đó, doanh số máy Mac vẫn cao hơn thời trước đại dịch.

Craig Federighi, 56 tuổi

Federighi là một trong những nhân vật nổi tiếng tại Apple. Với tư cách phó chủ tịch Kỹ thuật Phần mềm, ông thường “chiếm sóng” tại hội nghị lập trình viên WWDC, giới thiệu các phiên bản hệ điều hành, ứng dụng và tính năng mới.

Tại Apple, Federighi chịu trách nhiệm giám sát quá trình phát triển phần mềm, đảm bảo sự ổn định khi chạy trên hơn một tỷ thiết bị.

Craig Federighi. Ảnh: Bloomberg.

Một số người từng làm việc với Federighi cho biết ông có phong cách quản lý quyết đoán, có xu hướng tập hợp các đội ngũ quanh bàn họp để thảo luận và thống nhất phương hướng một cách rõ ràng.

Khả năng giám sát phần mềm là lý do Federighi được giao trách nhiệm phụ trách bộ phận AI của Apple, sau khi người tiền nhiệm gặp khó khăn. Giới phân tích cho rằng đây vẫn là điểm yếu lớn, đặc biệt khi trợ lý Siri chỉ có thể xử lý các truy vấn cơ bản sau 14 năm, trong khi những đối thủ như ChatGPT ngày càng giao tiếp giống con người.

Eddy Cue, 61 tuổi

Là nhân sự lâu năm, Cue gắn bó với Apple từ cuối thập niên 1980. Ông đảm nhiệm vị trí phó chủ tịch Dịch vụ, bộ phận được đánh giá thành công nhất trong kỷ nguyên Tim Cook. Các dịch vụ gắn liền hệ sinh thái là lý do khiến người dùng khó rời bỏ thiết bị Apple.

Không chỉ xoay quanh dung lượng lưu trữ hay nghe nhạc, Apple còn cung cấp dịch vụ xem phim, chơi game, đọc báo, tập thể thao... Những bộ phận này mang về doanh thu khổng lồ cho công ty, chỉ sau các sản phẩm phần cứng quan trọng.

Theo chia sẻ, tính cách của Cue rất hòa đồng và cởi mở, yêu thích thể thao và xe hơi. Ông cũng nằm trong hội đồng quản trị Ferrari.

Eddy Cue. Ảnh: Bloomberg.

Cue còn đại diện Apple đàm phán hợp đồng với các hãng thu âm, nhà xuất bản sách, hãng phim và giải đua xe F1. Trong những năm qua, ông cũng dọn dẹp và “hồi sinh” những thất bại như đồng bộ dữ liệu trên iCloud và bản đồ Apple Maps.

Cue cũng rất thân thiết với cố CEO Steve Jobs. Trong cuốn sách After Steve của Tripp Mickle, ông thuộc số ít lãnh đạo Apple đến nhà riêng để nói lời từ biệt một ngày trước khi Jobs qua đời. Tuy vậy do tuổi cao, khả năng Cue trở thành CEO tiếp theo không quá lớn.

Greg "Joz" Joswiak, 61 tuổi

Joswiak sắp đạt cột mốc 40 năm làm việc tại Apple. Ông là phó chủ tịch Marketing, bộ phận không kém quan trọng. Tương tự phần cứng, Apple rất chăm chút vào bản sắc và giá trị thương hiệu, yếu tố giúp công ty đạt lợi nhuận khổng lồ.

Với đối tác, Joswiak là nhân vật quen mặt khi thường xuất hiện tại lễ ra mắt iPhone và tham quan báo chí. Ông cũng đóng vai trò lớn trong khâu chuẩn bị bài thuyết trình của lãnh đạo trước mỗi sự kiện trực tiếp. Dù vậy, các sự kiện đã chuyển thành ghi hình sẵn từ khi đại dịch bùng phát.

Greg Joswiak. Ảnh: WSJ.

Joswiak cũng phụ trách xử lý các khủng hoảng có thể tác động đến hình ảnh của Apple trước mặt công chúng. Gần đây nhất, ông xuất hiện để giải thích lý do một số tính năng AI bị hoãn do chưa hoàn thiện.

Trong cuộc phỏng vấn với WSJ hồi tháng 6, Joswiak cùng Federighi xin lỗi người dùng bởi những tính năng AI chưa đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Apple.