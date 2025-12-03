Apple thắng lớn tại Trung Quốc

Bức tranh doanh số trong dịp Ngày lễ Độc Thân cho thấy thị trường smartphone Trung Quốc phân hóa mạnh, khi nhiều ông lớn không tạo được cú hích trong mùa mua sắm lớn nhất năm.

Doanh số của Apple tại Trung Quốc tăng mạnh. Ảnh: Bloomberg.

Ngày lễ Độc Thân (Double Eleven) của Trung Quốc đã khép lại gần 3 tuần, nhưng thị trường điện thoại thông minh tại Trung Quốc đến nay mới định hình rõ ràng bức tranh doanh số. Trái với những tuyên bố “đứng đầu” của nhiều hãng trên sàn thương mại điện tử, số liệu từ Counterpoint Research cho thấy diễn biến thực tế có phần bất ngờ.

Cụ thể, Apple, OPPO và Vivo tăng trưởng mạnh, trong khi Xiaomi, Huawei và Honor ghi nhận mức giảm so với cùng kỳ.

Con số trái ngược

Theo báo cáo, doanh số Apple tăng 37% trong dịp Ngày lễ Độc Thân. Con số này gây bất ngờ ngay cả với những người theo dõi thị trường, bởi năm nay Táo khuyết kiểm soát giá chặt hơn, các chương trình giảm sâu gần như không xuất hiện. iPhone 17 vẫn có mức tiêu thụ mạnh khi lượng đơn đặt trong giai đoạn mở bán và tâm lý “không chờ đợi” của người dùng đã thúc đẩy sức mua này.

Ngoài ra, mức giảm giá chỉ khoảng 500 nhân dân tệ ( 70 USD ) trên một số nền tảng thương mại điện tử không đủ lớn để tạo cú hích, song nhu cầu nâng cấp của người dùng lâu năm đã bù lại khoảng trống đó. Trong bối cảnh doanh số hàng năm của Apple không quá tích cực, việc đạt mức tăng trưởng đáng kể mà không dựa nhiều vào ưu đãi giá là điểm sáng hiếm hoi của ông lớn công nghệ Mỹ.

Khách hàng tại Trung Quốc không còn chờ đợi Ngày lễ Độc Thân để săn hàng giảm giá. Ảnh: Bloomberg.

Trái ngược với Apple, Xiaomi và Huawei là 2 thương hiệu chịu sự suy giảm rõ rệt. Với Xiaomi, nguyên nhân đến từ thời điểm ra mắt. Dòng Xiaomi 17 lên kệ sớm hơn một tháng so với thông lệ, khiến phần lớn doanh số ban đầu rơi vào tháng 10, giai đoạn ngoài mốc thống kê của Counterpoint.

Trong ngày 2/10, Xiaomi cho biết đã bán hơn một triệu máy Xiaomi 17 nhưng lượng tiêu thụ này không được tính vào dữ liệu khảo sát bắt đầu từ ngày 20/10. Việc doanh số lớn nhất rơi trước kỳ thống kê khiến kết quả của hãng bị đánh giá thấp hơn thực tế.

Thêm vào đó, Xiaomi năm nay siết chặt chiến lược giá để xây dựng hình ảnh cao cấp. Điều này khiến các chương trình giảm giá trong mùa mua sắm không tạo sức hút mạnh với nhóm người dùng đặt nặng yếu tố chi phí.

Các thứ hạng 'đổi chủ'

Huawei có mức giảm mạnh nhất trong các thương hiệu được khảo sát. Dữ liệu 3 quý đầu năm cho thấy doanh số của hãng bắt đầu giảm từ quý III/2025, chủ yếu vì không có mẫu máy chủ lực mới. Nhu cầu thị trường dành cho các dòng Pura và Nova, vốn là động lực tăng trưởng quan trọng trong năm ngoái, đã suy yếu sau khi 2 dòng này được ra mắt sớm từ quý II/2025.

Trong khi Xiaomi và Huawei giảm tốc, OPPO và Vivo lại nổi lên như điểm sáng của thị trường. Cả 2 hãng đều ra mắt flagship mới ngay trước kỳ khuyến mãi. Find X9 và Vivo X300 đạt doanh số cao hơn đáng kể so với thế hệ trước, góp phần giúp 2 thương hiệu tăng trưởng trong Ngày lễ Độc Thân.

Huawei và Xiaomi đều không có mức doanh số tốt trong dịp mua sắm cuối năm. Ảnh: Bloomberg.

Việc giới thiệu sản phẩm mới có tính cạnh tranh, cùng sự cải thiện trong chiến lược bán hàng trực tuyến đã giúp OPPO và Vivo tận dụng tốt khoảng trống thị trường khi đối thủ điều chỉnh lịch trình sản phẩm.

Dưới góc nhìn thị trường, dữ liệu bán hàng năm nay phản ánh sự thay đổi trong tâm lý tiêu dùng. Người mua không còn chờ đợi Ngày lễ Độc Thân để săn ưu đãi như trước. Nhiều chương trình giảm giá xuất hiện liên tục trong năm khiến mức ưu đãi vài trăm nhân dân tệ không còn đủ để kích thích sức mua.

Theo nhận định của Lei Technology, cuộc cạnh tranh trên thị trường điện thoại đã dịch chuyển từ những cột mốc bán hàng cố định sang cuộc đua kéo dài liên tục từ tháng 9-11. Năm tới, khi nhiều hãng dự kiến đẩy sớm lịch ra mắt flagship, thị trường có thể chứng kiến những thay đổi sâu sắc hơn, tác động trực tiếp đến doanh số của các mùa khuyến mãi lớn.